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Виталий Портников: Нужно правильно использовать российский упадок
09:49 07.04.2020 |
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо готовиться к мировому экономическому кризису. Министр экономики России Антон Силуанов утверждает, что "тучные времена" в экономике прошли.
Эксперты московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждают, что для России кризис кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран и значительная часть производств, которые закрыты в связи с карантином, больше не откроется.
Такие неутешительные прогнозы российские чиновники и эксперты не делали ни в 2014 году, когда Запад ввел против их страны санкции за агрессию против Украины, ни позже, когда падали нефтяные цены. Новый обвал этих цен - фактическое поражение России в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией - совпал еще и с эпидемией короновируса. И в этой драматической для страны ситуации российское руководство ухитряется совершать одну ошибку за другой, что, возможно, связано с элементарной "изношенностью материала". Постаревший Владимир Путин окончательно оторвался от реальности и тащит за собой в мир собственных фантазий и свое окружение, и свою страну.
Все это может означать, что в ближайшие годы нам предстоит иметь дело с "другой Россией" - страной, которая будет отчаянно искать выход из экономического кризиса и политического тупика. А первое, что делают в Москве, когда понимают, что ситуация в стране угрожает утратой власти - это останавливают игры в сверхдержаву. Так было и с Советским Союзом. Когда в конце 80-х годов начался экономический и политический кризис, мало кто мог представить себе, что Кремль откажется от влияния на востоке Европы и выведет войска из многострадального Афганистана. Более того, в первые годы горбачевской перестройки руководство умирающей империи еще пыталось раздувать щеки, обманывать себя и своих соотечественников. Но проблем было слишком много, а ресурсов не хватало даже на самих себя.
Однако к предстоящему российскому кризису нужно отнестись со всей ответственностью. Окончание оккупации и давления - это еще и не гарантия страны, которая освобождается от российских "объятий". Советские войска ушли и из Чехословакии, и из Афганистана. Спустя три десятилетия Чехия и Словакия - члены Европейского Союза, стабильные и благополучные государства, для которых оккупация Кремля - просто мрачная страница истории. А Афганистан - страна с двумя президентами и внутренним конфликтом, которая не может преодолеть наследие прошлого.
И нам нужно очень постараться, чтобы правильно и с пользой для себя использовать российский упадок.
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