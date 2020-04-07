Война за Минэнерго: Как депутаты Коломойского толкают Зеленского к дефолту

Юрій Васильченко / Depo.ua

"По состоянию на 18:00, 6 апреля, уже более 13 тыс. правок к закону о банках 2571-д. Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6000 правок, еще есть три пакета по 1,5 тысячи правок. Поэтому поздравляю нас, выглядит, что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды", - иронизировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Впоследствии в Центре противодействия коррупции, бывшая представительница которого Анастасия Красносельская (сейчас Радина) является депутатом от "Слуги народа" и возглавляет антикоррупционный комитет ВР, уточнили: автором свыше 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту является Антон Поляков, бывший член "зеленой" фракции, исключенный из ее состава в прошлом году. Еще около полуторы тысяч поправок подала "слуга", до избрания нардепом журналистка телеканала Игоря Коломойского "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк. Другие депутатские предложения по этому документу распределили между собой несколько избранников народа, всех их считают близкими к днепровскому олигарху.

Уточним: Поляков не имеет специального образования в сфере финансов, он вообще не имеет высшего образования. Поэтому возникает подозрение, что не он сам штамповал те 6 тысяч поправок. То же может касаться и Василевской-Смаглюк, учитывая ее предыдущее место работы. Похоже, у Коломойского были готовы к неблагоприятному для себя сценарию, когда благодаря голосам "Евросолидарности", "Голоса", "Доверия" и группы внефракционных банковский законопроект получил поддержку в первом чтении, и заранее подготовились к круговой обороне. Пока завалили Раду поправкам, на очереди - обжалование в судах.

В Depo.ua посчитали: для рассмотрения такого количества поправок, если следовать процедуре, Верховной Раде понадобится семь с половиной месяцев. А деньги МВФ нужны уже сейчас. Поэтому либо парламент голосует с нарушением процедуры и с последующим обжалованием принятого закона в судах, в том числе Конституционном, или этот закон не принимают и страну ждет дефолт. Коломойский уже озвучивал, что второй вариант его устраивает. Поэтому вряд ли авторы поправок будут их отзывать. Или же эту ситуацию Игорь Валерьевич использует для торгов с Зеленским и его сегодняшним окружением по-крупному.

Диспозиция на данный момент следующая: без нарушения процедуры принять "антиколомойский" законопроект за короткие сроки невозможно. К тому же, его принятие с нарушениями не устраивает МВФ: там собрались неглупые парни и девушки, которые не одну собаку съели в отношениях с украинскими элитами, и знают, что те любят имитировать процесс, вместо того, чтобы выполнять домашнее задание. Таким образом, почти стопроцентно можно утверждать, что кредит Украина в этом году не получит: нарушать процедуру нет резона, а если двигаться шаг за шагом, то на положительное голосование парламент может выйти где-то в январе 2021 года. Загнав 13 тысячами поправок Зеленского и правительство Дениса Шмыгаля в патовую ситуацию, Коломойский имеет время, чтобы получить от Зе, который стал непослушным после избрания президентом, то, чего жаждет. И сейчас он начнет повышать ставки.

По мнению экспертов, на нас надвигается масштабный политический кризис, следствием которой вполне могут стать не только досрочные выборы в Верховную Раду, но и президента. Впоследствии. Эти события будут развиваться на фоне социально-экономических потрясений, вызванных последствиями дефолта. Поэтому не сложно догадаться, какие политические силы получат большинство в ВР, избранной в такие бурные времена. Естественно, что пророссийские и разного рода популисты, которые будут собирать голоса на уничтожении рейтингов "старых лиц" - "слуг" и их главного поводыря. Не стоит сомневаться, что такой парламент и сформированное им правительство способны дать Коломойскому то, чего он хочет: или "Приват", или миллиардные компенсации за него. Поэтому выгода от досрочных выборов почти очевидна. Почти, потому что затеянная игра с этими тысячами поправок в конечном итоге может иметь целью не свержение Зеленского, которого Коломойский сам и вырастил, а получение выгоды здесь и сейчас. Без перевыборов и других потрясений.

Как это возможно? Допустим, что поправки к банковскому закону отзовут, когда в кресле министра энергетики окажется креатура Коломойского. Эта позиция до сих пор остается вакантной. Поговаривают, что Игорь Валерьевич не против посадить в кресло министра Олега Дубину. Также снова в кулуарах заговорили про Юрия Витренко. В то же время, говорят, другой богач, Ринат Ахметов, также положил глаз на Минэнерго. Сначала кандидатом на это кресло от его группы влияния называли Ивана Плачкова, впоследствии - Ольгу Буславец, кандидатуру которой сняли с рассмотрения 30 марта. За ее назначение якобы не набиралось голосов. А на днях сообщили, что премьер Шмыгаль взял своим внештатным советником Игоря Маслова, который ранее работал на руководящих должностях в компаниях Ахметова. Не исключено, что скоро и эта фамилия будет фигурировать среди кандидатов на главного в Минэнерго.

Если наше предположение не ошибочно, то свой человек в кресле министра энергетики способен стать существенной компенсацией Коломойскому за временную потерю интереса к заваливанию банковского закона. Тем более, в нем нет пункта о запрете возвращать бывшим владельцам именно "Приватбанк", то есть со временем можно переиграть ситуацию в свою пользу. Все логично: министерский портфель в обмен на спасение Зе-власти от позора, дефолта, перевыборов и прочих "казней египетских".

Правда, есть большое "но" - у Ахметова вряд ли планируют уступать. Поэтому мы можем стать свидетелями межвидовой олигархической войны. В которой все равно проигрывает Зеленский. Потому что нельзя создать два Минэнерго и поделить должности между двумя заинтересованными олигархами. Нельзя человека одного поставить министром, а другого человека - его первым заместителем. Перегрызутся. Нельзя нарушить межолигархический паритет в составе правительства. Какая-то другая из числа из групп влияния заблокирует его деятельность. Без людей из орбиты Коломойского в Раде даже формально не будет монобольшинства, а без депутатов из орбиты Ахметова не удастся проводить через сессионный зал нужные для правительства законы. Проще говоря, пойдя на замену Кабмина Гончарука правительством, за министрами в котором маячат фигуры олигархов, Зеленский загнал себя (или его туда загнали советники) в ситуацию, в которой его постоянно будут ставить в неприятное положение требованиями удовлетворить те или иные аппетиты групп влияния. А эти аппетиты будут только увеличиваться, как только "хозяева жизни" увидят слабость гаранта.