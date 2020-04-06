Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Кабинет министров утвердил программу деятельности. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в ближайшее время она будет представлена на рассмотрение в Верховную Раду.

Зачем это правительству - конечно, интересный вопрос. Предыдущему, например, совершенно не помогла записанная в Конституции гарантия о том, что в течение года после одобрения программы деятельности парламент не может рассматривать вопрос об ответственности Кабмина. Президент Владимир Зеленский просто-напросто принудил премьера Алексея Гончарука подать в отставку, не дожидаясь окончания годичного иммунитета.

У Шмыгаля нет никакой гарантии, что с ним Зеленский не поступит, как с Гончаруком. Поэтому одобренная парламентом программа имеет охранительный смысл для правительства лишь в том случае, если Шмыгаль намерен не стать очередным мальчиком для битья. Но если премьер настроен на такое развитие событий, то он должен готовиться и к тому, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не даст программе Кабмина 226 голосов поддержки. А значит, несколько десятков голосов придется искать у других парламентских фракций и групп, хотя они никакого участия в формировании правительства не принимали.

Возможно, именно в этом кроется разгадка тех странностей, которые бросаются в глаза при первом же взгляде на программу правительства Шмыгаля. В этом документе, в отличие от программы правительства Гончарука, вообще нет никаких цифровых показателей. Как нет и никаких дедлайнов выполнения обязательств.

Гончарук, напомним, своими цифрами сам себя подвел. Задекларированные в программе обещания в течение пяти лет поднять ВВП на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций и т.п. не были подкреплены никакими конкретными шагами. И в результате вместо стремительного роста экономики де-факто получилось падение.

Похоже, Шмыгаль постарался избежать конкретики именно ради того, чтобы затем его нельзя было словить на обмане и обвинить в невыполнении обязательств. Отсюда и разница в объеме документа: у Гончарука программа занимает 118 страниц, а у Шмыгаля - только 10.

Фактически это не программа действий, а список приоритетов. Точнее, два списка: сначала даются краткосрочные приоритеты, в связи с пандемией COVID-19, а затем долгосрочные. Причем оба списка составлены так, чтобы ни у кого не вызвать отторжения - и в особенности у потенциальных союзников правительства в парламенте.

В качестве примера разберем экономические меры, которые на общем фоне выглядят более содержательными и системно проработанными. В числе краткосрочных названы пересмотр госбюджета-2020 для усиления соцзащиты и поддержки экономики; предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, понесшему потери в результате карантина; поддержка отечественного промышленного производителя, в частности, путем госзаказа и госзакупок; применение фискальных и других инструментов для уменьшения нагрузки на бизнес в условиях форс-мажора.

Для стимулирования экономики в период после пандемии правительство предлагает ряд шагов, способных дать ощутимый положительный эффект. В их числе, в частности, защита украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта через механизмы ВТО; господдержка украинского экспортера, введение экспортного кредитования и реализация «промышленного безвиза». А для обеспечения продовольственной безопасности планируется господдержка украинского фермерства, привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту сельхозпродукции и реализация закона «О введении в оборот земель сельскохозяйственного назначения».

Даже если согласиться с тем, что все эти меры полезны и необходимы, возникают большие сомнения в том, что они будут осуществлены. В том виде, как они записаны, это не более чем благие пожелания. Не указаны никакие цифровые индикаторы, по которым можно было бы судить о процентах выполнения планов. Не указаны сроки начала тех или иных этапов, как нет и сроков достижения желаемых результатов. Объемов бюджетного финансирования по конкретным направлениям тоже нет, хотя их можно было бы указать хотя бы на 2020 год. А без всего этого записанные в программе пункты - это лишь никого ни к чему не обязывающие слова. Которые могут быть забыты сразу после одобрения программы Верховной Радой.

То же самое можно сказать и обо всех других разделах программы, где конкретики еще меньше. Например, в разделе об обороноспособности обещано «восстановление территориальной целостности государства». В самом ли деле Шмыгаль обещает восстановить украинский контроль над аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом? Или просто «мы будем работать в этом направлении»? Тогда назовите хоть какое-то конкретное действие правительства, ведь это все-таки программа деятельности, а не программа мечтаний.

Но нет, в программе отсутствует даже такое, казалось бы, обязательное обещание, как повышение выплат военнослужащим на линии фронта. А это наводит на подозрение (которое скорее всего сбудется), что в бюджете не найдется на это денег, потому что у Зеленского другие приоритеты. Да и вообще приходится подозревать, что Зеленский собирается экономить на армии под предлогом пандемии, а Шмыгаль тут не смеет возразить.

Также при внимательном взгляде вызывает недоумение отсутствие в программе деятельности Кабмина некоторых знаковых слов. Например, в прежние годы гремела, но сейчас совершенно не упоминается децентрализация - в частности, бюджетная. Судя по всему, дело тут не в забывчивости, а в желании Банковой централизовать и контролировать финансовые потоки. А Шмыгаль, подобно Гончаруку, к этому желанию не мог не прислушаться.