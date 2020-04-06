Финансовые новости
- |
- 06.04.20
- |
- 23:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу
Кабинет министров утвердил программу деятельности. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в ближайшее время она будет представлена на рассмотрение в Верховную Раду.
Зачем это правительству - конечно, интересный вопрос. Предыдущему, например, совершенно не помогла записанная в Конституции гарантия о том, что в течение года после одобрения программы деятельности парламент не может рассматривать вопрос об ответственности Кабмина. Президент Владимир Зеленский просто-напросто принудил премьера Алексея Гончарука подать в отставку, не дожидаясь окончания годичного иммунитета.
У Шмыгаля нет никакой гарантии, что с ним Зеленский не поступит, как с Гончаруком. Поэтому одобренная парламентом программа имеет охранительный смысл для правительства лишь в том случае, если Шмыгаль намерен не стать очередным мальчиком для битья. Но если премьер настроен на такое развитие событий, то он должен готовиться и к тому, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не даст программе Кабмина 226 голосов поддержки. А значит, несколько десятков голосов придется искать у других парламентских фракций и групп, хотя они никакого участия в формировании правительства не принимали.
Возможно, именно в этом кроется разгадка тех странностей, которые бросаются в глаза при первом же взгляде на программу правительства Шмыгаля. В этом документе, в отличие от программы правительства Гончарука, вообще нет никаких цифровых показателей. Как нет и никаких дедлайнов выполнения обязательств.
Гончарук, напомним, своими цифрами сам себя подвел. Задекларированные в программе обещания в течение пяти лет поднять ВВП на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций и т.п. не были подкреплены никакими конкретными шагами. И в результате вместо стремительного роста экономики де-факто получилось падение.
Похоже, Шмыгаль постарался избежать конкретики именно ради того, чтобы затем его нельзя было словить на обмане и обвинить в невыполнении обязательств. Отсюда и разница в объеме документа: у Гончарука программа занимает 118 страниц, а у Шмыгаля - только 10.
Фактически это не программа действий, а список приоритетов. Точнее, два списка: сначала даются краткосрочные приоритеты, в связи с пандемией COVID-19, а затем долгосрочные. Причем оба списка составлены так, чтобы ни у кого не вызвать отторжения - и в особенности у потенциальных союзников правительства в парламенте.
В качестве примера разберем экономические меры, которые на общем фоне выглядят более содержательными и системно проработанными. В числе краткосрочных названы пересмотр госбюджета-2020 для усиления соцзащиты и поддержки экономики; предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, понесшему потери в результате карантина; поддержка отечественного промышленного производителя, в частности, путем госзаказа и госзакупок; применение фискальных и других инструментов для уменьшения нагрузки на бизнес в условиях форс-мажора.
Для стимулирования экономики в период после пандемии правительство предлагает ряд шагов, способных дать ощутимый положительный эффект. В их числе, в частности, защита украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта через механизмы ВТО; господдержка украинского экспортера, введение экспортного кредитования и реализация «промышленного безвиза». А для обеспечения продовольственной безопасности планируется господдержка украинского фермерства, привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту сельхозпродукции и реализация закона «О введении в оборот земель сельскохозяйственного назначения».
Даже если согласиться с тем, что все эти меры полезны и необходимы, возникают большие сомнения в том, что они будут осуществлены. В том виде, как они записаны, это не более чем благие пожелания. Не указаны никакие цифровые индикаторы, по которым можно было бы судить о процентах выполнения планов. Не указаны сроки начала тех или иных этапов, как нет и сроков достижения желаемых результатов. Объемов бюджетного финансирования по конкретным направлениям тоже нет, хотя их можно было бы указать хотя бы на 2020 год. А без всего этого записанные в программе пункты - это лишь никого ни к чему не обязывающие слова. Которые могут быть забыты сразу после одобрения программы Верховной Радой.
То же самое можно сказать и обо всех других разделах программы, где конкретики еще меньше. Например, в разделе об обороноспособности обещано «восстановление территориальной целостности государства». В самом ли деле Шмыгаль обещает восстановить украинский контроль над аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом? Или просто «мы будем работать в этом направлении»? Тогда назовите хоть какое-то конкретное действие правительства, ведь это все-таки программа деятельности, а не программа мечтаний.
Но нет, в программе отсутствует даже такое, казалось бы, обязательное обещание, как повышение выплат военнослужащим на линии фронта. А это наводит на подозрение (которое скорее всего сбудется), что в бюджете не найдется на это денег, потому что у Зеленского другие приоритеты. Да и вообще приходится подозревать, что Зеленский собирается экономить на армии под предлогом пандемии, а Шмыгаль тут не смеет возразить.
Также при внимательном взгляде вызывает недоумение отсутствие в программе деятельности Кабмина некоторых знаковых слов. Например, в прежние годы гремела, но сейчас совершенно не упоминается децентрализация - в частности, бюджетная. Судя по всему, дело тут не в забывчивости, а в желании Банковой централизовать и контролировать финансовые потоки. А Шмыгаль, подобно Гончаруку, к этому желанию не мог не прислушаться.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
|«Ситибанк» не дал опустить курс доллара на межбанке 3 апреля, а наличный доллар сильно подешевел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль
|Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%
|Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского
|Карантин, рейтинги и олигархи: Поставит ли коронавирус на паузу местные выборы
|Коронавирус: Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ
|Нацбанк 2 апреля поделил валютный рынок с Ситибанком и опускает курс доллара
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom