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Нелегальные АЗС готовы вернуться
12:39 06.04.2020 |
Низкий спрос не позволит АЗС снижать цену топлива быстрее, как того требуют власти, но ценообразование будет зависеть от борьбы с «теневым» рынком.
Украинский рынок нефтепродуктов в апреле будет перенасыщен топливом из-за падения продаж до 50%, избытка запасов и невозможности полностью отказаться от запланированных поставок по долгосрочным контрактам. Впрочем, превосходящее спрос предложение не будет достаточным основанием для АЗС снижать стоимость горючего ниже возможного потенциала, как того хотелось бы властям и потребителю.
Цена будет продиктована маржинальностью продаж, а уменьшение количества клиентов приведет к необходимости зарабатывать буквально на каждом проданном литре.
Однако низкие цены готовы предоставить подпольные заправки, недоразгромленные в ходе декабрьско-январской борьбы с ними, устроенной правительством взамен на снижение цен легальными операторами. Эксперты видят предпосылки к скорому возрождению теневого сегмента рынка.
Много топлива, мало клиентов
Низкие продажи сжиженного газа, бензина и дизеля на фоне их максимальных запасов затруднят быстрый выход из кризиса, констатируется в отчете международного ценового агентства Argus. На многих газонаполнительных станциях остаются еще февральские запасы, которые были закуплены в ожидании сезонного роста потребления весной. В целом его избыток на данным момент составляет 28 тыс. т.
При этом апрельское потребление газа будет снижено на 40-50% относительно марта. Трейдеры, делится сведениями Argus, стремятся снизить объемы поставок самого популярного в Украине топлива, но решить проблему излишков это не сможет.
"Трейдеры рассчитывают, что поставки газа по годовым контрактам в апреле удастся сократить как минимум до 70-80 тыс. т, а местные заводы произведут менее 30 тыс. т этого топлива. Тем не менее они опасаются, что это не позволит существенно сократить избыток газа на рынке", - говорится в отчете Argus.
Лучше ситуация на рынке дизеля, так как снижение потребления ДТ было не столь значительным благодаря начавшим работу аграриям. В то же время сильнее ударит кризис по продажам бензина, особенно на расположенных в городах автозаправочных станциях. Одновременно с падением доходов не снижаются и затраты АЗС, которые "даже растут в связи необходимостью проведения карантинных мероприятия", - рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
"Оставшаяся часть топлива будет призвана тащить на себе весь розничный бизнес. Цена нуждается в больше ликвидности и рентабельности, поэтому тут линейные механизмы формирования цены работать не будут", - считает Сергей Куюн.
Несмотря на наблюдавшееся последние 2 недели удешевление топлива на заправках, власти призывали операторов ускорить процесс. Ранее на совещание по данному вопросу вызывал руководителей автостанций Антимонопольный комитет. 1 апреля Офис президента опубликовал анонс новой встречи ведущих топливных операторов, но теперь уже с главой государства. На проходившей в пятницу встрече власти в очередной раз должны были призвать заправщиков снизить цены. При этом в сообщении пресс-службы было сказано, что цена горючего за последнее время выросла.
"У них, видимо, своя собственная картина, ведь за последнее время стоимость горючего упала на 1,50 грн, а на некоторых заправках и до 2,50 грн", - удивляется выводам Офиса президента директор "А-95".
В любом случае, дальнейшее снижение стоимости топлива продиктовано объективными причинами и будет происходить в независимости от договоренностей и аргументов властей, уверен Сергей Куюн, отмечая, что для этого существует очевидный ценовой запас.
Помимо прочего, удешевление будет обеспечено за счет стабилизации курса доллара - до последнего момента на рынке из-за непонимания, на какой отметке остановится падение гривны по отношению к доллару, "существовала напряженность", выделил еще один ценообразующий фактор Сергей Куюн. Но из-за снижения спроса ценовая планка все равно не опустится ниже объективного предела. "Многое будет зависеть от режима карантина", - подытоживает эксперт.
С начала карантина цены на бензин и дизельное топливо снизились на 1.50 грн/л на автостанциях "ОККО", напомнили UBR.ua в пресс-службе сети, также подтвердив, что встреча властей с топливным рынком все же состоялась, однако государство в ней представлял не президент, а премьер-министр Денис Шмыгаль. На переговорах действительно обсуждались особенности ценообразования, но вместе с тем был поднят вопрос продолжения борьбы с нелегальным рынком в топливном сегменте, рассказали о переговорах в "ОККО".
Между тем от успеха мероприятий по противодействию нелегалам также может зависеть как ценовая политика "белых" операторов, так и стабильность топливного рынка в целом, а также наполнение бюджета налогами.
Нелегальные заправки сносили БТРами, но они могут восстать из пепла
Начиная с декабря прошлого года, когда на требования правительства опустить стоимость топлива сети АЗС ответили невозможностью сделать это из-за теневого сегмента, власти начали активно бороться с нелегалами. Тогда экс-премьер Алексей Гончарук поставил задачу Государственной фискальной службе при содействии правоохранительных органов до 9 января ликвидировать незаконно работающие заправки.
Согласно проекту "Нефтегазовой Ассоциации Украины" в январе на территории Украины функционировало полторы тысячи теневых АЗС. Приблизительную оценку ресурс не изменил, хотя сегодня в его базу внесено немногим более 1000 подпольных заправок, из которых до сих пор работают лишь 30.
"Безусловно, говорить о полной зачистке говорить не приходится, но работа в январе и декабре была проведена очень хорошая, учитывая огромное сопротивление со стороны нелегалов: некоторые заправки сносили с помощью БТРов, учувствовала в этом и Нацгвардия. В итоге, очаги напряженности в Киевской и Днепропетровской области были ликвидированы, очень хорошо справились с нелегалами в Ровно", - рассказывает Сергей Куюн.
Однако для возрождения "серого" сегмента сегодня наступили благоприятные условия, считает Куюн. Помимо снижения платежеспособности населения, которое обратится к предоставляющим более низкую цену нелегалам, способным на это за счет неуплаты налогов, причиной реанимации "тени" может стать и недосмотр властей.
"Теневой рынок поднимает голову, когда слабая власть. Сегодня правительство занято борьбой с эпидемией и им может быть не до наведения порядка на топливном рынке. Этот сегмент требует постоянного внимания, и, если оно ослабевает, теневой рынок возрождается. Аналогичная ситуация возникла в 2014-15 году", - напомнил Куюн, добавив, что пока восстановление теневого сегмента рынка еще не происходит.
Оптимизация трат может произойти за счет увольнений
Для сокращения расходов автозаправки могут прибегнуть к сокращению штата. Данная необходимость давно обсуждалась на рынке и могла быть реализована за счет распространения пока невостребованных в Украине станций самообслуживания. В Европе, отмечает Сергей Куюн, автозаправочные комплексы с сервисом наоборот в меньшинстве.
Кризис может подстегнуть сети начать перестраивать розничный формат торговли, но реализовать давно назревшие планы невозможно в ближайшее время.
"Это технологический вопрос. Нужно специальное оборудование, которое пока никто покупать не будет. Пока персонал останется. Но я не исключаю, что если карантин продлится, то сотрудники будут первой статьей, которую придется сократить владельцам автостанций. Этот вопрос стоял и до кризиса, а данная ситуация его разрешение только подстегнет", - прогнозирует Куюн.
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