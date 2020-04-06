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Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
09:42 06.04.2020 |
После голосования "Евросолидарности" и "Голоса" совместно с большинством фракции "слуг" за антиколомойский закон и закон об обороте земли, оппоненты обвиняют власти в сговоре. Но так ли это на самом деле.
30 марта на внеочередном заседании парламента в первом чтении был принят законопроект №2571-п "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", более известный как "антиколомойский" закон, поскольку этот документ станет помехой Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову вернуть через суды национализированный "Приватбанк". Принятие закона остается приоритетным требованием МВФ, без кредитов которого, по убеждению подавляющего большинства экономистов, Украина не сможет выбраться из экономического кризиса, осложненного эпидемией коронавируса.
Принятие законопроекта стало возможным благодаря ситуативному союзу большинства "слуг" (198 депутатов) с фракциями "Европейской солидарности" ("за" - 25 депутатов), "Голоса" (поддержали 17 депутатов), группы "Доверие" - традиционных сателлитов "СН" ("за" 15 нардепов) - и 10 внефракционных. Сейчас ко второму чтению "антиколомойского" закона внесено более 5 тысяч поправок, но по прогнозу председателя фракции "слуг" Давида Арахамии, их количество может возрасти до 10 тысяч. "Мы ожидаем, что будет большая борьба за этот законопроект, будут пытаться его остановить, заблокировать, и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал", - отметил Арахамия. Когда именно это произойдет, сказать сложно. Так же сложно сейчас сказать, когда МВФ согласится предоставить Украине кредит, - там в своих требованиях непреклонны: закон о невозвращении банков бывшим владельцам должен быть принят.
Другое требование, внедрение рынка земли, со скрипом парламент удовлетворил также на внеочередном заседании. Депутаты один за другим проваливали правки к законопроекту, подавляющее большинство из которых внесли депутаты "ОПЗЖ", пока не вышли на окончательное голосование ночью, и здесь Зеленскому опять подставили плечо "ЕС", "Голос" и "Доверие". В общем получилось 259 голосов. Из них монобольшевиков - 206.
После этих крайне важных голосований обозначились три главных тренда в украинском парламенте. Первый - монобольшинство де-факто не существует. Пропрезидентская фракция не первый месяц демонстрирует, что ее монолитность - миф, но в этот раз поддержка названных законопроектов от своих депутатов была крайне необходима персонально Зеленскому, однако он ее не получил. Второй тренд - в сессионном зале четко вырисовался оппозиционный дуэт из "Оппоплатформы - За жизнь" Бойко-Медведчука-Рабиновича и "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В обоих случаях законы не поддержала группа "За будущее", однако в дальнейшем ее члены могут подголосовывать со "слугами", как делали это и раньше. Поэтому мы говорим именно про дуэт, а не трио.
И третий тренд - временный союз "СН", "ЕС" и "Голоса". Именно к нему приковано наибольшее внимание, а президента и его команду уже успели обвинить во взаимовыгодном соглашении с Порошенко: мол, "Евросолидарность" помогает Банковой голосами за тяжелые для прохождения законы, Петр Алексеевич же получает от власти индульгенцию. Больше всего эту тему, уже привычно, будут раскручивать в "ОПЗЖ" и в их СМИ, Шарий, а также фигурки, которые движутся на орбите Коломойского.
Так, на днях "оппоплатформовец" Илья Кива пиарился на походе в Офис Генпрокурора с требованием к Ирине Венедиктовой подписать подозрение пятому президенту. Продолжение будет. Достанется и Венедиктовой, и ГБР, и, конечно же, Зеленскому. И тут самое интересное, выдержат ли они давление со стороны хорошо оснащенной спикерами и медиа-площадками разноцветной армии противников ситуативного союза Банковой с фракциями Порошенко и "Голоса". Можно ожидать череды скандалов, выброса компромата, как произошло в случае с братом Андрея Ермака, демаршей отдельных депутатов, следователей Госбюро расследований, самостоятельной (?) игры Венедиктовой, то есть, тему будут отрабатывать по полной. Ибо хотя никакой дружбы между Порошенко и Зеленским нет и быть не может, политические "стервятники" почувствовали возможность снизить рейтинг президента и его политсилы, а заодно заблокировать как "антиколомойский" закон, так и закон о земле, за отмену которого в Раде зарегистрировано уже 7 или даже больше постановлений. Кстати, последний из двух документов, принятых 30 марта, намерены заблокировать судебным решением - иск об этом поступил в Окружной админсуд. Который известен своими симпатиями к тем политико-бизнесовым кругам, которые были против и "антиколомойского" закона, и против земельного.
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