Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря

Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95» / ZN.ua

Пока развитые страны активно ищут замену ископаемым топливам, украинцы остаются верны давним традициям, меняя топливные предпочтения в рамках старых добрых нефтепродуктов.

Главный тренд последних лет - трансформация бензина в сжиженный газ. Вот уже года три, как этому процессу пророчат завершение, но в 2019 году потребление сжиженного газа вновь увеличилось на 11% и превысило 2 млн тонн. Очередной рекорд вывел Украину в лидеры мирового рейтинга почитателей этого интересного энергоресурса. При этом автоматически обострился вопрос стабильного и безопасного обеспечения, которое пока опирается преимущественно на Россию со всеми вытекающими отсюда рисками. Варианты есть, притом настолько интересные, насколько и призрачные.

Made in USA

Глобальная трансформация спроса на энергоресурсы стимулирует занимательные перемены в сфере поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG). Пять лет назад на эту сцену вышли Соединенные Штаты, заставив поверить в то, что еще недавно казалось фантастикой. Американская сланцевая революция выбросила на рынок огромное количество пропана, а трейдеры создали мощности для его перевалки на море и транспортировки за океан. (Характерно, что сами Штаты СУГ не потребляют.)

По данным агентства Thomson Reuters, экспорт из США вырос в 2019 году на 18,8%, или до 41 млн тонн (более 20 емкостей рынка Украины). Торговые войны и другие политические процессы изменили географию этой экспансии: американцам пришлось перенаправить колоссальный объем с китайского рынка в Европу. Общий рост поставок в страны Старого Света за год составил 31%.

В Европе американский газ прогнозируемо вступил в борьбу с российским, изрядно потеснив его позиции. Но и россияне не сидят сложа руки. Крупнейший российский производитель LPG компания "Сибур" в 2019 году запустила крупный нефтехимический комплекс. Производство будет забирать на переработку около 1,8 млн тонн пропан-бутана в год, а это треть всего российского экспорта. Выбирая между направлениями, по которым придется сократить экспорт, россияне урезали поставки на дальние рынки, сохранив контроль над ближним зарубежьем, в частности над рынком Польши.

Почему это важно для Украины? Цены на польско-белорусской границе - главный бенчмарк для рынка Восточной Европы, эта котировка регулирует, в частности, цену на основной объем российского и белорусского газа, поставляемого в Украину. Но главное, что индекс оказывает определяющее влияние на поток газа из альтернативных источников, в первую очередь из региона АРА (топливный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен) в Польшу. А там и до Украины недалеко...

Опыт Польши в целом очень важен и интересен для Украины. Во-первых, развитие украинского рынка движется в общих чертах по польскому пути. Во-вторых, РФ играет решающую роль в снабжении и ценообразовании обоих рынков. А в-третьих, польские трейдеры все активнее участвуют в наполнении газом Украины.

Дорога к морю

Сокращения поставок российского газа в Польше ждали давно, и местные трейдеры готовились к этому, прорабатывая альтернативные источники. Ресурсы ожидаемо нашли на море, где все активнее стал появляться тот самый американский газ. Заокеанский ресурс начали принимать в Гданьске. Правда, пока польские порты не могут разгружать большие танкеры, в которых газ приходит в Европу из США: груз сначала разливают в "лодки" помельче. Например, в 2019 году одной из таких баз перевалки стал шведский порт Карлсхамн. Шведов также коснулось сокращение поставок компанией "Сибур", и они также нашли ему замену в Америке.

На конец 2022 года на северо-западе Польши планируется запуск крупного комплекса по переработке СУГ, для его загрузки потребуется увеличить импорт почти на треть. В рамках проекта предполагается строительство терминала, способного принимать крупные суда напрямую, ведь удельная стоимость транспортировки в больших танкерах в разы ниже. Это значит, что перейти на ресурс, альтернативный российскому, будет еще проще.

Создание мощного канала поставок "морского" газа в Польше в перспективе может быть интересно и Украине.

"Сегодня никто не держит объемы под Украину, спрос открывается ситуативно. Если рынок созреет для долгосрочной работы, можно покупать дополнительные объемы с моря", - говорит крупный польский трейдер.

В ожидании "погоды"

Минувший год ознаменовался знаковым событием - в одесский порт прибыла партия автогаза американского производства. Характерная деталь: газ пришел не напрямую, а был перегружен на Кипре в небольшую "лодку". Как и Польша, мы пока не имеем терминалов для приема больших танкеров.

Между тем Украине терминал для резервного снабжения с моря крайне необходим. Доля российского газа в балансе рынка - 33%, также от России зависит транзит казахского газа в Украину, а это еще 15% рынка. В случае чего оперативно заместить выпавшие объемы будет нечем.

С другой стороны, крепкие позиции российского газа в Украине и Польше объясняются просто - минимальной ценой. Любая, даже самая близкая альтернатива: а) намного дороже, б) зачастую это тот же российский газ, но с наценкой перекупщиков.

Последние пару лет рынок время от времени моделирует жизнь без России. К таким мыслям в последний раз подтолкнули действия российских властей в мае 2019 года, когда были остановлены не только поставки российского газа, но и транзит казахского в Украину. Тогда казахским трейдерам пришлось получать в Минэкономразвития РФ спецразрешения на транзит газа в Украину, а к согласованию документов были привлечены правительства обеих стран. Эти проволочки сбили график отгрузок из Казахстана, а компании помельче так и не получили разрешения.

Заместить поставки российского газа Украина может достаточно безболезненно. В последние годы разница в цене газа с моря и ресурса на восточной границе Украины составляла около 100-150 долл./тонна, а в 2019-м этот показатель снизился до 30 долл. в среднем по году. То есть ресурс с моря если и будет дороже, то ненамного. Другое дело, что возможности по его приемке до сих пор очень ограничены. Реальные мощности по обработке СУГ в Одессе и Черноморске составляют около 40-45 тыс. тонн в месяц. Чтобы перекрыть российские 70 тыс. тонн, придется поднапрячься казахам, белорусам и полякам.

Если же, как в мае 2019 года, вместе с российскими выпадут поставки из Казахстана, то компенсировать этот объем будет уже проблематично, а из-за ценового взрыва вряд ли сохранится привлекательность автогаза.

Украина могла бы чувствовать себя куда более спокойно, будь у нас крупный комплекс по приему СУГ с моря. Но государственным компаниям типа "Нафтогаза Украины" явно не до этого (они вообще показали свою приверженность обратному переходу с газа на бензин), а частным - тем более. Речь идет о проекте стоимостью около 40 млн долл. и годах на его реализацию и возврат инвестиций. Но о каком возврате можно мечтать, если "морской" газ намного дороже российского? В нынешних условиях он рискует превратиться во второй "Южный поток" и нефтепровод Одесса-Броды.

"Чтобы загрузить терминал, нужна пошлина на российский газ в 85-100 долл./тонна и гарантии ее сохранения на протяжении 5-7 лет. Тогда и инвестор найдется, и будет независимость от России", - говорит представитель крупной трейдинговой компании.

Однако сегодня, когда инвестпроектом называют детские площадки, подобные рассуждения и планы выглядят фантастически. И это без учета колеблющегося внешнеполитического вектора.