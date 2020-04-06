Финансовые новости
- |
- 06.04.20
- |
- 23:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
09:29 06.04.2020 |
Пока развитые страны активно ищут замену ископаемым топливам, украинцы остаются верны давним традициям, меняя топливные предпочтения в рамках старых добрых нефтепродуктов.
Главный тренд последних лет - трансформация бензина в сжиженный газ. Вот уже года три, как этому процессу пророчат завершение, но в 2019 году потребление сжиженного газа вновь увеличилось на 11% и превысило 2 млн тонн. Очередной рекорд вывел Украину в лидеры мирового рейтинга почитателей этого интересного энергоресурса. При этом автоматически обострился вопрос стабильного и безопасного обеспечения, которое пока опирается преимущественно на Россию со всеми вытекающими отсюда рисками. Варианты есть, притом настолько интересные, насколько и призрачные.
Made in USA
Глобальная трансформация спроса на энергоресурсы стимулирует занимательные перемены в сфере поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG). Пять лет назад на эту сцену вышли Соединенные Штаты, заставив поверить в то, что еще недавно казалось фантастикой. Американская сланцевая революция выбросила на рынок огромное количество пропана, а трейдеры создали мощности для его перевалки на море и транспортировки за океан. (Характерно, что сами Штаты СУГ не потребляют.)
По данным агентства Thomson Reuters, экспорт из США вырос в 2019 году на 18,8%, или до 41 млн тонн (более 20 емкостей рынка Украины). Торговые войны и другие политические процессы изменили географию этой экспансии: американцам пришлось перенаправить колоссальный объем с китайского рынка в Европу. Общий рост поставок в страны Старого Света за год составил 31%.
В Европе американский газ прогнозируемо вступил в борьбу с российским, изрядно потеснив его позиции. Но и россияне не сидят сложа руки. Крупнейший российский производитель LPG компания "Сибур" в 2019 году запустила крупный нефтехимический комплекс. Производство будет забирать на переработку около 1,8 млн тонн пропан-бутана в год, а это треть всего российского экспорта. Выбирая между направлениями, по которым придется сократить экспорт, россияне урезали поставки на дальние рынки, сохранив контроль над ближним зарубежьем, в частности над рынком Польши.
Почему это важно для Украины? Цены на польско-белорусской границе - главный бенчмарк для рынка Восточной Европы, эта котировка регулирует, в частности, цену на основной объем российского и белорусского газа, поставляемого в Украину. Но главное, что индекс оказывает определяющее влияние на поток газа из альтернативных источников, в первую очередь из региона АРА (топливный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен) в Польшу. А там и до Украины недалеко...
Опыт Польши в целом очень важен и интересен для Украины. Во-первых, развитие украинского рынка движется в общих чертах по польскому пути. Во-вторых, РФ играет решающую роль в снабжении и ценообразовании обоих рынков. А в-третьих, польские трейдеры все активнее участвуют в наполнении газом Украины.
Дорога к морю
Сокращения поставок российского газа в Польше ждали давно, и местные трейдеры готовились к этому, прорабатывая альтернативные источники. Ресурсы ожидаемо нашли на море, где все активнее стал появляться тот самый американский газ. Заокеанский ресурс начали принимать в Гданьске. Правда, пока польские порты не могут разгружать большие танкеры, в которых газ приходит в Европу из США: груз сначала разливают в "лодки" помельче. Например, в 2019 году одной из таких баз перевалки стал шведский порт Карлсхамн. Шведов также коснулось сокращение поставок компанией "Сибур", и они также нашли ему замену в Америке.
На конец 2022 года на северо-западе Польши планируется запуск крупного комплекса по переработке СУГ, для его загрузки потребуется увеличить импорт почти на треть. В рамках проекта предполагается строительство терминала, способного принимать крупные суда напрямую, ведь удельная стоимость транспортировки в больших танкерах в разы ниже. Это значит, что перейти на ресурс, альтернативный российскому, будет еще проще.
Создание мощного канала поставок "морского" газа в Польше в перспективе может быть интересно и Украине.
"Сегодня никто не держит объемы под Украину, спрос открывается ситуативно. Если рынок созреет для долгосрочной работы, можно покупать дополнительные объемы с моря", - говорит крупный польский трейдер.
В ожидании "погоды"
Минувший год ознаменовался знаковым событием - в одесский порт прибыла партия автогаза американского производства. Характерная деталь: газ пришел не напрямую, а был перегружен на Кипре в небольшую "лодку". Как и Польша, мы пока не имеем терминалов для приема больших танкеров.
Между тем Украине терминал для резервного снабжения с моря крайне необходим. Доля российского газа в балансе рынка - 33%, также от России зависит транзит казахского газа в Украину, а это еще 15% рынка. В случае чего оперативно заместить выпавшие объемы будет нечем.
С другой стороны, крепкие позиции российского газа в Украине и Польше объясняются просто - минимальной ценой. Любая, даже самая близкая альтернатива: а) намного дороже, б) зачастую это тот же российский газ, но с наценкой перекупщиков.
Последние пару лет рынок время от времени моделирует жизнь без России. К таким мыслям в последний раз подтолкнули действия российских властей в мае 2019 года, когда были остановлены не только поставки российского газа, но и транзит казахского в Украину. Тогда казахским трейдерам пришлось получать в Минэкономразвития РФ спецразрешения на транзит газа в Украину, а к согласованию документов были привлечены правительства обеих стран. Эти проволочки сбили график отгрузок из Казахстана, а компании помельче так и не получили разрешения.
Заместить поставки российского газа Украина может достаточно безболезненно. В последние годы разница в цене газа с моря и ресурса на восточной границе Украины составляла около 100-150 долл./тонна, а в 2019-м этот показатель снизился до 30 долл. в среднем по году. То есть ресурс с моря если и будет дороже, то ненамного. Другое дело, что возможности по его приемке до сих пор очень ограничены. Реальные мощности по обработке СУГ в Одессе и Черноморске составляют около 40-45 тыс. тонн в месяц. Чтобы перекрыть российские 70 тыс. тонн, придется поднапрячься казахам, белорусам и полякам.
Если же, как в мае 2019 года, вместе с российскими выпадут поставки из Казахстана, то компенсировать этот объем будет уже проблематично, а из-за ценового взрыва вряд ли сохранится привлекательность автогаза.
Украина могла бы чувствовать себя куда более спокойно, будь у нас крупный комплекс по приему СУГ с моря. Но государственным компаниям типа "Нафтогаза Украины" явно не до этого (они вообще показали свою приверженность обратному переходу с газа на бензин), а частным - тем более. Речь идет о проекте стоимостью около 40 млн долл. и годах на его реализацию и возврат инвестиций. Но о каком возврате можно мечтать, если "морской" газ намного дороже российского? В нынешних условиях он рискует превратиться во второй "Южный поток" и нефтепровод Одесса-Броды.
"Чтобы загрузить терминал, нужна пошлина на российский газ в 85-100 долл./тонна и гарантии ее сохранения на протяжении 5-7 лет. Тогда и инвестор найдется, и будет независимость от России", - говорит представитель крупной трейдинговой компании.
Однако сегодня, когда инвестпроектом называют детские площадки, подобные рассуждения и планы выглядят фантастически. И это без учета колеблющегося внешнеполитического вектора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
|«Ситибанк» не дал опустить курс доллара на межбанке 3 апреля, а наличный доллар сильно подешевел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль
|Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%
|Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского
|Карантин, рейтинги и олигархи: Поставит ли коронавирус на паузу местные выборы
|Коронавирус: Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ
|Нацбанк 2 апреля поделил валютный рынок с Ситибанком и опускает курс доллара
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom