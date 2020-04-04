«Ситибанк» не дал опустить курс доллара на межбанке 3 апреля, а наличный доллар сильно подешевел

Николай Богдановский / СТРАНА.юа

Бурная валютная торговля межбанка 3 апреля завершилась неожиданно: во вчерашнем коридоре 27,45-27,50 грн/$. При этом сильно обвалились наличные курсы валют. Средний курс доллара на продаже людям упал сразу на 30 копеек - до 27,50-27,70 грн/$ (максимальный не превышал 28,25 грн/$, его ставил "ОТП Банк"). А на выкупе у населения "американец" подешевел на 25 копеек и закрепился в рамках 27,10-27,25 грн/$.

"На оптовом наличном рынке расценки провалились на уровень межбанка - к 27,40-27,50 грн/$. Несколько банков скупали иностранную наличность у населения и перепродавали ее на межбанке", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Когда банки стали перепродавать на межбанке наличный доллар, сложилась занятная ситуация: возврат валюты в резервы в Нацбанка. Поскольку именно регулятор сегодня стал главным скупщиком "американца" на межбанке. Выходит, что сначала НБУ организовывал поставки банкам долларовой банкноты, а теперь он же ее откупает обратно, только в безналичной форме.

"Безналичная торговля стартовала сегодня с резкого снижения курса доллара (по сравнению со вчерашним закрытием межбанка). С утра ощущался значительный перевес валютного предложения над спросом, и он был нейтрализован Нацбанком. Регулятор дважды выкупал доллар: по 27,39 грн/$ и по 27,35 грн/$", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Национальный банк в пятницу стал ключевым валютным покупателем. Всего он приобрел $150 млн при общем объеме сделок, по подсчетам казначеев, на уровне $240 млн:

* $50 млн - по 27,39 грн/$;

* $100 млн - по 27,35 грн/$.

Главными клиентами НБУ стали агропредприятия. Именно они были самыми крупными продавцами доллара на сегодняшних торгах. Заметно меньше выручки конвертировали металлургические заводы. Может из-за того, что получили крупные возмещения по НДС от Госказначейства: сегодня оно перечислило бизнесу почти 2 млрд грн, вчера - на 1,6 млрд грн. А может, и по другим причинам. На рынке даже родилась конспирологическая версия о том, что сталевары (точнее, их банки) продают свой доллар в Нацбанк напрямую в обход торговых площадок Bloomberg Matching и Reuters Matching.

Кроме Нацбанка, доллар сегодня покупал "Ситибанк", известный своими ОВГЗ-клиентами, которым интересен вывод капиталов из Украины. Казначеи рассказали, что он вышел на рынок после валютных закупок НБУ. Именно он поднял цену безналичного доллара. До его появления безналичный курс проваливался до 27,33 грн/$ и вполне мог закрепиться в итоге до 27,40 грн/$. Однако после новых покупок сначала взлетел к 27,50-27,55 грн/$, а на финише скорректировался к 27,45-27,50 грн/$.

Банки почти не покупают себе доллар на валютную позицию, хотя раньше любили это делать и спекулировать на межбанке. Они не понимают, как дальше будет двигаться курс, поэтому не могут на этом заработать. Ждут исчерпывающую информацию о заключении кредитного соглашения с МВФ, от которого зависят настроения на валютном рынке. Но пока и близко нельзя представить сроки выделения средств. На обещания чиновников со словом "скоро" уже смотрят с раздражением.

Ждали от правления Нацбанка реакции на разрешение Совета НБУ торговать на вторичном рынке ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Ведь если регулятор этим займется, то начнется эмиссия гривны, и это точно скажется на валютном рынке и курсе гривны. Однако заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий сегодня заявил, что правление пока не будет прислушиваться к этой рекомендации и покупать гособлигации в свой портфель не планирует. Казначеи восприняли этот не как "нет", а как "позже". Это направление считается поставленным на паузу.

Так же, как и информация о размещении Минфином новых выпусков ОВГЗ. Сегодня министерство выдало предварительное предложение о продаже бумаг на предстоящий вторник, 7 апреля. Однако оно оказалось еще более непонятным и пространным, чем предыдущие. Раньше чиновники не указывали объемы продажи, зато сообщали сроки и в какой валюте их будут торговать. А теперь даже данные по валюте не выдали. Непонятно, что хотят одалживать: гривну, доллар или евро. Похоже, что готовы для покрытия дефицита бюджета брать деньги в любой валюте - стали совсем неприхотливыми. Известны лишь сроки новых ОВГЗ: 3 месяца и 6 месяцев. Правда, финансисты не верят, что эти размещения состоятся, и ждут их отмены в понедельник.

"Нацбанк официально заявил, что не будет торговать ОВГЗ на вторичном рынке, выкупая их у нерезидентов и остальных игроков, формируя бенчмарк для снижения цен на бумаги. Доходности там снизились в последнее время: с 25% ниже 20%. Тем не менее проценты остаются высокими и задают цены для всего рынка. Значит, такие доходности банки захотят и по новым ОВГЗ от Минфина, а для правительства это наверняка будет слишком дорого. Потому оно может вторую неделю подряд отменять размещение новых долговых бумаг", - допустил Василий Невмержицкий.

По нынешним ценам казначеев не интересуют не только гривневые, но и валютные внутренние бумаги. В долларовом номинале им намного выгоднее покупать еврооблигации Украины. Те, что торгуются на внешних рынках. По нашим долларовым бондам за границей можно заработать до 12% годовых, в то время как по долларовым ОВГЗ в Украине лишь порядка 3%.

Украинским банкам на законодательном уровне запрещено покупать отечественные еврооблигации. Наверное, чтобы не скупали для этого доллар на межбанке (не давили на курс гривны) и не выводили свои капиталы из страны. Однако ряд финучреждений уже придумали вполне легальные схемы и пользуются ими для таких приобретений:

* размещают валюту на корсчетах в западных банках, чтобы те от своего имени на эти деньги скупали украинские внешние бонды;

* кредитуют иностранные инвестфонды или банки-партнеры, чтобы они делали то же самое - вкладывались во внешние бумаги Украины.

Казначеи рассказывают, что сначала была идея пролоббировать снятие запрета на открытые покупки наших еврооблигаций, но потом на нее махнули рукой, когда представили, сколько кабинетов в Нацбанке придется обойти. И может быть даже впустую.

Говоря о перспективах гривны на следующей неделе, банкиры дают оптимистичные прогнозы. Старт межбанка 6 апреля прогнозируют в районе 27,40-27,50 грн/$. Если спрос на доллар будет минимальным, то банкиры не исключают движения курса к отметке 27,0 грн/$.

"Нельзя говорить, что спроса на валюту совсем не будет. До 7 апреля банкам нужно сформировать резервы под кредитные валютные операции, так что надо будет выравнивать свои валютные позиции. То есть откупать доллар. Потому приобретать валюту будут. Посмотрим, какое будет предложение в понедельник и поймем, как будет двигаться курс", - объяснил ситуацию Невмержицкий.