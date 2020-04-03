Карантин, рейтинги и олигархи: Поставит ли коронавирус на паузу местные выборы

Юрій Васильченко / Depo.ua

Будущее местных выборов непосредственно осенью зависит от того, на сколько десятков пунктов снизится рейтинг Зеленского и "слуг" по результатам карантина.

Разговоры о возможном переносе местных выборов с октября на более позднее время, например, на декабрь, активизировались после того, когда в проекте секвестра бюджета депутаты не нашли заложенных ранее расходов на избирательную кампанию. Это смутило как самих народных избранников, так и гражданское общество, ведь законных оснований откладывать местные выборы нет. Неужели их попытаются найти?

Избирательный процесс должен стартовать в конце лета. К тому времени со значительной долей вероятности пандемия коронавируса закончится, нанеся значительный удар по рейтингу власти. Так, согласно последнему опросу КМИС, лишь 17% опрошенных убеждены, что власть преуспела в предотвращении возможных экономических кризисов, связанных с эпидемией коронавируса, а 57% полагают, что не преуспела. 17% считают, что власть преуспела в обеспечении доступности медуслуг для граждан, 70% считают наоборот. Две трети населения Украины не видит успехов власти в борьбе с коррупцией и в вопросе решения конфликта на Донбассе. То есть, там, где Зеленский и "слуги" давали больше всего обещаний. В частности, только 12% считают власть успешной в деле разрешения конфликта на Донбассе, а 70% - не успешной; 75% опрошенных считают неуспешной борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, успехи видят лишь 10%. 65% не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел, и только 9% такие успехи заметили.

Учитывая такие неутешительные результаты руководства страной, у отдельных представителей власти может возникнуть желание отодвинуть выборы, чтобы компенсировать рейтинговые потери какими-то социально-популистскими вещами вроде снижения цен на что-то вкупе с порцией пенсионных доплат. Иначе говоря, пока технологи не найдут рецепт стабилизации рейтинга партии власти, местные выборы для Банковой будут выглядеть нежелательными. И здесь многое зависит от того, как страна выйдет из карантина, в частности, удастся ли предотвратить глубокий экономический кризис.

Поэтому мы можем в ближайшее время стать свидетелями вброса в общество тезисов об отсрочке таких выборов под разными предлогами. Например, под предлогом нерешенности вопроса про одновременное избрание в местные органы власти по всей территории страны, включая ОРДЛО. Или под предлогом незавершенности реформы децентрализации, поскольку объединение общин не закончилось, а принуждение в этом процессе наталкивается на противодействие самих общин. А пока не будет всех ОТО, нельзя завершить административно-территориальную реформу и принять изменения в Конституцию.

Другая причина, которая может породить желание избирать местные советы не в октябре - отсутствие у партии власти эффективных кураторов в регионах. Не говоря уже о качественных кандидатах в депутаты, которые, избравшись, не повторят скандальные сериалы своих старших коллег из "зеленой" команды. Эксперты в этой связи указывают на еще одну проблему: в обмен на получение своих людей под брендом пропрезидентской партии, плечо "слугам" в регионах подставят олигархи, которые имеют свои бизнес-интересы в той или иной области, а также местные князьки. А это - прямой путь к феодализации страны с последующими рисками сепаратизма.

Поэтому, отмечают эти эксперты, нужно внести изменения в избирательное законодательство, чтобы поставить побольше заслонов на пути монополизации местных советов отдельными ФПГ. Обсуждение таких изменений ведется давно, однако из-за коронавируса оно притормозило. И, похоже, растормаживать процесс никто не спешит. Ведь группам влияния во власти, а также оппозиционным партиям, сейчас выгодно, чтобы выборы состоялись в октябре. Потому что они не верят, что Зе-команде удастся стабилизировать свой рейтинг. И ради политического выживания ей придется обращаться за помощью к олигархам, которые способны обеспечить "слугам" успешные результаты на местных выборах. Правда, цена такой помощи будет слишком высокой - избранные депутаты мало будут прислушиваться к советам из Киева.

Как решится эта проблема? Вариантов может быть три. Первый - сразу по завершению карантина в общественное мнение начнут внедрять тезис о невозможности провести местные гонки в установленные сроки. Причины были перечислены выше. В этом есть опасность, ведь власть могут обвинить в нарушении конституционного права избирать и быть избранным. Однако избежать подобных обвинений можно, если в дискуссию включатся экспертные и общественные организации, которых отдельные "зеленые" клеймят "соросятами". Созвучно провластные политики и эксперты будут выглядеть более убедительными.

Второй вариант - выборы проходят в октябре, но не на полный срок, а до завершения реформы децентрализации, а затем - досрочные выборы. Условно через год, в октябре 2021-го. Такой вариант также дискуссионен, однако он может быть выгоден власти. А вот олигархическим группам - нет. Разве что они получат гарантии сохранения за собой влияния на интересные для них регионы и в дальнейшем. Ну и третий вариант - кампания начнется по графику, а голосование пройдет в последнее воскресенье октября. И, судя по тому, как волны скандалов ослабляют власть - сейчас резонирует от разборок главы АП Андрея Ермака и нардепа Гео Лероса - и олигархи, и оппоненты власти будут максимально заинтересованы в том, чтобы выборы не были отсрочены.