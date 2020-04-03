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Коронавирус: Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ
07:48 03.04.2020 |
Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию под названием "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ принят в результате консенсуса.
Государства ООН призвали "активизировать международное сотрудничество" для сдерживания пандемии, а также прибегнуть к обмену информацией, научными знаниями и передовым опытом. Отдельно в документе подчеркивалась особая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН в борьбе с распространением вируса нового типа.
Российская версия декларации
Между тем, как отмечает агентство AFP, Россия "безрезультатно" настаивала на другой версии декларации. По данным агентства, в ней содержался косвенный призыв к отказу от международных санкций в условиях пандемии. В тексте упоминалось, в частности, "согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ", а также "отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН", указывалось в сообщении на сайте российского постпредства при всемирной организации.
В отличие от постановлений Совбеза ООН резолюции Генассамблеи не носят юридически обязывающего характера.
Всего, по данным частного Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в мире на 05.00 EET 3 апреля коронавирусом инфицированы 1 014 673 человека, скончались 52 973, выздоровели 210 335.
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