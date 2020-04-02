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Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля
23:47 01.04.2020 |
Новый месяц начался на валютном рынке с падения гривны. 1 апреля курс безналичного доллара поднялся на 5 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,69-27,75 грн/$. Однако наличные курсы сильно просели.
На продаже в кассах доллар подешевел сразу на 30 копеек. Средний курс оказался в рамках 27,90-28,20 грн/$, минимальный - на 27,73 грн/$, а максимальный - на 28,6 грн/$. При этом самым дешевым "американец" был у небанковских финучреждений, а самым дорогим он оказался в госбанке (Укргазбанк ставил 28,60 грн/$). На выкупе наличный валютный курс потерял 20 копеек, и в среднем находился в диапазоне 27,20-27,50 грн/$.
"На наличном рынке сложилась непростая ситуация из-за того, что с него выжили большую часть небанковских обменников. Официально покупать/продавать наличный доллар в кассах сейчас имеют право только банки, которые вошли в правительственный список организаций, которым позволили функционировать в карантин. Финансовых компаний в нем нет, потому обменники ФК, если и работают сейчас, то работают нелегально (у них нет технической возможности работать в безнале, как у банков). Тоже самое касается ломбардов, которым также не дают работать, кредитуя людей в сложное время, а также других небанковских финучреждений", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Как известно, банковские отделения и их наличные валютообменные кассы работают в ограниченном режиме. Чаще всего до 16:00. После этого времени людям предлагается менять валюту в нелегально работающих обменниках.
Кстати, говорят, что именно в небанковских пунктах обмена валют людям в последнее время было проще всего найти нужные им суммы наличного бакса. Но банкиры уверят, что такой порядок вещей продлиться недолго. По слухам, под НБУ в Украину уже поступила крупная партия долларовой банкноты, и завтра, регулятор проведет для банков операцию по обмену безналичного "американца" на наличный.
Источники "Страны" сообщили, что 2 апреля НБУ предложит банкам $280 млн наличными. Рассказывают, что чиновники обставят все максимально пафосно, и расскажут, что спасли страну от наличного дефицита валюты. Два предыдущих раза регулятор предлагал подопечным меньшие суммы ($130 млн и $180 млн) и их постоянно не хватало. Банки получали только по половине своей заявки, и доллар доставался 11-12 структурам. Какое число банков подпустят к этому ресурсу на этот раз - точно неизвестно. Но спрос на американскую банкноту обещают высокий.
Сегодня банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка. По их подсчетам, объем межбанка поднялся со вчерашних $150 млн до $200 млн. Безналичная торговля прошла без Национального банка, который не вмешивался в торги.
"Рынок открывался с валютного подорожания, но после активизации продавцов, он постепенно сбалансировался и скорректировался вниз", - прокомментировал общий настрой межбанка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли ПУМБ, отмечая активность металлургических заводов по конвертации валютной выручки. Говорят, что гривна сейчас нужна под уплату зарплат и налогов. А самым активным валютным покупателем назвали Ситибанк, и, говорят, что именно из-за него межбанк приподнялся в область 27,75 грн/$. Банкиры объяснили, что Сити снова покупал доллар под своих клиентов-держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Как раз сегодня они получили крупные выплаты от Минфина.
"Произошло погашение старых выпусков ОВГЗ где-то на 5 млрд грн, и на долю нерезидентов пришлось около половины этих выплат - порядка 2,5 млрд грн. Потому иностранцы покупали доллар сегодня, и, скорее всего, продолжат делать это и завтра", - сказал Василий Невмержицкий.
Раньше по средам происходила оплата новых выпусков ОВГЗ, которые Минфин разместил во вторник, капиталы часто перевкладывались на новый срок. Однако, как известно, правительство вчера приняло решение не выходить с новыми выпусками своих долговых бумаг.
Банки на предварительных переговорах захотели высоких ставок - до 20% годовых (нынешняя цена гособлигаций, которые перепродают иностранцы, чтобы уйти с украинского рынка). Что весьма дорого, и никак не вяжется с концепцией Кабмина по удешевлению госдолга (он размещал свои бумаги под 10-11% годовых).
Финансисты допускают завтра новый виток валютных покупок со стороны нерезидентов. Потому рассчитывают на стабильный спрос на доллар. Будут ли металлурги и агросектор также активно продавать валюту и обеспечит ли межбанку стабильное предложение - загадка. Потому 2 апреля старт межбанка ждут в рамках 27,70-27,80 грн/$.
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