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Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
17:02 01.04.2020 |
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Так, в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, в правительстве решили ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.
Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:
* пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;
* перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
* пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
* посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
* посещение спортивных и детских площадок;
* проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.
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