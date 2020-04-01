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НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича
15:45 01.04.2020 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.
Уголовное расследование было начато по решению суда, в который обратилась кипрская оффшорная компания, пострадавшая от спецконфискации.
По мнению компании, к растрате ее средств причастен Порошенко и выступил подстрекателем.
Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления.
Дело расследовалось по части 5 ст 27 (виды соучастников) и части 5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Как сообщали Українськi Новини, суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.
Ранее cуд снял арест с денежных средств окружения Януковича, которые находятся на счетах в ВБР, а также в "КБ"Земельный Капитал", "МIБ", "АЛЬФА-БАНК", "Проминвестбанке", КБ" ГЛОБУС" и Укрсиббанке.
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