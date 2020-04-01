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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными

10:04 01.04.2020 |

Политика

 Вадим ДЕНИСЕНКО / Деловая столица

Что нужно знать о пленках Гео Лероса?

1. Записать брата Ермака, как кажется, могла только одна украинская спецслужба - НАБУ. В мифических россиян просто не верится, ведь им ослабление Ермака точно невыгодно. Не нужно это и ГБР и СБУ. Говорить о Робин Гуде, который сам все записал и сейчас воюет с системой - вряд ли можно в это поверить. Давайте просто вспомним мифические пленки Онищенко о Порошенко. За три года их никто так и не увидел. Поэтому на вопрос, кто записывал, мне кажется есть только один ответ: спецслужба.

2. Лерос может тысячу раз говорить о том, что он не человек Богдана, но для нас очень важно помнить, что именно Богдан был автором "альянса соросят" во власти Зеленского. Именно он был тем, кто привел Рябошапку и Касько в прокуратуру, устроил в наблюдательные советы Лещенко и Найема и предоставил максимальную поддержку главе НАБУ Сытнику.

3. Сейчас Артем Сытник находится на грани отставки и для того, чтобы остаться, ему нужен громкий скандал высокого уровня.

4. Очень странным с процессуальной точки зрения выглядит то, что Лерос отказывается назвать имя того, кто передал ему пленки, потому что следователь ему запретил, но при этом он продолжает публиковать новые пленки. То есть, следователь не запретил ему давать новые детали следствия?

5. Хотелось бы всем напомнить историю о Лещенко и амбарную книгу Януковича, которую неизвестные отправили Лещенко. А потом Сытник хвастался, что он помогал Хиллари Клинтон на выборах. Это все мы уже проходили, а придумывать что-то новое лень.

Что нужно знать о новых альянсах во власти?

1. Сейчас в политикуме образовался некий "четырехугольник стабильности": Зеленский, Оппоблок, Порошенко и Тимошенко. Каждый воюет на своей электоральной территории и не дает соседу-противнику ни подняться ни упасть. И при этом ревностно следит за тем, чтобы не возник лишний в этом четырехугольнике (доступ к каналам, формирование повестки дня каналов, доступ к финансированию, изменения в избирательное законодательство и т.д.). Такая видимая стабильность может держаться годами, а может рассыпаться в минуту.

2. Как бы кто ни говорил, но пока фактор Коломойского не стал электоральным фактором, вся его политическая сила сейчас не имеет никаких шансов конвертироваться в электоральную поддержку завтра. Он это прекрасно понимает и играет с оглядкой именно на этот фактор. Поэтому ответ на вопрос нужен ли ему слабый Зеленский звучит так: ему нужен слабый, но руководимый им, а не кем-то другим Зеленский. Или хотя бы слабый Зеленский, который не выходит из диалога.

3. После внеочередной сессии некоторые начал писать о союзе Коломойского и ОПЗЖ, о Тимошенко, которая вошла в оппозицию к Зеленского и о Порошенко, который якобы вошел в союз с Зеленским против Коломойского. Пока это только ситуативные альянсы в вышеназванном четырехугольнике, где катализатором событий выступил Коломойский, который играет на максимальное ослабление Зеленского и принуждение к переговорам.

4. В Раде сегодня ни у кого нет золотой акции. Это очень важно, учитывая все большую фрагментарность парламента. Другими словами, мы входим в эпоху ситуативных решений парламента, или если хотите в увеличение вероятности голосований за деньги, учитывая слабость силовиков и отсутствие четкой идеологической парадигмы у абсолютного большинства нынешних парламентариев.

5. Сейчас много говорится о новой партии спикера Разумкова и о его конфликте с Зеленским. Просто для понимания: спикер - самая неблагодарная должность для собственного политического старта. Но даже не в этом дело: для того, чтобы выстрелить, Разумкову нужно уже сейчас создавать свою группу депутатов, откалывать ее от "Слуги народа," формализовать ее и быть готовым к тому, что его уволят с должности (Стефанчук просто мечтает об этом, ведь это открывает ему прямые возможности начать управлять государственными органами власти, которые отвечают за интеллектуальную собственность). О такой мелочи, как лишение мандата за выход из фракции, я вообще не говорю.

Выводы

1. Сейчас у Зеленского есть один единственный шанс остановить примитивную игру силовиков - уволить Артема Сытника, тем более, что он всю энергию НАБУ направляет на то, чтобы удержаться в кресле. И тогда Зеленский сможет аккумулировать в своих руках всех силовиков. Иначе, все центробежные тенденции, которые проявились сейчас в Раде и среди силовиков, будут только усиливаться. Если кто-то считает, что сохранение Сытника в должности и условное примирения с ним позволит избежать скандалов - это миф.

Повторюсь, все действия Сытника будут направляться на две вещи: на сохранение себя во власти и мести всем тем, кто эту власть у него хотел забрать. Ничего общего с борьбой с коррупцией здесь не было, нет и не будет.

2. Если не будет сделано никаких выводов из того, что произошло в Раде, а выглядит так, что не будет, нас ожидает стагнация нынешней политической системы и не следует исключать развития событий по следующим сценариям:

- Быстрая смена правительства с последующим созданием неситуативного большинства под президента;

- проведение совместных местных и внеочередных парламентских выборов, в результате которых Зеленский станет перед выбором: взять в партнеры ОПЗЖ или ЕС.

- проведение внеочередных парламентских выборов будущей весной совместно с референдумом об изменениях в Конституцию с теми же последствиями, что и в предыдущем варианте.

- Существует фантастический сценарий, что Зеленский добровольно сложит полномочия, но в это пока не верится вообще.

- Зеленский ничего особо не будет менять и будет терять власть, превращаясь в слабое подобие Ющенко.

3. Какую игру играют россияне? Им нужен слабый Зеленский, который будет работать в союзе с ними. Пока они просто подыгрывали ему, давая его рейтингу падать. Сейчас, они, безусловно, почувствовали вкус крови. И поэтому в политическом плане они будут играть в перевыборы, как в базовый сценарий. Но при этом прямые переговоры с ОРДЛО является их главным требованием, которое никто не снимал с повестки дня.

4. Для рядового украинца все это является очень плохим сигналом - в таких условиях говорить о о позитивных экономических изменениях очень сложно. И проблема здесь не в правительстве, ведь все кардинальные вещи можно решать только при условии скоординированных действий элит. А у нас нет даже условного координатора.

5. До сих пор у нас было немного хлеба и много телевизора. Коронавирус заберет немного хлеба, но, что гораздо хуже, шоу будут слишком скучными, потому что мы снова будем пережевывать надоевшие жвачки.
 

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