Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Костер скандала раздул "слуга" Гео Лерос, который разместил в Фейсбук видео, на которых якобы брат главы ОП разговаривает с неизвестными о назначении на различные государственные должности. После этого Ермак отправился за правдой к СБУ и ГБР, а Лерос - к НАБУ.

В интервью "Украинской правде" Лерос сообщил, что в целом получил 30-40 часов видео и что он не знает ни о том, кто делал записи, ни с какой целью. Полученные неизвестно откуда материалы удивительно доверчивый народный депутат отправил Национальному антикоррупционному бюро. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал досудебное расследование.

Не заставила себя ждать и реакция Андрея Ермака. Все, что он признал, - это то, что на видео, скорее всего, есть его брат Денис. И тут же направил заявление в Службу безопасности и Государственное бюро расследований: просит выяснить обстоятельства осуществления записей и их достоверность. ГБР открыло дело, которое расследуется сразу по четырем статьям УК: мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц; вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное с использованием служебного положения; разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия; и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Лероса уже звали на допрос в ГБР, что депутат назвал "театром абсурда".

Это еще не все неприятности для "слуги". Юрист Маси Найем выложил в Фейсбук часть документа, который СБУ якобы прислала Госбюро расследований. Там говорится о том, что Лерос в статусе советника министра информационной политики и советника мэра Киева якобы лоббировал выделение 3,7 млн грн из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из объектов которого является мурал на станции метро "Осокорки", что подпадает под статью 190 Уголовного кодекса (мошенничество в крупных размерах).

Кто "сбивает" Ермака

Кроме сюжета, который на поверхности, - возможного проявления коррупции в высших эшелонах "новых лиц", - новый пленочный скандал имеет еще несколько ярких граней. Обвинения в адрес Ермака появились накануне рассмотрения в парламенте принципиально важных вопросов: законопроекта о земельной реформе, изменения государственного бюджета и закона о недопущении возвращения банков-банкротов их бывшим владельцам. Против принятия последнего выступает Игорь Коломойский, бывший владелец национализированного "Приватбанка", который добивается возвращения себе этой структуры или выплаты государством многомиллионной компенсации за причиненные олигарху "моральные убытки". Не с бухты же барахты прозвучали вчера на брифинге слова Андрея Ермака про Гео Лероса как об "инструменте, который используют люди, которые борются не только со мной, но и с украинской властью и с командой президента".

После отставки из ОП Андрея Богдана, ответственного за работу с народными депутатами в первый год президентства Зеленского, роль "главного по Раде" по должности перешла к Ермаку. Но чиновник пока становится не слишком эффективным коммуникатором с монобольшинством в украинском парламенте. Важные решения парламентарии принимают с большими потугами, после личных уговоров со стороны президента и при поддержке других фракций, которые еще вчера были объектами насмешек со стороны "слуг". Тем не менее, попытки "сбить" президентского администратора могут быть связаны с попытками миллиардера из Днепра заблокировать принятие неугодного закона. Все "авторские" и анонимные каналы компромата в социальных сетях провели накануне внеочередного заседания Рады "артиллерийскую подготовку", атакуя Ермака. Результата это не дало, пока счет в пользу Банковой: законопроект о банках в этот понедельник принят в первом чтении. Но впереди второй раунд борьбы.

Козак + Ермак = скандал

Прежде, чем перейти к связанным с внешней политикой аспектам этой многоплановой ситуации, напомним, кто является главным действующим лицом "пленок Лероса". Depo.ua уже рассказывал, что Денис Ермак - соучредитель общественной организации "Украинское бюро национального развития", которая с появлением во главе президентского офиса Андрея Ермака должна была стать основой аналитического центра при Банковой. Зарегистрировали бюро только в октябре 2019-го, а до этого Денис Ермак был незаметен в области политической аналитики. Еще раньше он занимался развитием теле - и киноиндустрии в негосударственных организациях.

Подобные аналитические центры - однодневки обычно создают или для банального "освоения бюджетов", или чтобы легитимизировать определенные решения, за которые серьезные институты не "впишутся". По данным информированных источников, "Украинское бюро национального развития" должно было заниматься аналитикой относительно будущего Донбасса. В частности, озвучивать пути "установления мира" в видении Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Но "мирный план" дал сбой после того, как 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске подписями Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака была скреплена договоренность о создании Консультативного совета, куда с правом решающего голоса должны были войти 10 представителей Украины и 10 - от ОРДЛО, а с правом совещательного голоса - по одному представителю ОБСЕ, Германии, Франции и России. Это решение должны были одобрить 25 марта в Минске. Но активное сопротивление "плану Ермака - Казака" со стороны патриотической части украинского общества и распространение коронавируса отодвинули эти планы на потом. Однако, к сожалению, не сняли их с повестки дня.

Что в фамилии тебе моей?

Пока эти времена не наступили, Андрей Ермак старается не оставаться наблюдателем в борьбе за свое реноме. На вчерашнем онлайн-брифинге он опроверг намерение ввести представителей бандитских "республик" в переговорах в Минске в качестве полноправных участников. Но больше он атаковал Гео Лероса. Перешел на личности, раскрыл "страшную тайну" - назвал прежнюю фамилию нардепа: Геворг Курехян. Это прозвучало как какое-то обвинение, однако напомним, что кандидатом в депутаты этого человека зарегистрировали именно под фамилией Лерос.

Больше конкретики в заявлении Ермака о том, что его конфликт с этим нардепом начался с попытки последнего пролоббировать назначение "на должность заместителя министра одного из министерств человека из прошлой власти, который работал в КГГА". Чиновник не уточнил, о каком назначении речь, но СМИ расшифровывают: речь об экс-заместителе председателя Киевской городской государственной администрации Илье Сагайдаке. Он конфликтовал с Виталием Кличко и уволился из мэрии по собственному желанию. Сагайдак действительно подавал декларацию на должность в Мининфраструктуры, но назначен так и не был. В Фейсбук он назвал слова Ермака ерундой и отметил, что к работе его приглашал министр Владислав Криклий. А также сказал, что желание Андрея Ермака не допустить назначения Сагайдака "связано с тем, что это конфликт с известным мэром, а с ним лучше договориться".

Перессорят ли Лерос с Ермаком антикоррупционеров между собой

Впрочем, это не имеет отношения к сути дела о возможной коррупции. На брифинге не прозвучал ответ на главный вопрос, который волнует активную часть украинцев: имел место факт или факты торговли должностями, или нет.

Что же касается фактической стороны дела, то имеем ситуацию, при которой правоохранительные органы двигаются, по сути, навстречу друг другу, на основании заявлений от обоих действующих лиц. Теоретически следователи или детективы должны сойтись где-то в точке истины, расположение которой во многом будет зависеть от политической конъюнктуры и расположения звезд на орбитах украинской власти.

Если "записи Лероса" не фальшивка, то их главным персонажем является все же не руководитель президентского Офиса, а его брат, который должностным лицом не является. Это может дать основания НАБУ, проведя досудебное следствие, заявить: факты коррупции есть, но это не наша подследственность. Доказательств коррупции Ермака-старшего на пленках нет. А руководствоваться намеками следствие не может, и брат за брата у нас не отвечает. Такое решение может стать индульгенцией для директора НАБУ, которому Банковая отведет еще некоторое время на посту.

Совершенно другой окрас дело приобретет в случае, если за его расследование всерьез возьмется ГБР. В итоге есть шанс получить ситуацию, при которой силовики могут быть втянуты в конфликт внутри ЗЕ!команды.

И последнее. Появление этого видео с якобы братом чиновника является прямым следствием невыясненных правоохранителями обстоятельств предыдущего громкого "пленочного скандала" - связанного с записями разговоров в комнате совещаний правительства, где слышны голоса бывшего премьера Гончарука и целой группы товарищей. С отставкой того Кабмина интерес силовиков и власти к этому делу упал до нуля. А жаль, ведь не исключено, что установление и наказание лиц, причастных к прослушке высокопоставленных чиновников, помогло бы избежать таких прецедентов в будущем. Теперь власти приходится платить за халатность или неумение найти "майора Мельниченко" (кто еще помнит персонажа, который будто бы записывал президента Кучму?).