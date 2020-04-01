Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютная лихорадка на межбанке завершилась 31 марта провалом курса доллара сразу на 42 копейки - до 27,54-27,70 грн/$. Наличные курсы на продаже доллара с самого утра провалились на 20 копеек, а у некоторых банков еще сильнее - на 50. Так что разброс цен в кассах банков и мобильных приложениях оказался очень широким - 28,0-28,5 грн/$. На выкупе валюты финучреждения работали в среднем по 27,50-27,70 грн/$.

Широкие ценовые диапазоны имеют только одно объяснение - банкиры не знают, в какую сторону снова дернется курс доллара, потому стараются максимально подстраховаться со всех сторон. Это действительно нужно. Слишком резко и непредсказуемо меняется курс. Сегодня его прокачали сильнее обычного.

"На валютный рынок влияло множество факторов. Это и принятие законов (в первую очередь земельной реформы), необходимых для кредитования МВФ, и уплата налогов, и финализация финансового месяца с кварталом, и фиксация банками своих валютных позиций", - прокомментировал настроения рынка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Прямо со старта межбанка цену доллара резко опрокинули вниз, а дальше были судорожные метания в разные стороны:

* Первое падение курса произошло с 27,95 грн/$ аж до 27,47-27,52 грн/$ (вчера рынок закрылся на 28,08-28,12 грн/$). Банки устроили эмоциональную распродажу своего личного доллара (с валютных позиций) в ответ на принятие земельного закона. Одновременно разгрузили позиции в конце месяца.

* Произошел резкий отскок к 27,84 грн/$ после того, как скупать валюту в свои резервы вышел Нацбанк. По разным оценкам приобрел до $65 млн.

* Когда межбанк пришел в себя после закупок НБУ, рынок отошел на 27,57-27,63 грн/$. Тогда с валютными покупками вышли Ситибанк и ING Bank, которые приобретали доллар под вывод из капиталов нерезидентов из гривневых ОВГЗ.

* Под занавес торгов было еще одно движение вниз - на 27,57 грн/$. Говорят, что кто-то из крупных экспортеров продал крупную порцию доллара, чтобы налоги заплатить. Но после завершения его сделок, рынок успокоился на 27,54-27,70 грн/$.

Межбанк целый день находился во власти "валютный качелей". Главная их причина - небольшой объем торгов. Сегодня его оценили в $140-150 млн. Чуть ли не каждая заметная сделка может двинуть курс в любую сторону.

При таких объемах котировки и дальше продолжат метать в разные стороны. Именно этого боится бизнес, которому сложно приспособиться к работе в карантинных условиях.

"Крупные экспортеры не хотят оказаться в дураках, когда межбанк сначала обваливают на 23 грн/$, а затем вздергивают к 28 грн/$. Этого сильно опасаются. Бизнесу нужны понятные курсовые ориентиры, чтобы строить свою ценовую политику, и не нести убытков. 26-27-28 грн/$, без более существенных провалов. Иначе сложно что-то производить и торговать. Сейчас же курсовые риски растут очень сильно. Со дня на день компании ждут крупных выплат от Госказначейства в рамках возмещения по НДС и покупок доллара под вывод дивидендов, что будет провоцировать подорожание валюты. В тоже время Нацбанк анонсировал продажи "американца" НАК "Нафтогаз" под уплату дивидендов в госбюджет. Так что возможно встречное движение по покупке/продаже доллара, и до конца непонятно, в каком режиме оно пройдет и как двинет рынок", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На завтра прогнозируют очень широкие курсовые колебания и активную раскачку рынка. На 1 апреля прогнозируется открытие межбанка в рамках 27,50-27,70 грн/$. Не исключается движение к 27,80 грн/$.