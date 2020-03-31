Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Сергея Сивохо уволили из СНБО, видимо, таким образом решив сгладить скандал с его мирніми инициативами, но это не помешает КВНщику и дальше "мызамирничать".

В Совете нацбезопасности и обороны сообщили журналистам весьма неожиданную новость. Оказывается, известный шоумен и приверженец "диалога" с ОРДЛО по крайней мере неделю уже не работает советником секретаря ведомства Алексея Данилова на общественных началах.

"По состоянию на 24 марта (дата направления запроса, - ред.), Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - заявили в СНБО.

Казалось бы, ничего не предвещало такого завершения "миротворческой" миссии Сивохо в СНБО, которая началась еще в прошлом году. Для тех, кто не помнит, освежим некоторые детали относительно приоритетов и взглядов пожилого шоумена на происходящее в Украине.

С самого первого появления в медиапространстве в качестве советника секретаря СНБО Сивохо делал весьма неоднозначные заявления. Например, назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом", утверждал, что его поддерживают чьи-то бизнес-интересы, забывая вспомнить, а кто, собственно, напал на Украину и оккупировал Донбасс. Неприятие вызвало и главное детище шоумена, которое он собирался презентовать в середине марта в Киеве.

Речь идет о Национальной платформе примирения и единства, в рамках которой "мирно общаться" должны были представители неоккупированных территорий и ОРДЛО, которых Сивохо, судя по всему, трактовал как представителей равного Украине международного субьекта. Впрочем, "дело жизни" не пошло - презентации платформы помешали активисты, которые скандировали "Ганьба!", а после толкнувшие "мызамирного" деятеля на пол. Кажется, он так и не понял, что вызвало агрессию патриотически настроенных активистов. Напротив, Сивохо, обиделся, заявив, что

"Некоторым мир не нужен. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - заявил он. Оправившись через какое-то время, Сивохо продолжал ратовать за диалог с боевиками и делать заявления в стиле "нужно услышать Донбасс", а также нескромно заявлять о своих менеджерских талантах.



" Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу. Конечно, я не эксперт или дипломат-международник, но у меня есть люди, и они на своем направлении лучшие", - говорил Сивохо журналистам.

Тем не менее, на днях что-то в позиции Алексея Данилова, видимо, изменилось, и советник вроде Сивохо резко стал ему не нужен, и, соответственно, был уволен. Разгадка такой кадровой "жертвы" со стороны власти может оказаться довольно простой.

В воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в Facebook видео, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности, озвучивая конкретные суммы для лоббирования кандидатур на них. Естественно, герой компрометирующих видео заявил, что они являются "нарезкой", а все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены и добавил, что сейчас он живет с родителями и из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный другом.

Как бы там ни было на самом деле, настоящий удар был нанесен не по брату главы Офиса президента, а по нему самому. Андрей Ермак очень расстроился по поводу видео и сразу же заявил, что обратится в СБУ и ГБР по поводу случившегося, намекая Леросу, что тот не оберется проблем. Но дело было сделано, а репутация президентского канцеляриста "подмочена"

Как оказалось, компромат на Ермака стал лишь началом атаки на главу президентской канцелярии. Сегодня на своем внеочередном заседании Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, которые считаются креатурами Ермака. Человеком главы ОП называли и Сивохо, который активно выступал за согласованный главой президентской канцелярии Консультативный совет с ОРДЛО в Минске. Раскритикованная из-за попытки прямого диалога с российскими оккупантами, после безрезультатной видеоконференции Трехсторонней контактной группы эта тема, похоже, отложена в "долгий ящик". Похоже, и сам диалог на какое-то время заморожен, а ведь он был основным поприщем, на котором Ермак, по его мнению, достиг больших успехов,а мог бы достичь еще больших. Но произошло то,что произошло, и соратник Ермака был уволен, а Минский процесс поставлен на "паузу".

Кстати, ничего не мешает уволенному бывшему продюсеру претворять свои идеи в жизнь уже не как представителю госсструктур, а как общественному деятелю. Ситуация получилась очень похожей на старый советский анекдот, в котором двойнику Ленина приказали немедленно изменить внешность, чтобы его никто не ассоциировал с вождем, на что он ответил "Бородку-то я, конечно, сбрею, но идеи куда прикажете девать?". Правда, теперь спонсорами идей Сивохо может стать уже совсем не Зеленский или "слуги", а куда более заинтересованный в продукции такого рода Виктор Медведчук и его кум, который всегда говорил, что мириться украинцам нужно между собой, а Россия, конечно, тут вообще ни при чем.