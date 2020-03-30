Денег МВФ пока не будет: Как «слуги» Коломойского убивали рейтинг Зеленского в Раде

Ігор Петренко / Depo.ua

ВР провела в режиме внеочередного три пленарных заседания за один день. Это, пожалуй, произошло впервые в нашей истории. Что же рассматривали, и чем это закончилось.

Вчера Владимир Зеленский выступил с очередным видеопосланием к народу, где сообщил, что 30 марта депутаты должны рассмотреть законы, в результате принятия которых Украина сможет получить более 10 миллиардов долларов помощи от западных финансовых институтов. И что будущее Украины и ее бюджета будет лежать на плечах депутатов и их способности принять важные решения. Уже тогда обозреватели обратили внимание на то, что тон и формат общения с депутатами может означать, что большинство в Раде президента не очень то и слушает. Эти подозрения полностью подтвердились сегодня. Для того, чтобы добиться нужных решений, нужно было три (!) внеочередных заседания и личное присутствие Зеленского.

Попытки №1 и №2. Плевок в Зеленского и Шмыгаля

Но обо всем по порядку. Председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что принятие решений сегодня будет происходить без обсуждения. Сначала нардепы поддержали несколько "антикоронавирусных" законопроектов. Проект закона №3268 по обеспечению лечения коронавирусной болезни (COVID-19) одобрили 312 голосами. Таким же количеством голосов приняли закон №3275 по обеспечению дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19. Проект закона о криминализации вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения , №3271, нашел поддержку 274 депутатов (принят за основу).

Дошли у депутатов руки и до организации своей работы в особый период. Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" №3277 приняли в целом 319 народных избранников. На один голос больше отдан за изменения в постановления Верховной Рады "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" №3278. До завершения карантина Рада будет работать в комитетах и фракциях.

Далее были рассмотрены кадровые вопросы, и тут начались сюрпризы. Сперва 249 нардепов одобрили увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов Украины, 271 - отставку министра здравоохранения Ильи Емца, который запомнился исключительно скандальными заявлениями. Но тут же депутаты провалили назначение Сергея Марченко главой Минфина и Максима Степанова - в МОЗ. За них было отдано соответственно 223 и 217 голосов. За первого проголосовали лишь 183 члена фракции "слуг народа" из 248 возможных. Группа Коломойского не голосовала или оказалась "неожиданно" отсутствующей. Что и не удивительно: при отсутствии назначенного министра финансов, Украина не может вести переговоры о предоставлении поддержки с Международным валютным фондом.

А вот за назначение в МОЗ бывшего главы Одесской ОГА Степанова, которого считают креатурой группы Игоря Коломойского, проголосовали 182 "слуги" (в т.ч. люди Коломойского, которые на тот момент уже "нашлись" в Раде), аж 18 членов фракции ОПЗЖ - и это показательно, нули от "Евросолидарности", "Батькивщины", "Голоса", 5 от группы "За майбутне", 2 - от "Довира" и 10 внефракционных.

В дальнейшем спикер Разумков зачитал письмо от президента с просьбой снять с рассмотрения третий запланированный на сегодня кадровый вопрос: о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины. Этого человека называют не чуждым интересам другого миллиардера родом из Украины - Рината Ахметова. Видимо, чтобы не "сжечь", ее вопрос просто отложили до лучших времен.

Следующий плевок в лицо от всенародно избранного депутатского корпуса адресовался премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Представленные им изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год (проект №3279) за основу поддержали лишь 223 голосами и отправили в комитет на доработку. Этими изменениями, против которых выступали очень разные группы нардепов и лоббисты многих отраслей, предполагалось сократить доходную часть на 122,9 млрд грн, а расходную увеличить на 79,2 млрд грн. Среди прочего, до минимума планировалось урезать расходы бюджета на проведение местных выборов по всей стране - что вызвало недовольство целой группы политиков и партий, в том числе и парламентских. Все они рассчитывают на падение рейтингов "Слуги народа" в условиях кризиса и планируют "откусить" осенью свой кусок электорального пирога.

За новый бюджет проголосовали 200 "слуг", ноль членов фракций ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщины", "Голоса", группы "За майбутне", 15 членов "Довериры" и 8 внефракционных. То есть можно констатировать, что проекта бюджета от правительства Шмыгаля показано большое депутатскую кукиш.

После этого Разумков открыл второе внеочередное заседание, на котором ВР поддержала законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих" (№3254). Этот действительно важный документ депутаты 300 голосами приняли за основу и 302 - в целом. Но это голосование выявило еще одну важную вещь: сегодня в Раде конституционное большинство под определенные решения есть, но не под те, которые требует президент.

Попытка №3. Депутатов прорвало

После завершения второго внеочередного заседания нардепы уже планировали разбегаться по самоизоляциям, но тут на Грушевского, 5 прибыл президент. И депутатам пришлось остаться на третье внеочередное заседание. Которое оказалось куда более результативным, чем предыдущие. Марченко и Степанова назначили министрами (за первого отдали 256 голосов, за второго 246), а еще - в первом чтении приняли так называемый "антиколомойский" закон, которого требует МВФ от Киева. За положительное решение отдали свои голоса 267 депутатов - лишь 198 "слуг" (депутаты из группы Коломойского, естественно, или отсутствовали, или не голосовали), 25 голосов дала "Европейская солидарность", 10 - внефракционные, 17 - "Голос" и 15 "Довира". "ОПЗЖ" и "Батькивщина" этот документ не поддержали. Причем сама Юлия Тимошенко была против.

Это голосование достаточно показательно. Впрочем, в МВФ собрались не простаки, которых можно обмануть принятием законопроекта в первом чтении - этот документ ждет второго голосования и для его успешности, похоже, снова Зеленскому придется лично приезжать в Раду. А до того времени будет интересно наблюдать за действиями группы Коломойского и благосклонных к ней высоких чиновников. К примеру, не будет ли подписано Генпрокурором Венедиктовой подозрение Порошенко. Не сольют ли в сеть компромат против очередного "любимрго друга" президента, чтобы создать масшабний хайп.

Далее депутаты взялись за закон о земле, проваливая поправку за поправкой. Но это уже другая история, конец которой, видимо, также будет не сегодня.