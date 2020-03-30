Финансовые новости
- |
- 30.03.20
- |
- 19:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла «антиколомойский» закон в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.
За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.
Закон сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврате несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
Законом №3260 предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере. Предполагается определить особенности судебного производства в делах относительно обжалования решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых на его выполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов, принятых на исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний относительно невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.
Документом планируется и усовершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка были нанесены убытки (нанесен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.
Как сообщалось, Кабмин 24 марта зарегистрировал в парламенте законопроект, который запрещает возвращать выведенные с рынка банки бывшим владельцам.
Этот законопроект является одним из двух главных условий МВФ для получения Украиной помощи. Второе условие - принятие законопроекта о рынке земли.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Денег МВФ пока не будет: Как «слуги» Коломойского убивали рейтинг Зеленского в Раде
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла «антиколомойский» закон в первом чтении
|Тройная угроза из Кремля. Как Путин будет принуждать Зеленского к плану Ермака
|Пленки Лероса: Сможет ли Зеленский отправить Ермака в отставку
|Война на Донбассе. Как оккупанты делают коронавирус своим «биологическим оружием»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Позитив недели. КБ «Луч» разработало новый ЗРК на основе ракеты «Ольха»
|Каким будет рынок земли и когда его запустят. Слуги народа обнародовали детали
|Наличная гривня 27 марта упала почти до 30. Что будет с курсом на следующей неделе?
|МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский
|Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник – Зеленский
|Кризис доверия: чем опасны для Украины дефолт и разрыв с МВФ
Это интересно
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция
|У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
|Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе