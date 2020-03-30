Тройная угроза из Кремля. Как Путин будет принуждать Зеленского к плану Ермака

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Разные источники утверждают, что Ермак поначалу видел в пандемии коронавируса благоприятную возможность по-быстрому реализовать свой план.

Сейчас зрада поставлена на паузу. Прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском, которые вот-вот должны были начаться, отложены на неопределенный срок. Но это вовсе не означает, что Путин отказался от своих намерений.

Как вирус не оправдал надежд Ермака

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было договорено о создании Консультативного совета, в который должны войти с правом решающего голоса 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а также с правом совещательного голоса по одному представителю от ОБСЕ, России, Германии, Франции. В протоколе заседания ТКГ записано, что решение об учреждении Консультативного совета должно быть подписано на очередном заседании ТКГ 25 марта. Письменное согласие на это дали присутствовавшие на заседании 11 марта и поставившие свои подписи под протоколом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Информация об этом, просочившаяся в СМИ, поспособствовала массовости протестных маршей и митингов в Киеве и других городах Украины в День добровольца 14 марта. Против "пакта Ермака - Козака" выступили не только "Евросолидарность" и "Голос", но и более 50 нардепов из фракции правящей партии "Слуга народа". Впрочем, после этого Ермак вызвал недовольных "слуг народа" к себе на беседу, и многие из них (хотя не все) в результате внушений от Ермака публично изменили свою позицию.

Разные источники утверждают, что Ермак поначалу видел в пандемии коронавируса благоприятную возможность по-быстрому реализовать свой план. Дескать, под предлогом карантина любые массовые акции протеста будут запрещены, а парламент в турборежиме, который только ускорится из-за коронавирусного форс-мажора, быстро примет все, что нужно, даже изменения в Конституции.

Однако реальность обломала эти ожидания. С одной стороны, пандемия не на шутку перепугала нардепов, и вероятность найти 300 голосов для внесения изменений в Конституцию упала до нуля. С другой стороны, тема ОРДЛО в списке общественных приоритетов явно отошла на второй план. А на первый план вышли борьба с коронавирусом и предотвращение коллапса экономики. Соответственно, Владимир Зеленский предпочел пиариться именно на этих вопросах и поставил план Ермака на паузу.

Утром 25 марта вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что анонсированное учреждение Консультативного совета с ОРДЛО откладывается. "ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодня продолжаются", - сказал Резников. Вечером 26 марта на официальном сайте Зеленского появилась информация о том, что на очередном заседании ТКГ, которое из-за коронавируса прошло в формате видеоконференции, "никаких документов подписано не было".

Подтверждением того, что Зеленский решил не торопиться с реализацией плана Ермака, стал подготовленный правительством проект изменений в госбюджете-2020. Среди статей расходов, попавших под сокращение, оказались 2 млрд 155 млн грн, которые должны были пойти на финансирование местных выборов 25 октября 2020 г. Если Зеленский напуган настолько, что хочет под предлогом пандемии сорвать местные выборы, то тем самым автоматически срываются и планы провести в тот же срок выборы в ОРДЛО (якобы "по украинскому законодательству"), которые бы легитимизировали оккупационную администрацию. А если не спешить провести выборы в ОРДЛО 25 октября, то и торопиться с учреждением Консультативного совета уже нет смысла.

В чем состоит план Ермака

О плане Ермака рассказала основательница арт-центра "Изоляция" Любовь Михайлова в интервью "Левому берегу", которое вышло 26 марта. Это достаточно важное свидетельство, чтобы привести его полностью.

"Расскажу вам историю. В Лондоне есть очень авторитетная организация Chatham House, изучающая политические связи в разных странах. Одна из встреч, на которой я присутствовала, была посвящена Украине. Это было еще перед прошлой нормандской встречей. Там было много различных организаций по правам человека, обсуждали ход украинских реформ. Первым от Украины выступал Андрей Ермак, тогда еще советник президента. Меня поразило даже не то, что он не говорил по-английски, а то, о чем он говорил. Он презентовал себя как кинопродюсера: "Как сказал герой моего нового фильма..."

Люди переглядывались, не понимая, что происходит. В своей речи Ермак заявил: "Знаете, я сейчас должен быть на Берлинале, представлять свой фильм, но нужно ехать на нормандскую встречу". В самом конце он добавил: "А теперь я вам расскажу секрет, как мы будем себя вести на этой встрече. Мы не будем садиться за стол переговоров с боевиками. Мы выберем по три человека от народа, потом по два и одному, и те, кого они выберут, будут участвовать с нами в переговорах. А когда наступит день выборов, мы - бах - и на один день возьмем границу под контроль". Люди спрашивают: а как же боевики? "Не переживайте, мы возьмем все под контроль". Все были в шоке, спрашивали у меня: "Что это было?" Мне пришлось отвечать, что это наша новая реальность", - рассказала Любовь Михайлова.

Таким образом, идею Консультативного совета с ОРДЛО Ермак привез еще на встречу нормандской четверки 9 декабря прошлого года в Париже. И создание этого органа, судя по всему, было обещано Зеленским Путину. А заключительный этап плана Ермака - выборы в ОРДЛО, когда "бах - и на один день возьмем границу под контроль".

Напомним, что 12 февраля Ермак заявил: "У нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины согласно украинским законам". 15 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, подтвердил, что украинская власть хочет провести местные выборы в ОРДЛО в октябре 2020 г., и уточнил, что для этого должны быть созданы политические условия и гарантирована безопасность. "Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы".

Разумеется, как только это произойдет (фейковые выборы с фейковой передачей Украине контроля над границей), российско-украинская война на Донбассе обретет статус внутриукраинского конфликта. И после этого с России должны быть сняты все санкции, введенные за агрессию на Донбассе.

Чего теперь ждать от Путина

Откладывание Зеленским реализации плана Ермака, конечно же, не может устраивать Кремль. Российский пропагандист Чеснаков, приближенный к бывшему помощнику Путина Суркову, уже утром 25 марта заистерил: "Украина опять срывает договоренности. Этого и следовало ожидать. Подписания документов о создании так называемого "Консультативного совета" сегодня не ожидается. Коронавирус "ставит на паузу" процесс мирного урегулирования. Надолго? Посмотрим. А пока все стороны делают вид, что сожалеют".

У Путина есть как минимум три рычага, которыми он может давить на Зеленского. И все три уже задействованы.

Во-первых, это обмен пленными. Еще в январе Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, пребывающих на временно оккупированной территории и в России. "Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - анонсировал Зеленский.

Для Путина люди - ничто. И он (вместе с Козаком и Ермаком) может шантажировать Зеленского тем, что никакого обмена пленными не будет, пока Украина не пойдет на уступки.

Второй рычаг - это возможное снятие Евросоюзом санкций с России. Путин в последнее время очень интенсивно продвигает эту идею. Причем в качестве аргументации он выдвигает уже не только то, что санкции препятствуют борьбе России с коронавирусом (а это, дескать, создает угрозу для всего мира), но и якобы помощь, которую Россия оказала в этой борьбе Италии.

Путин через Козака и Ермака может шантажировать Зеленского тем, что санкции - это единственное, что вынуждает Москву к диалогу с Киевом. В случае их отмены Кремль сможет вообще отказаться от любых своих обязательств, зафиксированных в минских договоренностях, и реализовать на Донбассе абхазский сценарий.

А третий рычаг - это прямая военная угроза. Причем не только на восточном фронте, но и с юга, то есть с оккупированного Крыма и с моря.

20 марта стало известно, что десантники из Новороссийска (1500 десантников, 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели в Крыму масштабные учения, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве. Пока весь мир занят борьбой с пандемией, Путин вполне может безнаказанно пугать Зеленского и ждать, что тот испугается.

Поэтому рано радоваться, что зрада отменяется. Она только отложена. И тот же Консультативный совет не отменен, а готовится. 27 марта специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп сообщила, что "в форме видеоконференций с 24 по 26 марта" "политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта Консультативного совета в нормандском формате". То есть сейчас вопрос о Консультативном совете Украины и ОРДЛО обсуждается Киевом и Москвой с Берлином и Парижем.

О том, что зрада случилась, то есть что Консультативный совет учрежден, мы, скорее всего, узнаем лишь постфактум. Как лишь постфактум узнали о протоколе, который 11 марта подписали Ермак и Козак.