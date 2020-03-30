Война на Донбассе. Как оккупанты делают коронавирус своим «биологическим оружием»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на пандемию мирового масштаба конфликты по всему миру не затихают. Не стал исключением и Донбасс, где боевые действия не только не приостановились, но имеют и все тенденции к эскалации.

И в принципе это ожидаемо, если смотреть на тенденции последних дней. Оккупационные корпуса, пользуясь очередной ротацией, почти непрерывно "прощупывают" нашу обороны, ища слабые места и возможности для улучшения своих тактических позиций. Причем активно используют "демилитаризованные зоны" и населенные пункты по всей линии соприкосновения.

При этом у них полностью "развязаны руки" - под предлогом борьбы с короновирусом через КППВ они просто перестали пускать патрули ОБСЕ. Как и бы раньше оккупационные власти не слишком жаловали миротворцев, самолично решая куда пускать, а куда нет, но сейчас этот запрет стал тотальным.

На фоне всего этого продолжается война в "серой зоне". Так, в прошлый понедельник, 23 марта, боевики в очередной раз обстреляли противотанковой ракетой "Фагот" грузовой автомобиль ЗИЛ-131 наших военных, перевозивший продукты питания, вблизи населенного пункта Шумы (под Горловкой). В результате попадания в машину противотанковой управляемой ракеты двое военных Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения.

Пока не пошла "зеленка", активизировались и снайперы - 28-го числа таким образом был ранен один из военнослужащих. Причем интересно то, чтобы лишний раз не акцентировать внимание, что это произошло в районе осеннего разведения, пресс-служба штаба проведения ООС скромно сказала о том, что инцидент произошел "вблизи населенного пункта Хутор Вольный". При том, что это фактически местное название, а официально это "Золотое-4". Стоит напомнить, что именно тут добровольцы пытались образумить президента и не допустить отвода наших войск. Однако понятно, что под маркой "уменьшения наших потерь и жертв среди мирного населения" решались политические вопросы.

И кстати, о потерях среди мирного населения - как и ожидалось, после отведения жертв среди мирных стало только больше. И это с военной точки объяснимо - резко уменьшилась "серая зона" и в условиях плотной застройки Донбасса случаи обстрелы населенных пунктов были только делом времени.

Лента событий за прошлую неделю просто завалена сообщениями о гибели и ранениях гражданских. Так, 27 марта оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате пулевое ранение в ногу получила 65-местная жительница, которая была экстренно доставлена в городскую больницу г. Авдеевка.

На следующий день подконтрольные России СМИ распространили новость о том, что в Старомихайловке в результате обстрела со стороны наших военных погибла "женщина 1931 г.р., проживающая по адресу ул. Краснофлотская, д. 37". Понятно, что в условиях постоянной информационной войны информацию с той стороны нужно делить надвое и добавлять "якобы".

География обострений вполне себе стандартная для последних недель - это донецкое направление (Авдеевка, Марьинка, Красноговка, Старомихайловка), горловское (прежде всего конечно это Шумы, где боевые действия по сообщениям местных жителей идут в ночное время в режиме "нон-стоп"). Активизировалось также волновахское направление.

А вот сообщений с приазовского участка фронта стала поменьше - только время от времени наши официальные пресс-службы сообщают о нарушениях со стороны боевиков в районе "точки разведения №3" (Петровское-Викторовка) и все. Связано ли это с тем, что ОБСЕ просто не добралось туда или реально происходит плановая ротация частей с обеих сторон - пока неясно.

На фоне прекращения пасажиро- и грузопотока через КППВ и нарастающей угрозы короновируса оккупационные власти в очередной раз стали разыгрывать карту водоснабжения Донецкой области. Пользуясь тем, что Донецкая фильтровальная станция находится на линии соприкосновения и обеспечение безопасности персонала является предметом переговоров, в какой-то момент Пушилин и компания заявили о том, что не гарантируют безопасность очередной рабочей смены.

Естественно, что компания "Вода Донбасса" не собирается рисковать жизнью здоровьем своих работников, то фактически 26 марта была остановлена подача воды на оккупированные территории Донецкой области. Как результат - тот же оккупированный Донецк Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов) получил на 30% необходимых объемов.

Попиарясь на том, что "Киев ввел полную блокаду территорий" оккупационные власти уже к 28-му числу дали все необходимые гарантии и утром 29 марта станция вышла на штатный режим работы.

Как видится такого рода провокации будут продолжатся и дальше. Уже в СМИ, подконтрольным Донецку, стали появляться пока еще робкие статьи о том, что украинский оператор Vodafone работает на оккупированных территориях фактически незаконно - только по доброй воле "властей". Вполне возможно в ближайшие дни мы увидим еще одну истерику с отключением вышек мобильной связи и обвинениями в сторону Киеву. И все равно, что именно к номерам этого оператора привязаны все банковские карточки проживающих в "республиках" пенсионеров. Все всегда можно списать на Украину и проблемы с наполнением бюджета.

На фоне грядущего обострения на Донбассе ВСУ за последнюю неделю получило от военно-промышленного комплекса достаточно большое количество нового оружия. Тут и модернизированные танки Т-80 и Т-64 (их общее количество уже зашкаливает в войсках за 200 единиц), и партия ракет "Вільха", и БТР-4 (правда, всего 4 штуки, но, если учесть, что это первые машины за много месяцев, это достижение для "харьковчан"), и еще один фронтовой истребитель МиГ-29.