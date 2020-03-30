Позитив недели. КБ «Луч» разработало новый ЗРК на основе ракеты «Ольха»

КБ "Луч" разработан проект по созданию нового ЗРК средней дальности с заявленной максимальной дальностью поражения цели до 100 км. Об этом сообщает Defense Express. Речь идет о ЗРК, в основе которого доработана под уничтожение воздушных целей управляемая ракета высокоточной системы залпового огня "Ольха".

Отмечается, что в наиболее продвинутой версии "Ольха-М" ракета имеет дальность по наземным целям в 120 км, при этом при стрельбе на максимальную дальность она набирает высоту более 30 км. Доработка ракеты направлена на гарантированное уничтожение типовых воздушных целей, в том числе и тех, которым сегодня может противодействовать только ЗРК С-300.

На ракете может устанавливаться как полуактивная, так и активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН) с инерциальной системой наведения и линией передачи данных. Такая ГСН существенно увеличивает точность наведения ракеты, в том числе и по высокоманевренным целям. Использование ее на конечном участке траектории наведения ракеты позволяет осуществить принцип "выстрелил и забыл", что существенно сокращает рабочее время комплекса по поиску и захвату целей на сопровождение.

Также КБ "Луч" передало Вооруженным силам Украины 28 единиц изделий "Ольха", серийно изготавливающихся на предприятии. Передача ракет состоялась досрочно.

"Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность. В производстве ракет "Ольха" участвуют около 20 предприятий "Укроборонпрома", везде действует особый режим работы, но, несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно. Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы "Ольха-М", которая разработана в тесном сотрудничества кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома". Работы ведутся над улучшением дальности и мощности. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии, и мы планируем наладить серийное производство к концу этого года", - сообщил генеральный конструктор и генеральный директор "Луча" Олег Коростелев.

"Украинская бронетехника" досрочно выполнила контракт по производству бронемашин "Новатор"

26 марта "Украинская бронетехника" начала процедуру передачи партии специализированных бронированных автомобилей "Новатор", которые были изготовлены в рамках государственного контракта между предприятием и Национальной гвардией Украины. Об этом сообщает сайт Ukrainian Armor.

Согласно техническому заданию заказчика машины укомплектованы радиостанцией, приборами ночного видения, автоматической системой пожаротушения, видео-регистратором специального типа и полуавтоматической системой подкачки шин. СБА "Новатор" приспособлен к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. Автомобиль с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем способен преодолевать без подготовки водные преграды глубиной до 1,4 м и подъемы до 60%, а также развивать скорость по шоссе от 140 до 170 км/ч в зависимости от типа двигателя. Запас хода по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам - 1000 км.

Сейчас на базе подвижной платформы "Новатор" ведется разработка линейки боевых и транспортных машин для нужд Вооруженных сил и силовых структур Украины. Презентация планируется в следующем месяце.

Карантин не помешал Львовскому бронетанковому заводу поставить ВСУ очередную партию отремонтированных Т-64

ГП "Львовский бронетанковый завод" передало для нужд Министерства обороны Украины очередную партию из шести единиц танков Т-64. Об этом сообщает сайт "Укроборонпрома".

"Это для нас нелегкое испытание, ведь часть бронетехники отремонтирована в условиях карантина, - отметил директор предприятия Виктор Андрощук. - Но для того чтобы вовремя выполнить оборонный заказ, почти треть работников (в основном рабочих специальностей) выходит на работу. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми - они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия".

Согласно контракту предприятие отправило уже более полусотни единиц отремонтированной и модернизированной бронетехники - это танки Т-64 и Т-72, ​​бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.

В целом в "Укроборонпроме" отмечают, что в 2020 г. все предприятия бронетанкового дивизиона концерна демонстрируют постепенный рост производства по различным видам продукции и услуг, несмотря на национальный карантин и переход на частичный режим работы. "На фоне ситуации с коронавирусом, мы не должны забывать об обороноспособности страны. Поэтому критически важно, чтобы с предприятиями оборонпрома в скорейшее время были заключены договоры, и началось финансирование в рамках нового госзаказа, что позволит бесперебойно обеспечивать наши Вооруженные силы необходимым вооружением и военной техникой, а предприятия - работой", - подчеркнул заместитель генерального директора концерна с бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Игорь Фоменко.

ВСУ испытывают 120-мм миномет "МП-120"

На Черниговщине продолжаются государственные испытания опытных образцов нового 120-мм миномета "МП-120", разработанного украинскими производителями. Он должен заменить советские аналоги.

Как отмечает Ukrainian Military Pages, по результатам испытаний, которые проходят при участии специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение Вооруженных сил Украины. Издание предполагает, что производителем миномета является "Украинская бронетехника", которая имеет среди продукции 60-мм миномет "МП-60".

Новый БТР "Атаман-3" прошел ходовые испытания

Разработанный частной компанией "Практика" новый БТР "Атаман-3" на базе платформы "Атаман 6х6", прошел очередной этап заводских испытаний - проверку ходовых возможностей машины на бездорожье. Об этом сообщает Defense Express.

"Атаман-3" - полностью новая разработка, которая вобрала в себя последние тенденции развития колесной бронетехники: повышенную защиту, наличие противоминной защиты, большой запас грузоподъемности (для дополнительной брони и тяжелого оборудования или вооружения), модульность, максимальную мобильность и высокую степень цифровизации. При полной массе в 23-24 т, "Атаман" разгоняется до 110 км/ч. Благодаря мощному двигателю новый БТР имеет одно из лучших соотношений массы к мощности двигателя - 24 л. с. на тонну.

Бронетранспортер может форсировать водные преграды вплавь и развивать скорость в 8 км/ч. Он имеет внутри единое бронированное пространство для экипажа и десанта. Для высадки и операций с грузами в новом БТРе избран комбинированный вариант "дверь в рампе", что позволяет максимально упростить эксплуатацию машины в разных условиях.