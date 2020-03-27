Коломойский страшнее коронавируса. Почему Зеленский рискует потерять $5 млрд от МВФ

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Внеочередному заседанию парламента мешают две проблемы: пандемия и олигарх.

У Зе-власти сейчас не просто большие проблемы. А большие проблемы, нарастающие с каждым днем. Об этом свидетельствуют не только инсайды с Банковой, но и та паническая спешка, которую демонстрирует Владимир Зеленский в последние дни.

Ключевой вопрос для него - деньги от МВФ. Какой суммы не хватает госказне, стало известно утром 26 марта. Нардеп Алексей Гончаренко из "Евросолидарности" сообщил об изменениях в госбюджете-2020, проект которых Кабмин направил руководству Верховной Рады. Согласно этому документу, правительство предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн. Ожидается, что дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн, или почти в 4 раза. Для покрытия дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние на 131 млрд грн.

Увеличение суммы внешних заимствований на 131 млрд грн означает, что Зе-власть собирается где-то одолжить дополнительно почти $5 млрд. МВФ - фактически единственный адрес, куда можно стучаться в надежде получить такие деньги. Правда, какую-то часть недостающей суммы могут покрыть Всемирный банк, Европейская комиссия, другие доноры, которые работали с Украиной раньше. Но они выделят деньги, опять же, только при условии возобновления Украиной сотрудничества с МВФ.

18 марта глава НБУ Яков Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. 20 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий сообщил, что Украина ведет переговоры с МВФ уже по двум направлениям.

Во-первых, продолжаются переговоры о том, чтобы ускорить получение новой программы расширенного финансирования, о которой договаривались еще в прошлом году. "Мы надеемся, что Верховная Рада проголосует два законопроекта, принятие которых было предварительным условием", - заявил Смолий.

Во-вторых, у МВФ сегодня есть программы для поддержки стран, которые несут потери от коронавируса. "Мы прорабатываем возможное получение Украиной финансирования в пределах этих механизмов", - сообщил глава НБУ.

По его словам, большая часть финансирования от МВФ должна быть направлена в государственный бюджет, чтобы помочь государству профинансировать шаги по предотвращению распространения вируса. Также средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов.

Тут стоит подчеркнуть, что обычно МВФ не дает денег на покрытие дефицита госбюджета, а дает только на пополнение золотовалютных резервов. Но в нынешней ситуации Георгиева пообещала Смолию дать деньги и на резервы, и на бюджет. И если ситуация с резервами Зеленского практически не волновала, то вот возможность получить почти $5 млрд в госбюджет, о которой ему рассказал Смолий, заинтересовала его очень сильно.

Уже 22 марта Зеленский лично позвонил Георгиевой. После этого распространились слухи о том, что МВФ согласился не требовать сейчас закона о рынке земли, но продолжает настаивать на принятии закона, который сделал бы невозможным возвращение "Приватбанка" прежним владельцам - Игорю Коломойскому и его партнерам. И уже 24 марта Кабмин внес в Верховную Раду соответствующий законопроект №3260, который журналисты сразу же прозвали "антиколомойским" (его официальное название - "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности").

Осталось провести заседание Верховной Рады, на которое прибыло бы не менее 226 нардепов, готовых проголосовать за этот законопроект сразу за основу и в целом (без второго чтения). Но этому мешают две проблемы: коронавирус и Коломойский.

Как известно, 17 марта парламент из-за пандемии внес изменения в календарный план своей работы. И сейчас датой ближайшего пленарного заседания стоит 14 апреля, а до того нардепы считаются работающими в комитетах и фракциях (реально почти все они прячутся друг от друга, боясь заразиться).

Утром 26 марта спикер Дмитрий Разумков провел брифинг, на котором подтвердил, что готовится внеочередное заседание парламента, однако назвать его дату не смог. "Как только будут подготовлены все необходимые законопроекты, сразу мы его проведем. Сейчас называть конкретную дату и время неправильно: это может произойти немного раньше, может - немного позже", - сказал он.

Также он отметил, что еще решается вопрос о месте проведения заседания. По его словам, рассматривается возможность проведения заседания как в сессионном зале парламента при дополнительных мерах противовирусной защиты, так и на улице или стадионе.

Реально задержка с проведением внеочередного заседания вызвана тем, что многие парламентские "слуги народа" боятся не только коронавируса, но и Коломойского, причем последнего даже больше. Лишь небольшая часть их решилась на открытый демарш против олигарха и сейчас постят на своих фейсбук-страничках призыв к коллегам по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260.

"Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса. На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта", - говорится в обращении.

В то же время нардепы, близкие к Коломойскому, развернули активную кампанию против этого проекта. Игорь Палица из группы "За будущее" и вслед за ним "слуги народа" Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда внесли четыре альтернативных законопроекта, чтобы воспрепятствовать быстрому принятию проекта №3260.

Можно точно утверждать, что за этот проект сейчас нет 226 голосов "слуг народа". Но 226 голосов могут набраться при поддержке "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса". Юлия Тимошенко еще 24 марта заявила о приостановке "Батькивщиной" своей оппозиционности. Утром 26 марта Петр Порошенко сообщил о своем вхождении в состав антикризисного штаба. "Так что теперь под руководством премьер-министра, при участии председателя Верховной Рады, представительства Офиса президента, лидеров политических фракций и партий парламента этот антикризисный штаб будет продвигать не лоббистские "хотелки", а наработает то, что защитит людей и страну", - заявил лидер "Евросолидарности".

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос", скорее всего, поддержат проект №3260, чтобы Украина получила финансирование от МВФ, крайне важное в условиях тотального кризиса. Но это вовсе не означает, что они отдадут поддержат также и правительственные предложения о том, как поделить эти деньги. Поэтому можно прогнозировать, что внеочередное заседание парламента состоится не раньше, чем будет выработан компромиссный вариант законопроекта о внесении изменений в госбюджет-2020.

И тогда Зеленский, Порошенко и Тимошенко скажут: "Мы сделали их вместе". И посмотрят на Коломойского с Палицей, Дубинским и прочими.

Да, сейчас возможно даже и такое развитие событий, однако не факт, что Зеленский на это решится. Ведь если он увидит, что $5 млрд нельзя будет потратить по своему усмотрению, а нужно будет согласовывать все с Порошенко и Тимошенко, то он, не исключено, передумает ссориться с Коломойским. Конечно, об этом нам не объявят. Просто скажут, что Рада не может собраться из-за коронавируса.