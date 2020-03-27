Саботаж под шумок карантина: Как новая власть сворачивает реформу питания ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Реформа системы питания в Вооруженных силах Украины является одной из самых удачных реформ в истории Украины, однако и ее пытаются поставить под сомнени.

Depo.ua регулярно поднимает вопрос обеспечения реформы Вооруженных сил Украины продуктами питания. Не могли мы обойти данную тему и на этот раз.

На днях в социальных сетях небезосновательно начали разгонять очередную "измену" относительно обеспечения украинских военнослужащих продуктами питания. Первой забила тревогу волонтер и бывшая руководительница проекта реформирования питания ВСУ Диана Петреня, которая 24 марта в Facebook выложила фотокопию документа с подписью заместителя руководителя Офиса президента Украины Анны Коваленко, адресованного председателям ОГА и КГГА.

"В связи с эпидемией коронавируса, которая стала причиной отказа от подписания договоров с субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по питанию в воинских частях, с 25.03.2020 в Вооруженных силах Украины может сложиться критическая ситуация с обеспечением непрерывного питания личного состава (поставки продовольствия)", - говорится в документе.

Ну а "с целью недопущения срыва в питании личного состава воинских частей, дислоцированных в регионах Украины, и в интересах содействия обороне государства", у Зеленского просят в губернаторов:

- совместно с областными военными комиссариатами уточнить перечень воинских частей, дислоцированных на территории областей, которые питаются по системе аутсорсинга;

- наладить взаимодействие с командирами воинских частей по ассортименту продуктов питания, объемам и срокам их поставки;

- быть в готовности на безвозмездной основе оказать помощь военным частям в обеспечении продуктами питания и персоналом для приготовления пищи (по необходимости).

То есть, верховный главнокомандующий ВСУ, столкнувшись с трудностями, решил пойти путем наименьшего сопротивления и переложить ответственность за содержание армии на губернаторов областей. Хорошо, хоть не на волонтеров, как это сделали в Минобороны в борьбе с распространением коронавируса.

Достоверность упомянутого выше документа 26 марта признали в Министерстве обороны, собрав специальный брифинг. Заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк подтвердил, что 18 марта, по инициативе заместителя Офиса президента Украины Анны Коваленко, местным органам исполнительной власти были отправлены письма с указанием быть готовыми при необходимости обеспечивать воинские части продуктами питания.

Однако, по мнению Марценюка, потребности в таких мероприятиях нет.

"Министерство обороны Украины разделяет обеспокоенность сознательных граждан по обеспеченности наших воинов своевременным и качественным питанием, по поводу чего хотим высказать следующее: во-первых, ни о каком срыве питания Вооруженных сил Украины речь не идет", - подчеркнул Марценюк.

Вместе с тем он отметил, что, осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, Минобороны и Тыл ВСУ донесли до командиров соответствующих воинских частей алгоритм действий по взаимодействию с органами местной власти в случае наступления таких экстренных, хотя и маловероятных ситуаций.

Он пояснил, что 16 марта сложилась непростая ситуация, когда компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей Вооруженных сил отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь, в частности, и на пандемию коронавируса.

"Данная ситуация поставила под угрозу питание около 250 небоевых частей ВСУ (около 30% от всего питающегося состава). Однако, в результате экстренно принятых мер, Министерством обороны были достигнуты договоренности с действующими поставщиками питания в упомянутые воинские части относительно продолжения поставок. Также при поддержке Кабинета министров внесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде", - сказал заместитель министра.

Также Марценюк в очередной раз заверил, что Вооруженные силы Украины планово переходят на новую систему питания по каталогу продуктов, и ни о каком возврате к старым "схемам" не может быть речи.

Вместе с тем, он заявил, что 1 марта 2020 года состоялся заключительный этап перехода на новую систему питания всех боевых частей Вооруженных сил Украины. Остальные же воинские части (так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов) перейдут на новую систему постепенно, начиная с 1 июня 2020 года.

Однако, по словам Марценюка, переходить они будут на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Замминистра обороны отметил, что такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет время примерно до конца лета.

И все бы ничего, но именно в этом аспекте волонтеры усмотрели очередную "измену". Та же Диана Петреня открыто назвала эту комбинированную систему коррупционной и обвинила новую власть в срыве реформы системы питания ВСУ, которая во внедренных воинских частях работает безупречно и полностью исключает коррупцию.

Поэтому что-то подсказывает, что эта тема еще себя не исчерпала и впереди нас ждут много разнообразных событий и попыток свернуть реформу питания с одной стороны и отстоять ее - с другой.