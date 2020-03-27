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АНАЛИТИКА

Днепровский гамбит. Как, борясь с коронавирусом, Филатов схлестнулся с Пинчуком

19:05 26.03.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Коронавирусная "феодализация" Украины на Днепропетровщине вылилась в альянс губернатора Александра Бондаренко с Виктором Пинчуком, против которых играет Борис Филатов.

Совещание президента Зеленского с олигархами, поделившее внутреннюю политику на "до" и "после", ускорило деление Украины на феодальные уделы. Просьбу главы государства о помощи они истолковали по-своему. Поставляя медоборудование, средства гигиены и спонсорской помощи медучреждениям, олигархи пользуются возможностью усилить свое влияние в регионах. Особенно эта тенденция видна в крупнейших украинских городах.

Как писала "ДС", в Харькове контроль над ситуацией оказался в руках мэра Геннадия Кернеса и олигарха Александра Ярославского, которые вошли в жесткий конфликт с губернатором Алексеем Кучером. В результате стало понятно, что на местах президентская власть ослаблена, как никогда ранее. В Одессе губернатор Максим Куцый продемонстрировал беспомощность в борьбе с вирусом, предоставив возможность это делать бизнесмену Андрею Ставницеру и мэру города Геннадию Труханову.

Кульбиты Филатова

В еще одном городе - миллионнике, Днепре, ситуация сложилась по-своему. После селекторного совещания с президентом, которое прошло несколько дней назад, мэры городов почувствовали собственную силу и осознали факт, что они нужны Зеленскому, и мэр Днепра Борис Филатов не стал исключением. Практически весь последний год он поддерживал имидж оппозиционера и жесткого разоблачителя власти, критикуя президента напрямую. После совещания Зеленского с олигархами мэр Днепра риторически спросил, где можно получить от Игоря Коломойского талоны на дизтопливо для городского транспорта, зная, что Днепропетровщину "поручили" не бывшему владельцу "Привата", а Виктору Пинчуку.

На общем фоне борьбы с коронавирусом ситуация в Днепре и области не самая худшая - заболело всего 3 местных жителя. Кроме того, для борьбы с заразой местные бюджеты аккумулировали 265 миллионов гривен. Часть этих средств направлена на закупку 125 аппаратов искусственной вентиляции легких, 40 аппаратов из действующих больниц будут перемещены в опорные больницы под нужды лечения больных коронавирусом. Всего в области уже обеспечено 184 аппараты искуственной вентиляции легких, а дальнейшие потребности в ИВЛ и прочее необходимое оборудование будет закупать бизнес. По словам представителей Виктора Пинчука, бизнесмен уже выделил на борьбу с вирусом более 100 млн грн. Свои действия бизнесмен координирует с губернатором Александром Бондаренко.

При этом по словам топ-менеджера "Интерпайпа" Фади Храйбе, когда он начал погружаться в состояние дел в области, то его больше всего поразило отсутствие реального взаимодействия между городскими и областным штабами, что делает невозможным разработку единой антикризисной программы региона. Более того, как и в Харькове, между ОГА и мэрией Днепра фактически идет холодная война. Имеющий достаточно слабую позицию в регионе губернатор Максим Бондарь ещё неделю назад попытался уесть Филатова, затормозив выделение 50 млн грн из областного бюджета на школы Днепра.

Трудности Бондаренко

Впрочем, здесь мэр переиграл губернатора, и после совещания с президентом перешел в атаку на главу ОГА. Обратившись к Зеленскому с просьбой "отправить на самоизоляцию" Александра Бондаренко вместе с его заместителями и областным отделом здравоохранения, Филатов пожаловался президенту, мол, губернатор лишь мешает работать городским властям и принимает "абсурдные решения, путаясь под ногами", а ведь во время коронавирусного карантина необходимо сотрудничать и помогать друг другу.

Похоже, мэр Днепра стал чувствовать себя гораздо свободнее после разговора с Зеленским. Более того, косвенные признаки говорят о том, что Филатову удалось договориться об индульгенции с Офисом президента. Речь идет о том, что практически исчезла информация о возможных злоупотреблениях мэрии, связанных с реконструкцией моста через Днепр. Напомним, после прошлогоднего визита Зеленского в город, на знаменитом марафоне с журналистами он сказал, что скоро будет заключение киевской комиссии по мосту о качестве его реконструкции и выделенных на это средствах - через неделю, или месяц. С тех пор прошло значительно больше времени, мост до сих пор не введен в эксплуатацию. По логике такими объектами пользоваться нельзя, но городские власти это не беспокоит, видимо, не зря.

Как бы там ни было, Филатов остается довольно популярным в Днепре, и любой возможный конкурент от "слуг" проигрывает ему в первом туре выборов мэра. Поэтому единственная надежда губернатора Бондаренко, который до последнего пытался "приструнить" строптивого мэра - это поддержка структур Виктора Пинчука, который, по слухам, способствовал продвижению главы ОГА на его должность. Впрочем, пиариться благодаря помощи олигарха не получится, ведь в области уже знают, что хозяйственник из губернатора, которого напрямую относят к "соросятам", не самый крепкий.

А вот мэр Днепра, скорее всего, в полной мере осознал, что благодаря борьбе с вирусом можно заработать дополнительные политические баллы среди горожан. Местная элита Днепропетровщины, к которой глава ОГА не относится, сохранит свое влияние и, скорее всего, договорится с Филатовым. У Зеленского был шанс осенью 2019 года провести местные выборы, но его уговорили не делать этого, а теперь, судя по всему, поздно - как мы упоминали выше, социология показывает разочарование украинцев в партии власти и растущий тренд на мэров-хозяйственников.

Что касается Бондаренко, то его, по всей вероятности, могут заменить как неэффективного управленца, а Пинчук получит шанс усадить в кресло главы ОГА более техничного, опытного и договороспособного чиновника. Скорее всего, учитывая нынешние позиции мэра Днепра, олигарху придется договариваться с Филатовым, полностью отдав ему на откуп центр области взамен на "мир" с ОГА, в которой, скорее всего, снова будет ставленник Пинчука.

На этом фоне, конечно, гомерический хохот вызывают заявления представителей олигарха, что Зеленский ничего не обещал бизнесу за его помощь в борьбе с Covid-19 и "кураторство" над областями на время пандемии. По сути, учитывая договоренности ОП с Виталием Кличко и ситуацию в других городах-миллионниках, новая власть полностью проиграла борьбу старым кадрам, попутно отдав крупнейшие города страны в управление олигархам, которые, конечно, еще сполна заставят расплатиться за свою помощь в борьбе с вирусом.
 

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