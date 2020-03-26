Коронавирус в Раде и секвестр бюджета: Спасут ли Зеленского от статуса «президента дефолта»

Ігор Петренко / Depo.ua

Во фракции "Слуги народа" разгорается внутренний конфликт, который может выйти на поверхность и вызвать раскол монобольшинства.

Незапланированный перерыв в пленарной работе народные депутаты используют по-разному. Кто-то, преодолевая коронавирус, подхваченный на французских каникулах в разгар эпидемии в Европе, дома столкнулся с реалиями отечественной медицины. Кто-то, как окружение олигарха Коломойского, разгоняет по социальным сетям тезисы о пользе лечения шоком в виде дефолта предынфарктного состояния украинской экономики. Они же настаивают на том, чтобы, как в сериале "Слуга народа", "послать" наконец-то МВФ и Запад в целом с их советами. И фактически повернуться лицом к северо-восточным соседям, которые всегда готовы "силой принудить к дружбе", как откровенно говорил один из идеологов российского империализма, чеченец по происхождению. Другие рассказывают о пользе чрезвычайного положения в рамках государства, пока сам инициатор этой идеи не назвал ее сейчас неактуальной. После чего голоса "экспертов" тут же умолкли.

Есть и такие народные депутаты, которые пытаются нарабатывать законопроекты, способные создать хоть и слабую, но подушку безопасности для государства, которая поможет ей не упасть в хаос по причине полупаралича экономики. Именно представители последней группы, которые представляют фракцию партии "Слуга народа", с хештегом #нетДефолту распространили на своих страницах в соцсетях обращение-призыв к коллегам поддержать законопроект №3260 о невозврате выведенных с рынка банков экс-владельцам - так называемый "антиколомойский" закон, главное назначение которого - не допустить возвращения миллиардеру Игорю Коломойскому реприватизированного государством "Приватбанка", из которого тот, по данным следственных органов США, выводил миллиардные средства просто во время российско-украинской войны. Такой документ на этой неделе передан правительством в парламент и сейчас находится на рассмотрении в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (в котором его на данный момент еще не рассматривали).

Обращение, в котором принятие закона №3260 названо единственным для Украины шансом получить кредит от МВФ и избежать дефолта, разместили в сети Фейсбук глава комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова, депутаты Никита Потураев, Лада Булах, Егор Чернев, Иван Юнаков, Вадим Галайчук, Бондарь Анна, Лиза Богуцкая и некоторые другие, а также экс-премьер Алексей Гончарук. Подписанты призвали комитет по вопросам финансов немедленно рассмотреть законопроект и передать его на голосование депутатского корпуса.

В ответ группа защиты экономических интересов Коломойского призвала коллег к физической расправе с "антидефолтной группой". Вот что ретранслирует Телеграмм-канал скандального нардепа Александра Дубинского:

Волынский нардеп Игорь Палица не гнушается ходить в сети Фейсбук по комментариям своих оппонентов и давать им указания:

Одновременно с публикацией таких нервозных сообщений группа Коломойского осуществляет попытки вставить палки в колеса нежелательному для их патрона закону. Палица, Дубинский, депутат Ольга Василевская-Смаглюк (и бывшая журналистка "1+1", которая стала известна заявлением о коронавирусе как о маркетинговом ходе) и их единомышленник Олег Дунда срочно подали в парламент аж четыре альтернативных проекта. Их общая и единственная цель - на основании аргумента о несоответствии Конституции затормозить принятие законопроекта, который ждет от Украины МВФ, подвесить процесс на процедурные требования, как это произошло с законом об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Это, кстати, второе требование Фонда к Киеву для оказания финансовой помощи во время кризиса. До определенного времени принятие именно этого проекта было основным ожиданием Вашингтона от нашей власти, но сейчас ситуация изменилась - западные финансисты не дадут денег, которые тут же перетекут в карманы украинско-израильского миллиардера и любителя кофе.

Поэтому стоит ожидать и появления сотен правок к "антиколомойскому" закону. Показательно будет, от кого из депутатов и из каких фракций они будут вноситься. Это достаточно красноречиво покажет границы ареала существования группы Коломойского в Раде. Ведь в бой олигарх бросил все свои силы.

Одновременно с регламентными хитростями его "слуги" попытаются сорвать само по себе заседание парламента, который должен внеочередно собраться в эту субботу, 28 марта, для принятия не только "банковского" законопроекта, но и ряда других законов, призванных способствовать противодействию коронавирусу и создать стимулы для восстановления национальной экономики после завершения кризиса.

Кроме того, планируют принять изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Которые, среди прочего, предусматривают увеличение дефицита бюджета практически в четыре раза, на 202 млрд грн. Нехватку средств планируют покрыть как внутренними (скрытая эмиссия гривны), так и многомиллиардными внешними заимствованиями. Последние Украина может получить от МВФ, и немного - от других финансовых институтов, если Киев вернется к сотрудничеству с Фондом.

Но логика сохранения государства, похоже, противоречит интересам миллиардера из Днепра. Бывший член фракции "слуг" Антон Поляков, которого считают не чужим в деле защиты интересов Коломойского, на телеканалах распространяет информацию о массовом заражении депутатского корпуса коронавирусом, который якобы может помешать проведению пленарного заседания - мол, нардепы побоятся прийти в здание на Грушевского, чтобы не заболеть. Как будто не ходят на работу в условиях распространения вируса "маленькие украинцы" - медики, водители, продавцы, коммунальщики, правоохранители...

И пока Рада к внеочередному заседанию готовится. Данный вопрос сегодня в ВР обсудили при участии спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министров экономического блока, руководителей фракций и групп и ключевых комитетов, в том числе - финансового.

Важным нюансом является то, что противостоят Коломойскому уже не просто два десятка "слуг". За их спинами угадываются представители окружения президента Зеленского. В частности, на такие предположения наталкивает "своевременное" появление информации об открытом Окружным административным судом Киева производстве за непредставление главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком декларации за 2019 год в качестве кандидата на эту должность. Автором иска к Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции является... упомянутый нардеп Поляков. В этом случае эпидемия вируса не помешала ему проявить активную гражданскую позицию.

Интересно также, что часть подписантов письма за "антиколомойский" закон двумя неделями перед тем подписали другое обращение - к президенту относительно "минского предательства" Ермака. Инициатором этой акции был бывший медиа-менеджер Коломойского нардеп Александр Ткаченко. Поговаривают, сейчас отношения экс-руководителя "1+1" с олигархом немного остыли. Но у Ткаченко своя история отношений с Андреем Ермаком - они входят в конкурентные между собой группы, которые борются за руководящие должности и денежные потоки в столичной власти. После очной встречи подписантов с главой президентского офиса страсти поутихли - депутаты вроде бы поняли, что Ермак вовсе не то имел в виду, соглашаясь на включение представителей "ЛДНР" в минский процесс в качестве самостоятельной стороны.

Сейчас, когда по Ермаку начали работать люди Коломойского, вырисовывается новая серия внутреннего противостояния одной группы в среде нынешней власти другой. В стане "слуг" появляются три неравные по количественному составу группы. Одна из них стоит на защите интересов президента (ранее они дружно подписали "антиермаковское" письмо, а сейчас - "антиколомойское" обращение). Другая - ретиво защищает интересы Игоря Валерьевича. И третья, численно самая крупная - "болото", за голоса которой сейчас и соревнуются другие две группы.

Этот процесс уже вырывается наружу, и не только благодаря открытым письмам, но и поданным судебным искам. Одновременно с атаками "разговорчивых ртов" миллиардера и персоналий из действующего правительства Шмыгаля (премьера, напомним, привязывают к интересам другого олигарха, Рината Ахметова) все это может ощутимо расшатать здание действующей власти, которую большинство граждан выбрали себе год назад.

Следующим этапом внутренней Зе!Драмы может стать скандал с намерением Банковой отменить очередные общенациональные местные выборы в Украине, которые по законодательству должны состояться в октябре этого года. В предложенном Раде проекте изменений в бюджет страны отсутствуют затраты на проведение данной кампании.

Секвестр Бюджета

Есть и еще один момент, который нардепы будут живо обсуждать в ближайшие дни. Это секвестр бюджета, готовящийся Кабмином. По предложению Минфина Игоря Уманского, Кабинет министров преследует цель существенно урезать субсидии и субвенции, создав вместо этого Стабилизационный фонд с бюджетом около 200 млрд грн.

Планируют урезать субсидии на 8 млрд, Фонд энергоэффективности, Государственный фонд регионального развития - 7 млрд, субвенции местным бюджетам. Однако создается большой Стабилизационный фонд около 200 млрд, который без решений Верховной Рады можно перебрасывать в ручном режиме.

В Раде немало нардепов и групп влияния могут быть против. Но в условиях кризиса решение удастся продавить. Понятно, что решение непопулярное, особенно перед местными выборами и в условиях колоссальной безработицы и экономического кризиса, которые коснутся каждого.

Но Стабилизационный фонд может стать инструментом, которым власть будет задабривать местные элиты, особенно недовольные Киевом.