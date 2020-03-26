Противовирусный бюджет. Когда Зеленский попросит Коломойского оплатить выборы в Днепре

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Судя по изменениям, которые Кабинет министров предложил внести в государственный бюджет 2020 года, олигархам придется оплачивать не только маски и спирт для больниц, но и местные выборы в октябре.

И хотя все это звучит как не слишком смешной анекдот, то, что происходит в охваченной коронавирусом Украине в последние недели, заставляет допускать самые фантастические сценарии. Если сегодня олигархи получают под свою ответственность целые регионы, то почему бы и не отдать им на откуп и местные выборы. Тем более, что денег на их проведение вполне может не оказаться и без урезания статей госбюджета.

Судя по информации, обнародованной народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, законопроект Кабмина, который парламент может принять в ближайшие дни на внеочередном "противовирусном" заседании Верховной Рады, предлагает сократить финансирование местных выборов с 2 млрд 156 млн до 1 млн 291 тыс. гривен. Никакие выборы в масштабах всей страны на эти деньги провести, конечно, не получится, но, похоже, в Кабмине сегодня не слишком переживают по поводу того, что случится в далеком октябре. В условиях пандемии и надвигающегося глубокого экономического падения, шансы нынешнего Кабмина дожить до осени не так уж и велики. И не только в политическом смысле, но и в физическом, если коронавирус не будет остановлен.

А для того, чтобы как-то бороться с вирусом и не допустить при этом голодных бунтов, сидящего в самоизоляции населения, нужны деньги, со сборами которых в бюджет и до пандемии все было очень нехорошо, что уж говорить о сегодняшнем дне. Так что логика Дениса Шмыгаля проста и понятна - нужно сокращать все те бюджетные расходы, которые можно сократить прямо сейчас, а там ближе к осени ориентироваться по ситуации.

Но есть и другой аспект этого вопроса. Нынешняя власть вполне может быть заинтересована в отмене или переносе октябрьских местных выборов, ведь они могут показать крайне неприятную для "Слуги народа" ситуацию с поддержкой власти населением. Уже сегодня любовь людей к партии президента Зеленского далека от того ни на чем не основанного обожания, которое было зафиксировано на последних парламентских выборах. Ну а октябрьское полосование пережившего эпидемию и переживающего обнищание из-за экономического обвала украинского общества может засвидетельствовать полный провал нынешней партии власти. Так что инициатива Кабмина убрать финансирование местных выборов может вполне найти понимание и поддержку на Банковой.

Правда, законно перенести местные выборы с 25 октября на какую-то другую дату совсем не просто. Дело в том, что в статье 141 Конституции Украины дата очередных местных выборов прописана вполне однозначно - последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующей рады или соответствующего головы, избранных на очередных выборах. Так что любой перенос выборов под предлогом отсутствия денег будет антиконституционным, что создаст условия для обвинения в узурпации власти. И для законной отмены выборов придется либо вводить чрезвычайное или военное положение, либо срочно вносить изменения в Конституцию, позволяющие откладывать выборы в форс-мажорных ситуациях. Последнее пока теоретически возможно, но на практике реализовать это будет крайне сложно.

Однако осень все равно наступит и есть большая вероятность, что от коронавируса умрут далеко не все украинские граждане, и на местные выборы деньги скорее всего все равно придется где-то брать. Даже если власть исхитрится их перенести тем или иным способом, рано или поздно откладывать их все равно не получится, а лишних денег в бюджете явно не появится. Так что одним из выходов в ситуации, когда выборы проводить надо, а денег нет, может стать попытка переложить их финансирование на олигархов. Тех самых, которые взяли шефство над своими регионами на время эпидемии, и которые серьезно повышают свою власть в своих "вотчинах". Для самих олигархов это будет отличным основанием укрепить свое доминирование, проведя в местные советы еще больше своих людей.

Сегодня сценарий, при котором Коломойский оплачивает местные выборы в Днепре и Днепропетровской области, а Ахметов в Мариуполе, кажется совершенно оторванной от реальности фантастикой, но разве несколько месяцев назад не казался нам сценой из постапокалиптического сериала карантин на всю страну с запретами выходить из дому, заседания парламента где-то на лужайке и полная остановка всей общественной жизни?