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АНАЛИТИКА

Коронавирус, банки, земля и Сытник: Для чего Зеленский собирает Раду в субботу

12:01 26.03.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

В эту субботу Верховная Рада собирается принять ряд важных законопроектов.

28 марта в здании Верховной Рады в Киеве должно состояться внеочередное заседание парламента, целью которого является принятие неотложных решений для противодействия коронавирусу и других важных проектов. Известно, что парламентарии пока отказались от идеи собрания в удаленном режиме и на стадионе и по крайней мере еще раз придут в канонический зал под куполом. Для защиты от заражения будут использованы индивидуальные средства защиты.

Это должно быть забавное заседание. Ведь парламентские модники и модницы сильно озаботились тем, как они будут выглядеть в защитных костюмах и готовятся предстать перед коллегами и избирателями в хоть и антивирусном, но элегантном наряде. По зрелищности субботняя внеочередная сессия украинского парламента обещает дать фору даже таким помпезным мероприятиям, как президентские инаугурации.

Впрочем, за внешней феерией должна также происходить и законодательная работа, призванная усилить борьбу с коронавирусом и смягчить экономические и социальные последствия нашествия микроорганизмов. Depo.ua разбирает, что собираются принимать нардепы на запланированном на субботу внеочередном заседании.

Антивирусные проекты

Пока нет четкого списка проектов, которые подаст Кабинет министров для рассмотрения на внеочередном заседании. Известно, что правительство предложит депутатам пакет стимулирующих мер в экономической и социальной сферах. Он будет направлен в первую очередь на защиту работников, которые оказываются под угрозой невыплат или задержек заработных плат, а также увольнения.

Готовятся также рассмотреть вопрос изменения государственного бюджета для компенсации бюджетных потерь от коронавируса и перераспределение средств в пользу статей и фондов, направленных в медицинскую отрасль.

Речь идет об урезании расходов как минимум на 50 миллиардов гривен. Застрахованными от сокращения являются только медицинская отрасль и армия, тогда как образование, инфраструктура, культура, молодежное и спортивное направления испытывают урезание проектов. В то же время планируют не трогать социальные выплаты вкупе с субсидиями и даже осуществить доплаты к пенсиям.

Будут усиливать нардепы и карательные меры в части нарушения карантинных мероприятий. А также собираются предусмотреть некоторые предохранители относительно массового увольнения работников, переложив бремя этих расходов на работодателей и, частично, государство.

Не исключено, что среди норм антивирусных законов будут предусмотрены и некоторые отсрочки в судебных процессах, что должно исключить из перечня рисков массовые собрания в залах судебных засдань в период карантина.

Антибанковский закон

Суперважным вопросом является принятие закона об усовершенствовании банковской деятельности, который уже назван "антиколомойским" и который несет в себе существенное усиление государства в банковском секторе.

Напомним, в правительственном проекте №3260 содержится большое количество норм, которые слишком сильно склоняют баланс в спорах между государственными учреждениями и частными владельцами банков в сторону государственных интересов. Банкиров, которые пытаются судиться с государством, ставят в достаточно бесправное положение: им ограничивают и сроки, в течение которых они смогут обжаловать действия властных структур, и основания для обращения с исками. А главное - сильно урезают способы защиты прав банкиров, лишая их, например, права требовать возврата себе банковского учреждения.

А вкупе с общим ужесточением режима, которого требует МВФ для плотного контроля за украинскими банками, состоится и лишение Игоря Коломойского шансов вернуть себе Приватбанк, который был национализирован при каденции Петра Порошенко.

Для, того, чтобы указанный проект закона был включен в повестку дня, нужно преодолеть несколько осложнений. Они заключаются в противодействии, которое оказывает бывший владелец Приватбанка руками лояльных нардепов.

Так, в дополнение к основному, правительственному, законопроекту, вчера было подано еще четыре альтернативных, которые также должны быть рассмотрены комитетом перед тем, как быть вынесенными на сессию. Ожидаемо, авторами этих проектов являются депутаты с фамилиями Дубинский, Палица, Дунда и Василевская-Смаглюк, которые в той или иной степени связаны с Коломойским.

Процедурные осложнения могут похоронить банковский законопроект под грудой альтернатив и правок, как это произошло с земельным законом. Но, учитывая целеустремленность и настойчивость ОП, нельзя исключать, что это требование МВФ в субботу таки будет выполнено.

Выход Сытника

Не снимается с повестки дня и вопрос увольнения главного антикоррупционного борца Артема Сытника с должности директора НАБУ. Но внесение этого вопроса в зал осложняется противодействием со стороны фракций "Голос" и "ЕС", депутаты которых не хотят "сбития" Сытника. А учитывая то, что каждый депутатский голос в нынешних условиях является критически важным, на Банковой могут решить сейчас не педалировать этот проект.

В пользу этого говорит тот факт, что фракция "ЕС" уже выдвинула ультиматум относительно своего участия во внеочередном заседании, который озвучила Ирина Геращенко: мол, депутаты "ЕС" придут в зал лишь в случае предварительного согласования повестки дня заседания всеми фракциями. Таким образом порошенковцы хотят обезопаситься от сюрпризов в виде проектов, которые могут ударить по их лидеру. А "ЕС", напомним, в субботу очень нужен ОП, чтобы переломить противодействие Коломойского и принять антибанковский закон, который является залогом получения транша от МВФ.

Рада-онлайн

Не исключено, что депутаты попытаются проголосовать и проект закона о возможности проведения пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов в формате видеоконференций (№ 3250), который представил первый заместитель спикера и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

В представленном проекте предполагается, что парламент в своей деятельности может использовать формат видеоконференций. Предварительно определено, что действовать такой режим может только в течение 60 дней со дня вступления в силу специального Закона.

Видеоконференции используются только для рассмотрения законопроектов, связанных с предотвращением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечением обороны и национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Для назначения пленарного заседания Председатель Верховной Рады должен выступить с такой инициативой по предложению Президента Украины или по требованию одной трети от конституционного состава парламента.

Пленарное заседание в формате видеоконференции технически происходит в помещении Верховной Рады Украины, в котором имеют право присутствовать председатель парламента, его заместители, докладчик законопроекта, по одному представителю депутатских фракций и групп. Другие народные депутаты Украины присутствуют на заседании в формате видеоконференции.

Голосуют депутаты путем поднятия руки, при этом каждый народный избранник называет себя и номер поддержанного им проекта. Счетная комиссия фиксирует голосование каждого народного депутата Украины.

Несмотря на то, что уже много юристов назвали этот аутсорс таким, что противоречит Конституции и законам, в правящей команде считают его одним из наиболее реальных вариантов обеспечения функционирования парламента в условиях коронавирусного кризиса.

Чрезвычайное положение

Важнейший вопрос, который обсуждало общество в контексте борьбы с коронавирусом - введение чрезвычайного положения по всей стране, которое, похоже, власть пока сняла с повестки дня. Даже суровые адепты введения ЧП, министры Аваков и Емец, уже не так сильно отстаивают эту крайнюю меру.

Тем более что Емец оказался под угрозой увольнения, вопросы относительно которого могут также рассмотреть на субботнем заседании.

Итак, уже завтра, в пятницу 27 марта, депутаты соберутся в Киеве для проведения необходимых заседаний комитетов для согласования проектов, назначенных к рассмотрению на внеочередном заседании. И тогда уже будет окончательно сформирована повестка дня, за выполнением которой страна будет удаленно наблюдать через телевизор и в онлайне - никого из посторонних лиц в Раду в этот день не пустят.

Рынок земли?

Пожалуй, самый важный вопрос. Часть "Слуги народа", особенно имеющая отношение к Игорю Коломойскому, уверена, что Зеленский хочет протолкнуть рынок земли. Но голосов у фракции нет. Якобы ситуацию должен решить спикер Дмитрий Разумков. И если сделать этого он не сможет, то в теории, прогнозируют нардепы Коломойского, может быть поставлен на голосование вопрос его увольнения.

Пока вариант с рынком земли выглядит несколько фантастическим. Хотя в условиях экономической катастрофы, которая накрыла мир и Украину, кредит МВФ в обмен на землю и впрямь выглядит желательным. Но только за землю и его не дадут.
 

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