Три списка олигархов плюс Коломойский. С кем Зеленский поделил Украину

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Со второй половины марта мы живем в другой стране. Почти все области де-факто стали вотчинами крупных бизнесменов, которых теперь обслуживает президентская вертикаль.

Пока украинцы пытаются спастись от коронавируса, на верхнем этаже власти развернулась грандиозная перестройка. Ее первым, подготовительным этапом стала смена правительства, произошедшая 4 марта. А второй, главный этап начался 16 марта, когда президент Владимир Зеленский провел в своем офисе совещание, как было официально сообщено, "с представителями крупного бизнеса". На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп".

Вскоре стало известно, что по результатам того совещания Банковая поделила между олигархами почти все области. Некоторые из этих олигархов уже развернули в своих вотчинах громкую активность, стремясь побыстрее закрепить свое влияние.

Отметим, что при этом в среде крупного бизнеса произошло расслоение. Получились четыре слоя, различающиеся своей дистанцией от Зеленского. Мы начнем с самого нижнего слоя.

Наиболее отдаленные от власти

По официальной информации, совещание на Банковой 16 марта было созвано, чтобы обсудить "вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств".

Можно было бы предположить, что ради этой цели Зеленский соберет представителей всех крупнейших компаний, готовых внести вклад в дело борьбы с коронавирусом. Но нет. Зеленский проявил тут хитрую избирательность.

Понятно, что Банковая не резиновая. Но все-таки бросается в глаза, что на совещании 16 марта не были представлены некоторые компании, входящие в топ-10 крупнейших не только по оценочной стоимости активов, но и по объемам инвестиций за последние годы и по масштабам уже потраченных средств на борьбу с пандемией.

В частности, не пригласил Зеленский посовещаться никого из компании "Рошен" - ни ее владельца Петра Порошенко, ни кого-либо из ее топ-менеджеров. И это несмотря на то, что компания уже закупает 10 тысяч комплектов костюмов индивидуальной защиты для медицинских работников. А Фонд Порошенко восстановил аппараты искусственной вентиляции легких, которые имелись в Киевской городской клинической больнице скорой помощи, но были в нерабочем состоянии.

Также не была представлена на заседании на Банковой компания Ferrexpo Константина Жеваго, являющаяся крупнейшим инвестором на Полтавщине и выделившая на борьбу с коронавирусом $2,5 млн. По сообщению совета директоров компании, "помощь будет направлена на обеспечение больниц и медработников городов Горишни Плавни, Кременчуг и Полтава".

Не удостоилась внимания Зеленского и сеть торговых центров "Эпицентр К" Александра и Галины Герег, объявившая о закупке в Китае для украинских больниц 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Александр Герега, как известно, имеет определенное политическое влияние на своей родной Хмельнитчине и, наверное, был бы не прочь его усилить. Но эта амбиция пока что осталась неудовлетворенной. Возможно, на Банковой сочли, что Гереги уже получили достаточный бонус: хотя их магазины хозяйственные, а не продовольственные, но им в порядке исключения разрешили работать во время карантина. Во что обошлось Герегам это разрешение - можно только догадываться.

Полуприближенные

Список участников заседания 16 марта в зале заседаний на четвертом этаже президентского офиса стал известен 24 марта из официального ответа на информационный запрос "Українських Новин". Большинство компаний, представленных в этом списке, по своим масштабам явно уступают компаниям Порошенко, Жеваго и Герег. Впрочем, возможность посидеть за одним столом с Зеленским еще не означает, что удостоившиеся этой чести олигархи теперь вошли в число влиятельнейших.

В качестве примера приведем совладельца VEK Capital Partners Игоря Воронова, совладельца АТБ Сергея Войцеховского, совладельца ИСД Виталия Гайдука, совладельца "Новой почты" Вячеслава Климова, владельца группы ТАС Сергея Тигипко, соучредителя Rozetka.ua Владислава Чечеткина. Это довольно разные по калибру люди, двое из них - Гайдук и Тигипко - были вице-премьерами, о Тигипко совсем недавно говорили как о возможном премьере. Но на данный момент все они оказались в положении полуприближенных к власти: Зеленский пригласил их посовещаться, взял с них обязательство поучаствовать в финансировании борьбы с пандемией, но не наделил их кураторством над какими-либо областями.

Отдельно стоит сказать о фармацевтической компании "Дарница". Она была представлена на совещании 16 марта не совладельцами - Владимиром и Глебом Загориями, а наемным топ-менеджером, главой совета директоров Дмитрием Шимкивым. Компания "Дарница" и Zagoriy Foundation уже передали Киевской городской клинической больнице скорой помощи три аппарата искусственной вентиляции легких. Но Банковая, похоже, видит в "Дарнице" не столько крупный бизнес, от которого можно требовать спонсорской помощи, сколько именно производителя лекарств, полезных для защиты от вируса. Действительно, 24 марта "Дарница" объявила об изменениях в своих производственных планах ради первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами и пообещала, что до конца марта в украинские аптеки поступит 1 млн упаковок лекарственного средства "Парацетамол-Дарница".

Наделенные областями

По-настоящему приближенными к власти стали несколько олигархов, которые не просто посидели с Зеленским за одним столом, а еще и получили кураторство над конкретными областями, где они обладают активами и, соответственно, ресурсами и кадрами. Неполный перечень, какие области под чье кураторство отошли, обнародовала "Украинская правда", ссылаясь на сведения от самих участников совещания 16 марта.

Судя по этому перечню, крупнейший надел получил Ринат Ахметов: по данным "УП", ему достались Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области плюс города, где он имеет влияние, как, например, Кривой Рог. Примечательно, что эту информацию подтвердила группа SCM. Она официально сообщила: "Компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года. Также бизнесы SCM оказывают поддержку аналогичным штабам в городах своего присутствия в других областях. Речь идет прежде всего о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях".

Еще в том перечне можно увидеть, что кураторство над Днепропетровщиной получил Виктор Пинчук (его компанию "Интерпайп" на совещании 16 марта представлял гендиректор Фади Храйбе); над Полтавщиной и Кировоградщиной - президент холдинга "Кернел груп" Андрей Веревский; над Виннитчиной и Черкасчиной - глава правления МХП Юрий Косюк; над Одесчиной - совладелец компаний ТИС и MV Cargo Андрей Ставницер; над Харьковщиной - президент группы DCH Александр Ярославский.

В некоторых областях уже начались открытые схватки за влияние между олигархами, курирующими антикризисные штабы, и главами облгосадминистраций. Самый громкий такой скандал произошел в Харькове. Крупнейший харьковский бизнесмен Александр Ярославский и ставший его союзником мэр Геннадий Кернес публично унизили главу ОГА Алексея Кучера. Последний вначале огрызнулся, но затем, получив нагоняй от Банковой, пошел на попятную, заявив, что погорячился и что всем, дескать, нужно работать сообща, а не ссориться. Подобным образом в Одессе куратор Ставницер своими критическими заявлениями о неготовности области к пандемии множит на ноль главу ОГА Максима Куцого, который несколько раз пафосно заявлял, что область готова к борьбе с коронавирусом.

В дополнение к вышеупомянутому перечню отметим, что кураторство над Херсонской областью получил владелец "Смарт-Холдинга" (ему принадлежит, в частности, Херсонская верфь SMG), внефракционный нардеп Вадим Новинский, хоть он и не был участником совещания на Банковой 16 марта. Информацию о своем новом статусе подтвердил сам Новинский 24 марта, проведя в Херсоне заседание комитета по борьбе с распространением коронавируса на Херсонщине. Местные источники подчеркивают угрозу того, что Новинский в качестве куратора области будет не столько с пандемией бороться, сколько пытаться под этот шумок пустить днепровскую воду в оккупированный Россией Крым.

Самый особенный

Подводя итоги заседанию 16 марта, президентский сайт сообщил, что "бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса". Однако от участников того заседания можно было услышать, что один из присутствовавших там олигархов помочь деньгами отказался, сославшись на то, что у него "заблокированы счета".

Это был, конечно же, Игорь Коломойский. Несмотря на нежелание тратиться, он все же получил в кураторство Запорожскую область (там ему будет финансово помогать Ахметов), а также Волынь (там его опорой и проводником интересов является экс-глава облсовета, нардеп из группы "За будущее" Игорь Палица).

Как видим, при всем усилении Ахметова и ряда других олигархов Коломойский остается для Зеленского самым особенным. Тогда как других олигархов президент приглашает на Банковую для того, чтобы раскрутить их на деньги, Коломойский по-прежнему является единственным, кто сам раскручивает на деньги государство, ничего не жертвуя взамен.

Впрочем, нелишне будет отметить, что нынешняя ситуация в отношениях Зеленского с олигархами не окончательная. И расклад сил между Коломойским, Ахметовым, другими крупнейшими олигархами в скором времени может опять измениться, если паника, охватившая Зеленского, выйдет на новый уровень. А это будет зависеть от размера дыры в госбюджете, от хода переговоров с МВФ (где тема аппетитов Коломойского едва ли не самая главная), ну и, конечно же, от того масштаба, которого достигнет в Украине пандемия коронавируса.