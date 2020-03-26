Три списка олигархов плюс Коломойский. С кем Зеленский поделил Украину

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Три списка олигархов плюс Коломойский. С кем Зеленский поделил Украину

09:28 26.03.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Со второй половины марта мы живем в другой стране. Почти все области де-факто стали вотчинами крупных бизнесменов, которых теперь обслуживает президентская вертикаль.

Пока украинцы пытаются спастись от коронавируса, на верхнем этаже власти развернулась грандиозная перестройка. Ее первым, подготовительным этапом стала смена правительства, произошедшая 4 марта. А второй, главный этап начался 16 марта, когда президент Владимир Зеленский провел в своем офисе совещание, как было официально сообщено, "с представителями крупного бизнеса". На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп".

Вскоре стало известно, что по результатам того совещания Банковая поделила между олигархами почти все области. Некоторые из этих олигархов уже развернули в своих вотчинах громкую активность, стремясь побыстрее закрепить свое влияние.

Отметим, что при этом в среде крупного бизнеса произошло расслоение. Получились четыре слоя, различающиеся своей дистанцией от Зеленского. Мы начнем с самого нижнего слоя.

Наиболее отдаленные от власти

По официальной информации, совещание на Банковой 16 марта было созвано, чтобы обсудить "вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств".

Можно было бы предположить, что ради этой цели Зеленский соберет представителей всех крупнейших компаний, готовых внести вклад в дело борьбы с коронавирусом. Но нет. Зеленский проявил тут хитрую избирательность.

Понятно, что Банковая не резиновая. Но все-таки бросается в глаза, что на совещании 16 марта не были представлены некоторые компании, входящие в топ-10 крупнейших не только по оценочной стоимости активов, но и по объемам инвестиций за последние годы и по масштабам уже потраченных средств на борьбу с пандемией.

В частности, не пригласил Зеленский посовещаться никого из компании "Рошен" - ни ее владельца Петра Порошенко, ни кого-либо из ее топ-менеджеров. И это несмотря на то, что компания уже закупает 10 тысяч комплектов костюмов индивидуальной защиты для медицинских работников. А Фонд Порошенко восстановил аппараты искусственной вентиляции легких, которые имелись в Киевской городской клинической больнице скорой помощи, но были в нерабочем состоянии.

Также не была представлена на заседании на Банковой компания Ferrexpo Константина Жеваго, являющаяся крупнейшим инвестором на Полтавщине и выделившая на борьбу с коронавирусом $2,5 млн. По сообщению совета директоров компании, "помощь будет направлена на обеспечение больниц и медработников городов Горишни Плавни, Кременчуг и Полтава".

Не удостоилась внимания Зеленского и сеть торговых центров "Эпицентр К" Александра и Галины Герег, объявившая о закупке в Китае для украинских больниц 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Александр Герега, как известно, имеет определенное политическое влияние на своей родной Хмельнитчине и, наверное, был бы не прочь его усилить. Но эта амбиция пока что осталась неудовлетворенной. Возможно, на Банковой сочли, что Гереги уже получили достаточный бонус: хотя их магазины хозяйственные, а не продовольственные, но им в порядке исключения разрешили работать во время карантина. Во что обошлось Герегам это разрешение - можно только догадываться.

Полуприближенные

Список участников заседания 16 марта в зале заседаний на четвертом этаже президентского офиса стал известен 24 марта из официального ответа на информационный запрос "Українських Новин". Большинство компаний, представленных в этом списке, по своим масштабам явно уступают компаниям Порошенко, Жеваго и Герег. Впрочем, возможность посидеть за одним столом с Зеленским еще не означает, что удостоившиеся этой чести олигархи теперь вошли в число влиятельнейших.

В качестве примера приведем совладельца VEK Capital Partners Игоря Воронова, совладельца АТБ Сергея Войцеховского, совладельца ИСД Виталия Гайдука, совладельца "Новой почты" Вячеслава Климова, владельца группы ТАС Сергея Тигипко, соучредителя Rozetka.ua Владислава Чечеткина. Это довольно разные по калибру люди, двое из них - Гайдук и Тигипко - были вице-премьерами, о Тигипко совсем недавно говорили как о возможном премьере. Но на данный момент все они оказались в положении полуприближенных к власти: Зеленский пригласил их посовещаться, взял с них обязательство поучаствовать в финансировании борьбы с пандемией, но не наделил их кураторством над какими-либо областями.

Отдельно стоит сказать о фармацевтической компании "Дарница". Она была представлена на совещании 16 марта не совладельцами - Владимиром и Глебом Загориями, а наемным топ-менеджером, главой совета директоров Дмитрием Шимкивым. Компания "Дарница" и Zagoriy Foundation уже передали Киевской городской клинической больнице скорой помощи три аппарата искусственной вентиляции легких. Но Банковая, похоже, видит в "Дарнице" не столько крупный бизнес, от которого можно требовать спонсорской помощи, сколько именно производителя лекарств, полезных для защиты от вируса. Действительно, 24 марта "Дарница" объявила об изменениях в своих производственных планах ради первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами и пообещала, что до конца марта в украинские аптеки поступит 1 млн упаковок лекарственного средства "Парацетамол-Дарница".

Наделенные областями

По-настоящему приближенными к власти стали несколько олигархов, которые не просто посидели с Зеленским за одним столом, а еще и получили кураторство над конкретными областями, где они обладают активами и, соответственно, ресурсами и кадрами. Неполный перечень, какие области под чье кураторство отошли, обнародовала "Украинская правда", ссылаясь на сведения от самих участников совещания 16 марта.

Судя по этому перечню, крупнейший надел получил Ринат Ахметов: по данным "УП", ему достались Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области плюс города, где он имеет влияние, как, например, Кривой Рог. Примечательно, что эту информацию подтвердила группа SCM. Она официально сообщила: "Компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года. Также бизнесы SCM оказывают поддержку аналогичным штабам в городах своего присутствия в других областях. Речь идет прежде всего о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях".

Еще в том перечне можно увидеть, что кураторство над Днепропетровщиной получил Виктор Пинчук (его компанию "Интерпайп" на совещании 16 марта представлял гендиректор Фади Храйбе); над Полтавщиной и Кировоградщиной - президент холдинга "Кернел груп" Андрей Веревский; над Виннитчиной и Черкасчиной - глава правления МХП Юрий Косюк; над Одесчиной - совладелец компаний ТИС и MV Cargo Андрей Ставницер; над Харьковщиной - президент группы DCH Александр Ярославский.

В некоторых областях уже начались открытые схватки за влияние между олигархами, курирующими антикризисные штабы, и главами облгосадминистраций. Самый громкий такой скандал произошел в Харькове. Крупнейший харьковский бизнесмен Александр Ярославский и ставший его союзником мэр Геннадий Кернес публично унизили главу ОГА Алексея Кучера. Последний вначале огрызнулся, но затем, получив нагоняй от Банковой, пошел на попятную, заявив, что погорячился и что всем, дескать, нужно работать сообща, а не ссориться. Подобным образом в Одессе куратор Ставницер своими критическими заявлениями о неготовности области к пандемии множит на ноль главу ОГА Максима Куцого, который несколько раз пафосно заявлял, что область готова к борьбе с коронавирусом.

В дополнение к вышеупомянутому перечню отметим, что кураторство над Херсонской областью получил владелец "Смарт-Холдинга" (ему принадлежит, в частности, Херсонская верфь SMG), внефракционный нардеп Вадим Новинский, хоть он и не был участником совещания на Банковой 16 марта. Информацию о своем новом статусе подтвердил сам Новинский 24 марта, проведя в Херсоне заседание комитета по борьбе с распространением коронавируса на Херсонщине. Местные источники подчеркивают угрозу того, что Новинский в качестве куратора области будет не столько с пандемией бороться, сколько пытаться под этот шумок пустить днепровскую воду в оккупированный Россией Крым.

Самый особенный

Подводя итоги заседанию 16 марта, президентский сайт сообщил, что "бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса". Однако от участников того заседания можно было услышать, что один из присутствовавших там олигархов помочь деньгами отказался, сославшись на то, что у него "заблокированы счета".

Это был, конечно же, Игорь Коломойский. Несмотря на нежелание тратиться, он все же получил в кураторство Запорожскую область (там ему будет финансово помогать Ахметов), а также Волынь (там его опорой и проводником интересов является экс-глава облсовета, нардеп из группы "За будущее" Игорь Палица).

Как видим, при всем усилении Ахметова и ряда других олигархов Коломойский остается для Зеленского самым особенным. Тогда как других олигархов президент приглашает на Банковую для того, чтобы раскрутить их на деньги, Коломойский по-прежнему является единственным, кто сам раскручивает на деньги государство, ничего не жертвуя взамен.

Впрочем, нелишне будет отметить, что нынешняя ситуация в отношениях Зеленского с олигархами не окончательная. И расклад сил между Коломойским, Ахметовым, другими крупнейшими олигархами в скором времени может опять измениться, если паника, охватившая Зеленского, выйдет на новый уровень. А это будет зависеть от размера дыры в госбюджете, от хода переговоров с МВФ (где тема аппетитов Коломойского едва ли не самая главная), ну и, конечно же, от того масштаба, которого достигнет в Украине пандемия коронавируса.
 

ПО РУБРИКАМ

13:22 Несмотря на рекомендации НБУ, «Ситибанк» планирует выплатить 2 миллиарда дивидендов

12:56 Биржи АТР 26 марта закрылись снижением после роста на предыдущей торговой сессии

12:51 Каждая пятая стройка в Киеве остановилась на время карантина. Что с ценами

12:37 Финансовый лизинг в Украине в 2019г увеличился на 18%

12:23 Справочный курс гривны 26 марта понижен на 15 коп до уровня 28,1107 грн/$1

11:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.03.20

11:33 Остаток средств на корсчетах банков 26.03.20

11:30 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.03.20

11:05 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26.03.2020

09:57 CFTC внесла ясность в определение доставки криптовалюты покупателю

08:42 Золото 26 марта дешевеет после роста до двухнедельного максимума

08:16 Доллар дешевеет 26 марта в ожидании статистики по безработице в США

07:52 Индексы США 25 марта закрылись в основном слабым ростом на фоне общей коррекции

25.03 Нацбанк воздержался от продажи валюты на межбанке второй день подряд

25.03 НБУ 25 марта обменял $130 млн наличной валюты на безналичную

• дальше…

13:34 Окружной админсуд Киева разрешил контролируемой Коломойским Укрнафте не платить дивиденды государству

12:59 Нефть дешевеет 26 марта на рисках вокруг падения спроса на сырье

12:37 Финансовый лизинг в Украине в 2019г увеличился на 18%

12:10 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

11:26 Кабинет министров предложил Верховной Раде изменения в государственный бюджет на 2020 год

11:23 ОККО и WOG 26 марта снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л

09:41 Как карантин повлияет на бизнес: 23% будут уменьшать зарплату, 17% - сокращать штат

08:46 Денег много не бывает. Как Коломойскому будут компенсировать за Приватбанк

08:42 Золото 26 марта дешевеет после роста до двухнедельного максимума

25.03 Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

• дальше…

12:30 Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих, – Bloomberg

08:19 Девять стран ЕС хотят выпустить общие облигации для борьбы с коронавирусом

08:00 Мнучин ожидает эффекта от $2 трлн помощи экономике США в течение трех месяцев

07:55 Сенат США одобрил двухтрилионный пакет помощи экономике

25.03 Путин заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию

25.03 В аэропортах Германии установят защитные системы против беспилотников

25.03 EIA: США стали крупнейшими поставщиками СПГ в Европу

25.03 В этом году Сингапур потратит на технологии «умного города» более 2 млрд долларов

25.03 Совбез ООН впервые в истории заседал в режиме видеоконференции

25.03 США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 - Кадлоу

25.03 Трамп хочет, чтобы население в США «вернулось к работе» к 12 апреля

24.03 ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

24.03 Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год

24.03 В Пекине ужесточают карантинные меры для приезжих из-за границы

24.03 ЕС временно приостановил действие базового документа еврозоны

• дальше…

12:51 Каждая пятая стройка в Киеве остановилась на время карантина. Что с ценами

11:47 В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - Минздрав

25.03 Правительство Украины намерено полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

25.03 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль

25.03 Работники киевских банков получили пропуска в общественный транспорт

25.03 В Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 – ГСЧС

25.03 Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%

24.03 В Украине нет необходимости вводить ЧП, считает Аваков

24.03 «Масочный режим» и закрытие МАФов с кофе и шаурмой: карантин в Киеве ужесточили

24.03 Ляшко: в Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса

24.03 Зеленский перенес весенний призыв на май-июль

23.03 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

23.03 Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

23.03 Система безоплатной правовой помощи приостанавливает прием граждан

23.03 Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

• дальше…

13:47 Противовирусный бюджет. Когда Зеленский попросит Коломойского оплатить выборы в Днепре

13:34 Окружной админсуд Киева разрешил контролируемой Коломойским Укрнафте не платить дивиденды государству

13:30 В Совете Европы раскритиковали Украину за вялое предотвращение коррупции

12:01 Коронавирус, банки, земля и Сытник: Для чего Зеленский собирает Раду в субботу

09:28 Три списка олигархов плюс Коломойский. С кем Зеленский поделил Украину

08:46 Денег много не бывает. Как Коломойскому будут компенсировать за Приватбанк

25.03 В оппозицию и обратно. Зачем Тимошенко опять подставляет плечо Зеленскому

25.03 Совета по Донбассу пока не будет

25.03 Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные «антиколомойскому» законопроекты про банки

25.03 Коронавирусный феодализм: Как эпидемия и олигархи сделают Зеленского слабым в регионах

25.03 Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову

25.03 Коронавирус косит Раду: Почему Зеленский заставил депутатов собраться

24.03 Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

24.03 Торги за чрезвычайное положение: Кто и почему давит на Зеленского угрозой коронавируса

24.03 Украинские аналитические центры выступают против создания Консультационного совета с «представителями ОРДЛО»

• дальше…

14:15 В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов

13:06 Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности

11:07 Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция

09:36 У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X

25.03 Microsoft и NVIDIA сообщили о начале восстановления цепочек поставок

25.03 Игровая графика уровня настольных ПК на смартфонах? Crytek готова выпустить мобильную версию движка CryEngine

25.03 Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?

25.03 Из-за коронавируса ключи покупателям Geely начали доставлять дроны

25.03 Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса

24.03 Аппаратной основой облачного игрового сервиса Microsoft xCloud вскоре станут консоли Xbox Series X

24.03 Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865

24.03 Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

24.03 В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности

23.03 Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов

23.03 OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету

• дальше…

12:10 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно