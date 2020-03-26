Денег много не бывает. Как Коломойскому будут компенсировать за Приватбанк

Александр СУКОВ / Деловая столица

Правительство и депутаты из окружения миллиардера предложили свои варианты урегулирования спора вокруг крупнейшего банка страны.

24 марта Кабинет Министров наконец-то внес в Верховную Раду законопроект №3260, который призван урегулировать трения между бывшими собственниками банков, объявленных неплатежеспособными, и государством. Этот закон уже успели прозвать "антиколомойским", поскольку главный банк, которого он касается - это Приватбанк, принадлежавший ранее Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Первая версия законопроекта была подана в Раду еще 11 декабря прошлого года, затем шел долгий период его уравновешивания между интересами МВФ, который был категорически против возврата Приватбанка экс-владельцам или выплат им компенсации за банк, и самими собственниками. Фонд настаивал на принятии данного закона - и до того, как это произойдет, отказывался выделять Украине $5,5 млрд по новой кредитной программе. Однако поданный законопроект, как пишут СМИ, уже согласован с МВФ, и теперь осталось дело за малым - успешно провести его через Раду.

Что в проекте

Законопроект предусматривает, что банки, которые по решению НБУ признаны неплатежеспособными и отправлены на ликвидацию или национализированы, не будут возвращаться на рынок, даже если их владельцы смогли доказать в судах, что решения НБУ о признании банков неплатежеспособными были незаконными.

Вместе с тем предлагаются изменения в Закон "О банках и банковской деятельности", которыми предусмотрена возможность компенсации убытков и упущенной выгоды для бывших владельцев банков, ликвидация или национализация которых будет признана незаконной.

В частности, компенсация упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую собственник мог бы получить, но решение Нацбанка о неплатежеспособности стало единственной причиной, которая лишила его этой возможности.

Также экс-владельцы банка могут получить компенсацию убытков в размере стоимости акций банка на тот день, когда Нацбанк принял решение о неплатежеспособности банка/отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (эта дата в законе называется "днем урегулирования").

При этом стоимость акций определяется в размере суммы, которую за банк уплатил бы покупатель в день урегулирования, учитывая реальное финансовое состояние банка, его бизнес-модель и структуру, а также рыночные условия и макроэкономическую ситуацию. Стоимость акций будет определять международно признанная аудиторская фирма, которая отвечает критериям Нацбанка, а назначать ее будет суд, рассматривающий дело о взыскании ущерба в пользу собственников банка. При этом аудиторская фирма для оценки стоимости акций будет применять международные стандарты финансовой отчетности.

Если финансовая позиция банка свидетельствует, что размер его обязательств превышает размер активов, то будет считаться, что банк не мог бы работать далее и его акции не представляют ценности для покупателя. Если активы банка превышают обязательства, это еще не будет считаться достаточным доказательством того, что его акции банка имели стоимость.

В законопроекте также есть норма, которая должна противодействовать безосновательному обогащению владельцев банка. В частности, при оценке стоимости его акций следует допускать, что в день урегулирования банк должен вернуть любую предоставленную Нацбанком финансовую поддержку, включая стабилизационные кредиты, рефинансирование или другие кредиты, и финансовая позиция банка должна оцениваться с учетом потерь, которые он бы понес из-за возврата этих средств. Также нужно допускать, что после дня урегулирования банк не получал никакой поддержки ликвидностью (кроме доступа к стандартным инструментам ликвидности НБУ), пополнением капитала, гарантиями, программами выкупа активов или другой формой господдержки.

Законопроект предусматривает, что бывшие владельцы получают компенсацию исключительно деньгами.

Не все так однозначно

Опрошенные "ДС" эксперты разделились во мнениях, кого больше защищает предложенный проект закона - бывших собственников Приватбанка или государство, которому грозит выплата компенсации за счет средств налогоплательщиков.

Эксперт Growford Institute Алексей Кущ считает, что хотя этот закон называют "антиколомойским" и говорят, что он будет позитивно влиять на сотрудничество Украины с МВФ, в нем есть какой-то скрытый пока компромисс между государством и бывшими акционерами Приватбанка.

Эксперт отметил, что до написания этого законопроекта в украинских реалиях не было алгоритма, позволяющего суду определять размер убытков собственников банков. А когда нет какого-либо алгоритма, суды склоняются к тому, чтобы занижать размер компенсации. Теперь же, если алгоритм появится, это станет для судей определенной индульгенцией - они будут просто устанавливать факт законности либо незаконности ликвидации или национализации банка, а размер компенсации будет определять уже аудиторская компания. "Судья будет просто под свое решение подкладывать аудиторский отчет и таким образом снимать с себя всякую ответственность за выплату компенсации бывшим собственникам. То, что прописывается реальный механизм возмещения, это однозначно в пользу бывших собственников, а не государства", - сказал Алексей Кущ.

По его мнению, у аудиторов при определении стоимости акций, служащих основой для размера компенсации, открывается огромное пространство для фантазий. "Потому что, например, на момент национализации Приватбанка было аудиторское заключение, которое говорило, что у банка все хорошо. А то аудиторское заключение, которое говорило, что у Приватбанка все плохо, было написано после национализации. Таким образом, этот закон дает инструментарий для решения вопросов, но как этот инструментарий будет использоваться, зависит от очень многих системных вещей", - сказал Кущ.

В свою очередь основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, наоборот, считает написанный законопроект направленным на защиту интересов государства и налогоплательщиков, и соответствующим требованиям МВФ. Он напомнил, что МВФ и НБУ настаивали, что оценка убытков бывших собственников банков должна проводиться независимой экспертизой, а бывшие собственники Приватбанка - что все вопросы нужно решать в рамках своей судебной системы. "Поэтому этот вариант законопроекта ближе к тому, что говорил МВФ. Если он будет одобрен Радой, то препятствие для получения денег Украиной от МВФ исчезнет", - считает Тарас Козак.

По его мнению, привлечение для аудита банка международных компаний, аккредитованых Нацбанком, означает, что без согласия регулятора экс-владельцам Приватбанка не удастся получить компенсацию. "Эти международные компании не станут рисковать своей репутацией", - сказал он.

Однако теперь остается вопрос - согласятся ли ориентированные на Коломойского депутаты Верховной Рады проголосовать за этот закон. "Если согласятся, то возможны два варианта: первый - или они нашли "дырки" в этом законе и все равно смогут давить на правительство через суды или НБУ, или второй вариант - они все-таки поняли, что идти против нет смысла, потому что Украине очень нужны средства МВФ, и в случае срыва финансирования от Фонда их сделают крайними", - отметил Тарас Козак.

Однако уже 25 марта депутаты Рады Игорь Палица и Александр Дубинский, которых связывают с Игорем Коломойским, зарегистрировали два альтернативных правительственному законопроекта - №3260-1 и №3260-2. Тексты законопроектов пока недоступны, однако само их появление может свидетельствовать о том, что Коломойский не согласен с вариантом урегулирования спора, предложенного Кабмином.