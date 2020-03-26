В оппозицию и обратно. Зачем Тимошенко опять подставляет плечо Зеленскому

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Юлия Тимошенко решила поставить на паузу свою оппозиционность, рассчитывая на бонусы от власти, которой она будет попутно раздавать мудрые советы опытного управленца.

Неожиданное комплиментарное заявление лидера "Батьківщини" в адрес премьера Дениса Шмыгаля, прозвучавшее в эфире "Свобода слова", заставило задуматься, какой маневр приготовила самая опытная украинская популистка.

В ситуации управленческой дезорганизации и общей нарастающей паники и хаоса, вызванных распространением в нашей стране коронавируса, неудивительно, что уничижительная критика обрушивается на власть не только со стороны оппозиции, но и подрывает команду Зе изнутри. Однако опытная Юлия Владимировна присоединяться к обличителям некомпетентной команды не спешит. Даже больше, Тимошенко публично пообещала во время эпидемии власть не критиковать.

"Я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояния. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам, и правительству, и президенту", - сказала Тимошенко Шмыгалю, за что услышала в ответ благодарность от премьера, который оценил ее "конструктивную позицию".

Тут стоит напомнить короткую историю взаимоотношений Тимошенко и нынешней украинской власти во главе с Владимиром Зеленским. Сразу же после ошеломительного успеха Владимира Александровича на президентских выборах Юлия Владимировна всеми силами давала понять, что в оппозицию совсем не спешит и как более опытный и старший товарищ настроена "подставить плечо" молодому президенту и его команде. И даже тогда, когда стало очевидно, что никакие партнеры по коалиции новой власти совершенно не нужны, Тимошенко продолжала находиться в неком полуоппозиционном состоянии. Дескать, формально "Батьківщина" как бы в оппозиции, но очень нежной, с дальнейшей готовностью подставлять плечо. И только когда Зе-команда начала активно продвигать законопроект о рынке земли, риторика Тимошенко сместилась в сторону более-менее жесткой оппозиционности. И вот сейчас Юлия Владимировна опять готова "приостановить пикирования" и помогать правительству и президенту.

И надо признаться, что такая позиция Тимошенко выглядит достаточно привлекательной, на что явно и был расчет. Ведь лидер "Батьківщини" как бы отбрасывает личные политические амбиции, демонстрируя приоритет общенациональных интересов над индивидуально-политическими. Да еще и в условиях серьезной опасности для всего народа, которую несет пандемия коронавируса. Впрочем, Тимошенко не была бы собой, если бы эта позиция не несла ей прямой политической выгоды как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.

Сегодня для президентской фракции в Верховной Раде, несмотря на статус монобольшинства, все уже далеко не так радужно с наличием необходимого количества голосов. Мало того, что и в без того далеко не монолитной фракции начались "раскольничьи" движения в виде формирования "Демократической платформы", так еще и коронавирус успел пробраться в ряды депутатов. Из-за четырех заболевших парламентариев многие народные избранники попросту боятся приходить на запланированное на ближайшую субботу внеочередное заседание. Но даже если кворум на этом заседании и соберется, то очень вероятно, что каждый голос окажется на этом заседании на вес золота. И вот тут плечо Юлии Владимировны может оказаться очень кстати, и у нее появляется возможность выторговать за это плечо что-то нужное и приятное.

А власти на внеочередном заседании нужно не только принять "антикоронавирусные законы", но и так называемый "антиколомойский" закон, который крайне необходим для продолжения жизненно важного, особенно в условиях эпидемии и связанного с ней экономического кризиса, сотрудничества с МВФ.

Сейчас люди Коломойского всеми правдами и неправдами пытаются убедить "слуг" не голосовать за этот проект, а верноподданный депутат Игоря Валерьевича Александр Дубинский даже грозит депутатам уголовной ответственностью, если они примут пресловутый закон не на своих рабочих местах в Раде, а, например, голосуя дистанционно. В таких условиях каждый голос для Офиса президента имеет очень высокую цену, и Тимошенко это отлично понимает.

Впрочем, решением приостановить свою оппозиционность Тимошенко преследует не только сиюминутные интересы. В более отдаленной перспективе такая позиция вполне может принести ей свои политические дивиденды. Обычно любая кризисная ситуация в стране играет на руку оппозиции, которая получает возможность, ни за что не отвечая, критиковать власть и зарабатывать на этом популярность. Но в случае с пандемией коронавируса, слишком уж злорадствовать по поводу провалов Зе-команды будет и не этично, и не патриотично. Как ни крути, а эпидемия - это беда такого масштаба, что бороться с ней нужно без оглядки на политические склоки.

И здесь Тимошенко выбрала для себя идеальную позицию. Она все так же не будет ни за что отвечать, но с высоты своего опыта, в том числе и в борьбе со "свиным гриппом", сможет давать нынешней власти советы. К ней, конечно же, особенно прислушиваться на Банковой не будут, а потому советы эти могут быть вполне популистского толка, в чем Юлия Владимировна известный мастер. А когда эпидемия пройдет, а экономический кризис только разгорится, лидер "Батьківщини" получит возможность рассказать "зубожілому" населению, что ее-то как раз Зеленский и не послушался, в то время как она предупреждала, советовала и всеми силами пыталась достучаться до "народного президента".

Может быть, былой популярности Тимошенко таким образом и не вернет, но хороший кусок разочарованного в Зеленском электората вполне сможет перехватить.