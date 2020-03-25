Коронавирусный феодализм: Как эпидемия и олигархи сделают Зеленского слабым в регионах

Ігор Петренко / Depo.ua

Как в условиях распространения коронавируса центральная власть взаимодействует с местными властями, как меняется управляемость регионов и как ситуация повлияет на результаты октябрьских местных выборов.

В начале "горячей" фазы эпидемии, в понедельник, 16 марта, президент страны собрал на Банковой полтора десятка олигархов и крупных бизнесменов. Говорили о помощи, которую богатые граждане могут предоставить стране в условиях кризиса, толчком к которому стал коронавирус.

Регионы в "кормление"

Исходя из информации, ставшей достоянием гласности, договорились создать фонд, из которого больницы будут обеспечиваться лекарствами и медицинским оборудованием, а также помочь организационными ресурсами и управленческим опытом. Как сообщила "Украинская правда", между участниками встречи были распределены своего рода зоны влияния - регионы, где каждый из них является наиболее авторитетным и над которыми они должны взять "шефство".

Ринату Ахметову по распределению "достались" Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области и города, где он имеет влияние, - в том числе родина действующего президента - Кривой Рог. За Игорем Коломойским закрепили Запорожскую область, где расположена часть его промышленных активов.

Народный депутат, партнер Коломойского в ряде проектов Игорь Палица на встрече не присутствовал, но имеет историю личных отношений с Зеленским. На пару с Коломойским он "получил" родную Волынь, где был главой областного совета, и Тернопольскую область. Впрочем, как отмечает УП, новый губернатор Тернопольщины Владимир Труш (его называют креатурой премьер-министра Дениса Шмыгаля) будто бы уже отказался работать с представителем от Палицы.

Виктор Пинчук будет курировать свою малую родину - Днепропетровскую область. Миллиардер с активами в аграрном секторе, совладелец "Кернел групп" Андрей Веревский будет решать проблемы противодействия коронавирусу в Полтавской и Кировоградской областях, где расположены его сельскохозяйственные предприятия. Еще один миллиардер, владелец Мироновского хлебопродукта ("Наша ряба" и др.) Юрий Косюк будет помогать Винницкой и Черкасской областям. Один из самых богатых одесситов Андрей Ставницер, который имеет бизнес в сфере морских портов, будет работать в родной области.

Чужие здесь не ходят

Ряд регионов не получил куратора на упомянутой встрече. Так, не была передана "под шефство" кому-то из олигархов пограничная Закарпатская область, где есть большое количество работников и туристов, которые могут принести с собой всплеск заражения коронавирусом. Заниматься своей вотчиной будут местные элиты, лидером среди которых на сегодня является Виктор Балога и его группа влияния. Подтверждением этому являются слова народного депутата от Закарпатской области Василия Петевки, двоюродного брата Балог, который недвусмысленно заявил: "Мы не должны ждать, пока Киев определится с так называемым представителем "большого бизнеса", который из столицы будет рассматривать в бинокль, где находятся наши районные больницы и чем им можно помочь". Нардеп предлагает руководству областного и районных советов Закарпатья "провести встречи с представителями неравнодушного бизнеса, которые имеют возможность и искреннее желание помочь нашему региону". Поэтому можно считать, что неформальные "хозяева" края расставили красные флажки по границам области, за которые не будут пускать чужих и богатых конкурентов.

Без куратора остались и Черновцы с областью, которые стали первым эпицентром самого массового в стране распространения COVID-19.

Кто вынесет Кремлю ключ от юга Украины

Не прозвучало на совещании у президента имя человека, который будет помогать бороться с вирусом в южных областях Украины, в частности, Николаевской и Херсонской. Возможно, это связано с неоднозначностью фигуры куратора. Херсонские медиа сообщили о приезде в город миллиардера, которого называют неформальным куратором интересов Русской православной церкви в Украине, Вадима Новинского. Местные активисты негативно отреагировали в соцсетях на визит пророссийского политика:

Новинский уже побывал в Херсоне, принял участие в заседании рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Вместе с председателем ОГА Юрием Гусевым выступил на брифинге, где заявил, что несет ответственность перед городом, на чьей земле расположено его предприятие "Херсонский судостроительный завод". Но ничего не сказал о долгах компании перед херсонским городским бюджетом. По данным местного сайта "Мост", по состоянию на сентябрь 2019 года ООО "Смарт меритайм групп" был должен за пользование землей 57,5 млн грн. Этих денег, пишет издание, вполне хватило бы для обеспечения больниц всем необходимым для противодействия эпидемии. Зато на совещании Новинский предложил местным бизнесменам скинуться на борьбу с вирусом.

Сомнения в правильности этого назначения куратора в пограничный регион усиливаются регулярными заявлениями нардепа Новинского о том, что не пускать воду в аннексированный Россией Крым - это преступление, потому что на территории полуострова живут украинцы. Словом, откровенного сторонника русского мира Банковая пустила в пограничную область, стратегически важную для снабжения захваченного россиянами полуострова ресурсами. Решение, которое вызывает, как минимум, большое удивление.

Харьков: две вертикали

Никакой "измены" - в Харькове, за которым закрепили местного миллиардера Александра Ярославского. Но именно тут случилась показательная история. Куратор сразу принялся энергично работать, вместе с городским главой Харькова Геннадием Кернесом создал кризисный штаб, который стал альтернативным другому штабу, созданному главой Харьковской областной государственной администрации, бывшим нардепом - "слугой народа" Алексеем Кучером. "Ярославский приехал из Киева и начал всем рассказывать, что у него поручение от президента, и он здесь самый главный теперь", - рассказал УП один из харьковских депутатов.

При горячей поддержке Кернеса Ярославский публично поссорился с руководителем ОГА. Последствия этого оказались противоположными ожидаемым: по данным СМИ, Зеленский выдал на орехи не миллиардеру, а своему ставленнику в области. Сейчас стороны включили заднюю и заявили, что конфликт исчерпан. Миллиардер на камеру поставил на место представителя президентской вертикали, и на его сторону стали не только представители местного бизнеса, не только мэр второй столицы, известный своим тонким чувством политической конъюнктуры, но и неожиданно и будто бы нелогично - сам Зеленский. Вывод о влиятельности президентского назначенца в стратегическом регионе сделали все, кому это было нужно.

Харьковская ситуация продемонстрировала одну из тенденций, которая начала вырисовываться с началом "коронавирусного" кризиса: некоторые (не все) из клуба миллиардеров, которых просили лишь помочь справиться с эпидемией, пытаются сформировать альтернативную систему власти в регионах. И возникают большие сомнения относительно того, прекратит ли функционировать система, которую они выстраивают, с завершением эпидемии.

"За вирус" заплатят местные общины

Ситуация усугубляется непродуманными действиями центральной власти, которые ухудшают ее отношения с властями на местах. Даже Киевский городской председатель Виталий Кличко, подчеркнуто лояльный к Банковой после исчерпания конфликта за пост главы столичной горгосадминистрации, сейчас выразил недовольство тем, что у столицы и ряда других городов Украины забрали часть источников поступлений средств в местные бюджеты. "Когда у нас забирали местные налоги, у нас не спрашивали, - сказал он. - Когда закрывали метро - нас тоже не спрашивали. Когда центральная власть принимает важные решения, надо с нами советоваться".

Речь идет о принятом Верховной Радой антикризисном законе №3220, призванном поддержать бизнес и минимизировать негативные последствия кризиса. Он вводит, в частности, льготы на уплату налога на недвижимость и плату за землю, поступающие в местные бюджеты. От местных налогов освобождается и прибыльный бизнес олигархов, и предприятия, которые продолжают полноценно работать и которым эпидемия не помешала. Согласно расчетам Ассоциации городов Украины, потери бюджетов общин составят от 6,3 млрд грн, а с учетом карантинных мероприятий местная казна может уйти в "минус" до 15,6 млрд грн - это 5,3% от годовых поступлений. Из-за сокращения притока туристов города получат меньше средств от туристического сбора, а из-за ослабления деловой активности - от единого налога. Вследствие изъятия из бюджетов территориальных общин 13% их доходов "Украину ждет коллапс", - категорична Ассоциация городов. Виталий Кличко, как председатель ассоциации, обращался к президенту Зеленскому с просьбой не подписывать этот закон, но услышан не был.

Если протестует нынешний "друг Банковой" - киевский мэр, то чего удивляться традиционно резкому в высказываниях городскому главе Днепра Борису Филатову. В минувшую пятницу на телешоу "Свобода слова" у Савика Шустера, имея в виду введенные льготы по налогообложению для бизнеса, он заявил, что из-за этого закона Днепр теряет 300 млн грн, "дыра" в бюджете Киева составит 1 млрд грн, в бюджете Кривого Рога - 250 млн грн, а в бюджете города Каменское в Днепропетровской области - 100 млн грн, "и это при том, что нам правительство не дало ни копейки на борьбу с этой эпидемией". С заявлениями Днепровского городского главы солидаризировались на "Свободе слова" мэры Львова, Харькова и Киева. Что фактически означало их демарш против центральной власти.

Банковая - мэрам: возьмемся за руки, друзья

Заявление Филатова на шоу у Шустера стало едва ли не первым за последние годы публичным выпадом мэров крупных городов в адрес Банковой. Реакция не заставила себя ждать. "После вчерашнего демарша мэров на "Свободе слова" у Шустера, завтра в 14:00 у нас селекторное совещание с президентом. Почти через год после избрания, глава государства наконец сошел к нам, смердам, руководителям областных центров и городов - миллионников. Лидерам территориальных общин, избранным сотнями тысяч людей", - эмоционально прокомментировал днепровский мэр в Фейсбуке.

На совещании в воскресенье, 22 марта, Зеленский выступил в роли кота Леопольда: призвал региональные элиты отложить политические распри и объединиться для недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине. Позиция мэров на селекторе озвучена не была. Был ли услышан ими президентский призыв - покажут последующие события в регионах.

Система кураторов от "слуг" провалилась?

Интересно отметить, что ни в одном регионе координаторами борьбы с коронавирусом не стали назначенцы партии "Слуга народа", которых в феврале закрепили за областями отвечать за результат выборов в местные органы власти в октябре 2020 года. Это логично, потому что "смотрящими" стали или малоизвестные и неавторитетные на местах нардепы, или публично известные лица, никак раньше связанные с регионом. Как нардеп и "голос Коломойского" Александр Дубинский, которого отправили в Херсон, чтобы отрегулировать там избирательный процесс в интересах "слуг". Возможно, депутат будет иметь еще и дополнительную нагрузку от своего патрона-олигарха, но документальных подтверждений этому предположению пока нет. В любом случае, он точно не будет критиковать коллегу Новинского, даже если тот собственноручно откроет "кран" и подаст днепровскую воду в оккупированный Крым.

О неприятии народных депутатов как неформальных кураторов заявил и упомянутый Борис Филатов. В соцсети он призвал общины напомнить нардепам про их привилегированное положение: "Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен! Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен так называемого "соцэконома" (речь идет о средствах из госбюджета на социально-экономическое развитие регионов, которые часть депутатов от одномандатных округов тратят на фактический подкуп избирателей одноразовыми подачками).

Центр как генератор хаоса в регионах

Действия представителей государства во время развертывания эпидемии вируса лишь усиливают шатание на местах. В этом сходятся эксперты, которые анализируют региональную политику сегодняшней власти. Банковая "лишь создала дополнительный хаос, создав множество штабов для борьбы с коронавирусом без должной координации". Такое мнение выразила представительница парламентской фракции "Европейская солидарность" Мария Ионова.

"...прорекламированные 10 миллионов тестов (на коронавирус - Ред.), которых сейчас нет: приехали только 250 тысяч. Как они будут распределены между регионами - неизвестно, - говорит депутат. - Более того, мы знаем, что куратор Харьковской области (Ярославский - Ред.) организовал эту поставку, проплатили ее частично. И он хотел на Харьковскую область 200 тысяч тестов. А сейчас как будут распределять эти 250 тысяч - я не понимаю".

Складывается четкое впечатление, что у действующей властной команды отсутствуют как стратегическое, так и тактическое видение путей выхода из нынешней ситуации. Процитируем мнение экспертов Михаила Гончара и Виталия Мартынюка (Центр "Стратегия XXI"), Владимира Горбача (Институт евроатлантического сотрудничества) и генерал-майора Сергея Савченко, которое они выразили в издании "Зеркало недели": "...из центра, с национального уровня генерируется хаос управленческих решений. Назначенные президентом Зеленским главы областных администраций, преимущественно случайные люди, неспособные реагировать на хаос адекватным образом. Кроме того, президент до сих пор не назначил около 200 председателей районных государственных администраций по всей Украине. Бездеятельная некомпетентность кадров превращается в паралич исполнительной власти и практическую неуправляемость страны, что было ярко продемонстрировано во время возвращения граждан Украины из Китая и размещение их в санатории в Новых Санжарах на Полтавщине. Беспорядок тогда происходил во многих регионах Украины. Эти процессы повторяются и во время внедрения общегосударственного карантина с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19. Люди просто не реагируют должным образом на распоряжение центральной власти".

С развитием эпидемии и углублением экономического кризиса в Украине, который грозит перерасти в системный кризис всех институций. В этой ситуации, если Банковая не восстановит системность в работе с регионами и не найдет положительные моменты, которые вернут их лояльность, местные элиты будут все заметнее дистанцироваться от непрофессионального центра, чтобы ни их, ни их общины не завалило обломками государственной политики.

На таком фоне сложно даже прогнозировать результат местных выборов для партии Зеленского. Если они состоятся в запланированные сроки, и если раздраженные местные власти представят своим жителям все проблемы с вирусом, ценами, тарифами и т. п. как следствие неправильных действий центра, то сказка про "Слугу народа" закончится уже этой осенью.