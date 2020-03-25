Коронавирус косит Раду: Почему Зеленский заставил депутатов собраться

Ігор Петренко / Depo.ua

Сообщения про очередного депутата, инфицированного коронавирусом, отдаляют во времени заседание парламента, на котором народные избранники должны принять ряд неотложных законов.

Коронавирус диагностировали у еще одного депутата - Сергея Рудика. Об этом сообщила его коллега Виктория Гриб, которая в сессионном зале сидит за инфицированным. Но вот что интересно - непосредственно перед госпожой Гриб - не Рудик, а Сергей Шахов, первый из нардепов, кого подкосил уханьский вирус. А Рудик - рядом с Шаховым. Если посмотреть на рассадку парламентариев, то в зоне риска много внефракционных (в основном из группы влияния Рината Ахметова) и сателлиты "Слуги народа", депгруппа "Доверие". Кстати, 17 марта, во время последнего мартовского заседания парламента, Рудика и Шахова не было. В отличие от "слуги" Руслана Горбенко. Возле которого сидели председатель фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко и один из 14 заместителей Максим Ткаченко. А еще - Сергей Ионушас, которого сватали в Генпрокуроры, но в итоге отдали эту должность Ирине Венедиктовой.

Напомним, внеочередное заседание парламента планировали на четверг, однако сразу несколько источников сообщили, что оно состоится в субботу. Якобы потому, что к тому времени коронавирус может уложить на больничную койку еще нескольких депутатов, и собрать после этого достаточное для голосования количество станет делом сложным. К тому же до сих пор непонятно, какие именно вопросы будут в повестке дня. Сначала речь шла о решении относительно объявления в стране чрезвычайного положения. Как писал Depo.ua, вокруг этого вопроса развернулась настоящая битва между сторонниками и противниками крайних мер. Сторонниками были Арсен Аваков и МВД, глава МЗ Илья Емец, в "ОПЗЖ" настаивали на чрезвычайной ситуации, что является более мягким вариантом. А вот у определенных групп влияния, приближенных к власти, внеочередное заседание, похоже, сразу связывали не с чрезвычайным положением, а с голосованием за закон о невозврате банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). Он является ключевым требованием МВФ, без помощи которого Украина, после окончания карантина, рискует оказаться в пропасти дефолта. Вчера правительственный проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" зарегистрировали. Но смогут ли депутаты за него проголосовать, если по уважительным (реальная болезнь) или надуманным (добровольная обсервация из-за инфицированных коллег) причинам парламент не сможет собрать кворум? Это станет серьезным испытанием для Верховной Рады, прежде всего - для монобольшинства. А вот от чрезвычайного положения, к слову, уже будто бы отказались.

На днях очень популярным стало сообщение бывшего депутата Киевсовета, бизнесмена Алексея Давыденко, суть которого сводилась к тому, что VIP-персоны во время пандемии не смогут убежать на лечение в дорогие западные клиники, а вынуждены будут лечиться в тех же больницах, что и обычные граждане. "Сбылась мечта миллионов украинцев", - написал г-н Давиденко. Так то оно так, коронавирус догнал даже Валерия Хорошковского. Точнее, он его привез с собой. Не исключено, что вот-вот догонит и кого-то из олигархов, которые, особенно после недавней встречи с президентом, демонстрируют чудеса благотворительности. Но стоит ли потирать руки, наслаждаясь социальной справедливостью, которая нагрянула к нам вместе со страшной болячкой?

Во-первых, если парламент не соберется из-за страха перед болезнью или в больницу слягут чиновники, управление страной, которое и так хромает на обе ноги, яркой демонстрацией чего стало поведение мэров городов-миллионников, которые демонстрируют столице, что и без нее способны одолеть коронавирус, лучше от этого точно не будет. Вслед за чумой в Средневековье приходил ее брат голод, который собирал урожай там, где еще теплилась жизнь. У коронавируса также есть "родственники" - экономический кризис, безработица, дефолт, а за ними - беспорядки на улицах. "Родственники" могут быть страшнее самой болезни.

Во-вторых, сейчас випов, инфицированных или с подозрением на инфицирование, кладут в столичную Александровскую больницу, даже когда речь идет не о киевлянах. Эта больница оборудована для подобных случаев едва ли не лучше прочих в Украине. Однако она - не резиновая, а лечение от COVID 19 - длительное. То есть в случае, если, не дай Бог, зараза будет распространяться быстро, мы можем столкнуться с той же проблемой, с которой столкнулись Италия, Испания и другие страны - нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких и, соответственно, оборудованных боксов для новых пациентов. И не только в регионах, но и в столице. Стоит ли ожидать от наших випов, что в случае, когда их попросят потесниться для новоприбывших простых украинцев, они согласятся это сделать? Ответ на поверхности - нет. Не говоря уже о помощи не для рекламы, ради которой богачи и политики массово начали покупать в больницы вещи, которые там должны быть уже давно, если бы не коррупция и не финансирование медицинской отрасли по остаточному принципу. Это напоминает истории из бурных 90-х, когда много тогдашних рэкетиров, "братков", нуворишей замаливали грехи, спонсируя строительство церквей. Части из них не помогло, их убили...