Торги за чрезвычайное положение: Кто и почему давит на Зеленского угрозой коронавируса

Ігор Петренко / Depo.ua

Развитие эпидемии COVID-19 некоторые группы во власти используют для введения чрезвычайного положения в пределах всего государства. Каждая из них рассчитывает на рейтинговые очки уже после карантина.

Вчерашнее заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отсутствии в настоящее время необходимости в чрезвычайном положении для противодействия коронавирусу должно было успокоить тех, кто выступает против значительного усиления влияния государства на жизнь каждого гражданина. "Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса (в Украине) является довольно умеренным в отличие от многих стран Европы", - пояснил премьер.

Тем временем власть двигается путем введения чрезвычайной ситуации (режим несколько мягче, чем регламент чрезвычайного положения) в отдельных регионах - после подтверждения в них первого случая заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение уже введено в столице, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях. С завтрашнего дня ЧС будет действовать на Львовщине.

Слова премьера, впрочем, диссонируют с его же поручением Минюсту от 18 марта разработать законопроект, который будет предусматривать передачу рычагов управления страной от одного органа власти к другому в ситуации эпидемии. Речь идет о наделении президента правом вводить чрезвычайное положение в случае, когда из-за эпидемии не может собраться и работать Верховная Рада. Несмотря на предостережения юристов о неконституционности такого решения, опровержения соответствующих намерений со стороны ни правительства, ни Банковой не было. Это заставляет оппонентов власти говорить о подготовке "ползучего переворота" и намерении кого-то из высокопоставленных лиц узурпировать власть в государстве, прикрывшись лозунгами борьбы с эпидемией и сохранением жизней украинцев.

Напомним, согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения", ЧП вводится лишь при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю, устранение которой другими способами невозможно.

Механизм введения чрезвычайного положения следующий:

* Совет нацбезопасности или правительство предлагают президенту ввести ЧП по всей Украине или в отдельных регионах;

* президент издает указ о введении чрезвычайного положения, после чего немедленно обращается к Верховной Раде; в указе должны быть четко прописаны обоснования необходимости, границы территории ЧП, время и срок действия, перечень и рамки чрезвычайных мер (какие права граждан будут ограничены) и т. д;

* парламент автоматически собирается в срок не позднее двух дней и рассматривает президентский указ: Рада может поддержать введение ЧП (полностью или с рекомендациями) или отклонить;

* если ВР утверждает указ президента, в Украине (или в отдельных регионах) объявляется чрезвычайное положение;

* указ о введении ЧП немедленно обнародуется в СМИ.

Чрезвычайное положение общегосударственного масштаба может действовать не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных регионах. При необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.

Первый и последний раз в новейшей истории Украины чрезвычайное положение было введено 26 ноября 2018 года, когда Верховная Рада в ответ на захват Россией украинских экипажей военных кораблей возле Керченского пролива утвердила указ президента Порошенко. Тогда ЧП ввели в 10 областях на 30 суток. Несмотря на нагнетание паники, его влияние на свою жизнь рядовые граждане не почувствовали.

Активное меньшинство в обществе волнуется по поводу слухов о намерении Владимира Зеленского созвать Совбез для "освящения" чрезвычайного положения. Парламент якобы готовится к внеочередной сессии, на которой уже на этой неделе утвердят соответствующий президентский указ. О целесообразности такого шага некоторые чиновники говорят не таясь. Это и министр здравоохранения Илья Емец, и главный санитарный врач государства Виктор Ляшко. Последний считает целесообразным введение ЧП на территории Украины, "особенно, если это будет касаться людей в возрасте 60 плюс", которым обеспечат доставку продуктов, лекарств и отсрочат уплату коммунальных платежей. Правда, министр Емец быстро замолчал, поскольку по соцсетям поползли слухи о его отставке, якобы из-за проколов в организации работы Минздрава в экстраординарной ситуации.

За чрезвычайное положение высказывается и министр внутренних дел Арсен Аваков со своей группой поддержки из среды политиков и экспертов. Они говорят об эффективности введения ЧП в ряде стран, начиная от Китая и далее в Европе: Италия, Франция, Испания и другие. Ради справедливости, есть и другие примеры, тех же Нидерландов. Кто прав - покажет время и сравнение масштабов распространения COVID-19 в тех или иных государствах.

И намерения "чрезвычайщиков" могут встретить сопротивление части депутатов. В этот понедельник, 23 марта, спикер законодательного органа провел онлайн-совещание с руководителями депутатских фракций и групп. По ее итогам появилось сообщение о том, что какая-то часть парламентских объединений выступила против введения чрезвычайного положения в Украине. Конечно, следует учесть, что рассказал журналистам об этом представитель фракции "Голос", которая после смены партийного лидера Святослава Вакарчука на Киру Рудик обещает уйти в оппозицию к курсу нынешней власти... Поэтому эта информация может оказаться попыткой выдать желаемое за действительное. Тем более что на либеральную часть депутатского корпуса, похоже, оказывается давление - в том числе из-за угрозы возбуждения уголовных дел. Красноречиво на этом фоне выглядит давление на бывшего премьера Алексея Гончарука, которого могут сделать козлом отпущения за провалы всей нынешней власти в подготовке к противодействию коронавирусу.

В смысле понимания настроений власти показательным индикатором является разнобой в заявлениях вчерашнего львовского чиновника, по состоянию на сегодня уполномоченного руководить правительством Украины. Шатание премьера явно происходит синхронно с генеральным вектором власти.

Источники свидетельствуют о колебаниях самого президента в необходимости введения ЧП. Да и среди чиновников, которые сейчас входят в антикризисный штаб Банковой, нет единства относительно целесообразности экстраординарных действий. Расходятся оценки возможных последствий: от остановки распространения эпидемии - до неизбежного паралича отечественной экономики, утраты управляемости государства, его измельчение на управляемые местными "феодалами" регионы, прекращение контактов с западными партнерами (если Вашингтон и Брюссель еще рассматриваются нынешней киевской властью в качестве партнеров).

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив вчера заявила, что при нынешней динамике распространения вируса правительство не готово остановить большую часть экономики Украины. Ведь без подушки финансовой безопасности от МВФ придет черед мечты олигарха Игоря Коломойского о дефолте. Последствиями которого станут стремительное обеднение населения и соизмеримо с этим полное исчезновение уважения к государству в головах "простых людей", которые хотят гречки, туалетной бумаги, мира любой ценой, сойтись посередине с "братьями" и "сватов" со "слугами". Последних, не исключено снова лишь по телевизору - потому что в случае негативного развития событий рейтинги власти стремительно рухнут.

Раствориться в вирусном воздухе народная любовь к Зеленскому может и в случае отказа от введения чрезвычайного положения. О чем ему напоминают инициаторы ЧП. А так, мол, можно будет показать президента как "жесткого лидера, способного идти на непопулярные шаги для спасения людей".

Позитивным сигналом для противников введения ЧП является информация об утверждении Кабмином 23 марта конечной версии законопроекта №2571 о невозврате выведенных с рынка банков экс-владельцам. На прошлой неделе проект согласовали с МВФ, который выставил принятие данного закона условием №1 для восстановления финансовой поддержки Украины.

Можно уверенно предсказать новые атаки на этот проект, правительство, "соросят" и саму идею сотрудничества Киева с международными финансовыми институтами, которую развернут боевые роты Коломойского, пророссийская ОПЗЖ и другие политики-популисты. Не зря так агитировал за ЧП один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович. Окончательное решение будет зависеть от президента Зеленского и его способности сопротивляться давлению олигархов, которыми он сам себя и окружил. Ситуация сводится к выбору между тем, что спасать: людей или экономику. Вот дилемма, в которой зависли наши буридановы ослы. А отдуваться приходится Шмыгалю.

Но "антиколомойский" закон еще должна принять Верховная Рада. И тогда, во время очередного внеочередного заседания - не исключено, что в режиме онлайн-голосования с сомнительной легитимностью - и развернется важный этап драмы, который в конце концов определит судьбу не только кредита, гривны, экономики Украины или дату победы над вирусом.