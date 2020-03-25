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Украинские аналитические центры выступают против создания Консультационного совета с «представителями ОРДЛО»
16:08 24.03.2020 |
Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", VoxUkraine, Центр "Новая Европа" Центр совместный действий, Украинский центр европейской политики, движение "Честно" и другие аналитические центры и общественные деятели заявляют о недопустимости подписания решения о создании Консультационного совета с "представителями ОРДЛО".
В обращении, опубликованном на сайте VoxUkraine, говорится, что по мнению аналитических центров, главным риском документа, который обеспечивает переговоры Украины с "полномочными представителями ОРДЛО", является фактическое признание "гражданской войны" в Украине, в чем Россия пытается убедить мир последние 6 лет.
Эксперты предостерегают, что подписание протокола в формате, согласованном на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, существенно ослабляет позиции Украины в международных судах, ведет к отмене санкций против России, снижению международного давления, приближает к реализации российского сценария федерализации государства и грозит потерей независимости.
Представители аналитических центров призывают каждого гражданина напомнить власти о недопустимости выведения России в статус "над конфликтом" и обсуждения политических вопросов (например, выборов) до решения вопросов безопасности - вывода российских войск с оккупированной территории Донбасса, разоружения местных боевиков, получения Украиной контроля над своей государственной границей.
Обращение аналитических центров открыто для подписания.
Аналитические центры также призывают граждан подписать соответствующую петицию на сайте президента Украины, отправить письмо депутатам партии, которую они поддерживают, или в Верховную Раду.
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