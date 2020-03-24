Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ

11:47 24.03.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Вокруг кресла главы МОЗ происходят невидимые, но очень мощные столкновения. И все это во время пандемии коронавируса.

История о якобы отставке министра здравоохранения Ильи Емца с элементами коронавируса и "алкогольной интоксикации", которую вчера в своем видеоблоге рассказал нардеп Александр Дубинский, может иметь два объяснения. Или это действительно что-то близкое к истине, или новый министр чем-то не угодил олигарху Игорю Коломойскому, и Емца начали сбивать откровенной ложью.

Трогательная история Дубинского

Рассказанная Дубинским история в лицах вызвала веселое оживление в хмурых околополитических кругах, ведь в ней есть все необходимые элементы политической трагикомедии: и невероятный абсурд, и политическая конспирология и даже элементы медицинского детектива.

Осторожно, ненормативная лексика!


Если сократить повесть до ее фактического содержания, то, по словам Дубинского, якобы падкий до наживы бывший министр из правительства Януковича с помощью руководителя медицинского комитета ВР Радуцкого попал на должность во второй раз.

Но когда осмотрелся, то понял, что якобы поживиться нечем, ведь полномочия министра стали значительно меньшими, а тут еще и неожиданная эпидемия... И министр решил "соскочить". Но, мол, писать прямое заявление об отставке смелости не хватало, и, "опрокинув пару рюмок", в минувшие выходные разослал всему государственному руководству сообщение, что якобы у него - коронавирус. Чем вызвал нешуточную панику в высших эшелонах и необходимость повального тестирования всех высокопоставленных контактеров. Напомним, это все Дубинский рассказывает, а не мы утверждаем.

Ну а когда выяснилось, что коронавирус - фейк, министру-неудачнику якобы указали на дверь и на ближайшем заседании правительства удовлетворят его заявление об отставке.

Сюжет действительно феерический. И, благодаря своей абсурдности, у многих наблюдателей вызвал сомнения: а может и впрямь это правда?

В таком случае, это - приговор не только самому Емцу, но и его начальнику - Шмыгалю. И, главное - президенту. Ведь это уже дуплет факапов по одной и той же кадровой позиции. Причем позиции - которая стала ключевой в условиях ползучей пандемии. Ведь можно простить неопытному президенту эксперименты и хиханьки с Гончаруком, Нефедовым и другими "миловановыми". Но второй раз обгадиться с тем, от кого в прямом смысле будет зависеть процент потенциально спасенных? Народ такого может не понять...

Вторая армия

Но можно посмотреть на эту историю под другим углом.

Министерство здравоохранения из второстепенного ведомства, авторитет которого системно опускали в течение многих лет, вдруг превращается в главную сферу общественного интереса с соответствующей накачкой деньгами, вниманием и статусом. Сейчас происходит процесс, очень похожий на тот, что переживала украинская армия после российского вторжения в 2014 году. Когда огромные бюджеты, которые направлялись на развитие вооруженных сил, привлекли к себе сонмы "свинарчуков". И помогли сколотить баснословные состояния и управленцам, и некоторым генералам, и липовым волонтерам с активистами.

Теперь пришло время медицины. Коронавирус открывает новые, невиданные до этого возможности распилов на поставках медицинской продукции, построении новых клиник и отделений, развитии санитарно-эпидемиологической службы. Есть множество аспектов, где каждый шприц может стать источником невероятного обогащения на долгие годы. Ведь военные, дорожные, образовательные и другие "ненужные" бюджеты вскоре будут располовинены в пользу медицины. Плюс добавьте еще от 5 до 10 миллиардов долларов от МВФ, которые мы надеемся получить в качестве помощи на борьбу с коронавирусом и спасение экономики, и станет ясно, что военные мародеры и дорожники от зависти и неизъяснимого уважения будут нервно курить в углу. И все это неопределенно долгое время будет происходить под покровом карантина или чрезвычайного положения.

Естественно, что в таких условиях должность министра становится ключевой, поскольку именно от главы ведомства будет зависеть то, куда и как будут направляться расходы.

Сейчас пророчат, что место Емца может занять главный санврач Ляшко, но скорее всего это будет первая заместительница пока еще главы МОЗ Ирина Микичак.

Среди других причин возможного увольнения Емца можно назвать отказ властей вводить чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса, на чем настаивал министр. И здесь, мол, не хотите объявлять ЧП - тогда я не буду брать на себя ответственность.

Треугольник олигархов

Когда бы мы ни анализировали масштабные финансовые схемы, всегда в этих раскладах упираемся в, кажется, вечный треугольник, который составляют фамилии Ахметова, Коломойского и Пинчука. Меняются президенты, правительства, приоритеты и геополитические расклады, а постоянство этой геометрической фигуры остается стабильным, хотя внутри и происходят определенные временные союзы и перетягивания канатов.

Поэтому, если рассматривать выпад Дубинского не только с точки зрения сути рассказанной им истории, но и оценивать сам факт выступления с последующими атаками на Емца, можем констатировать заинтересованность в потенциальном участии в процессе Игоря Коломойского, мысли которого часто произносятся его медийным санчопансой.

Более того, экспрессивность "кейса Емца", как ее подал Дубинский, может свидетельствовать о том, что на других концах олигархического треугольника таки сговорились против бывшего владельца Приватбанка и, затянув в свои сети президента и исполнительную власть, пытаются разрушить извечный баланс и оставить третьего игрока наедине с ненужной никому теперь нефтью и другими токсичными "ништяками".

А на другой планете в это время...

Тем временем, напомним, Украина в публичном пространстве продолжает готовиться к встрече с волной выявленных заболевших. И в телевизионных новостях мы, со своей карантинной галерки, напряженно наблюдаем за титанической борьбой нардепа Мотовиловца с трема ящиками китайских тестов и победными реляциями президента, которого Ермак не пустил на аэродром, чтобы лично принять участие в разгрузке самолета.

Со всеми этими раскладами войну с коронавирусом мы, конечно, не выиграем. Но согреемся знатно, да.

И это внушает оптимизм, ведь жизнь - продолжается.
 

ПО РУБРИКАМ

19:37 Печерский суд обязал «Приватбанк» выплатить офшорам Суркисов $200 миллионов

19:28 Депозитные ставки для физлиц 24.03.20

18:16 Минфин на аукционах ОВГЗ 24 марта привлек в госбюджет $801,6 млн и EUR 75,66 млн

18:05 Евросоюз призвали создать единую классификацию для цифровых активов и криптовалют

17:44 Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект для новой программы с МВФ

15:52 Доллар США дешевеет к большинству основных валют, норвежская крона взлетела на 4,5% к доллару

12:23 Справочный курс гривны 24 марта повышен на 32 коп до уровня 27,8139 грн/$1

12:19 Биржи АТР 24 марта закрылись коррекционным ростом в пределах 9%

11:36 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.03.20

11:32 Остаток средств на корсчетах банков 24.03.20

11:29 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.03.20

11:28 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.03.2020

11:14 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.03.20

08:36 Нацбанк не будет вводить ограничения на использование средств населения или бизнеса

08:31 Золото дорожает 24 марта на новых мерах ФРС США по поддержке экономики

• дальше…

19:44 Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

18:16 Минфин на аукционах ОВГЗ 24 марта привлек в госбюджет $801,6 млн и EUR 75,66 млн

17:44 Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект для новой программы с МВФ

17:39 Розничные продажи сжиженного газа выросли почти на 40%

17:21 Из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца

14:07 Кабмин согласовал с МВФ и утвердил финальную версию «антиколомойського закона» — СМИ

13:56 Нефть 24 марта дорожает на 3,8-4,5%, Brent превысила $28 за баррель

12:41 Налоговый карантин для малого бизнеса: штрафы и проверки отменяются. Что еще?

12:12 Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять

10:07 Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин

• дальше…

19:24 ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

16:25 Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год

09:48 В Пекине ужесточают карантинные меры для приезжих из-за границы

09:36 ЕС временно приостановил действие базового документа еврозоны

09:34 Евросоюз облегчил процедуру принятия решений

09:31 В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности

09:18 Москва пошла на уступки Минску, согласившись увеличить скидку на российскую нефть

09:03 После пандемии коронавируса мировая экономика будет страдать еще долгие годы - ОЭСР

08:58 МВФ: рецессия в мировой экономике в 2020 г будет такой же или хуже, чем в 2008 г

23.03 Тест канцлера Меркель на коронавирус - отрицательный

23.03 Инвесторы и аналитики предупреждают о продолжении распродажи на мировых рынках

23.03 МВФ: китайская экономика восстанавливается

23.03 МВФ: Мировая экономика справится с последствиями пандемии COVID-19

23.03 Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с инфицированным врачом

23.03 Коронавирус в Италии: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился

• дальше…

19:22 «Масочный режим» и закрытие МАФов с кофе и шаурмой: карантин в Киеве ужесточили

14:00 Ляшко: в Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса

08:50 Зеленский перенес весенний призыв на май-июль

23.03 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

23.03 Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

23.03 Система безоплатной правовой помощи приостанавливает прием граждан

23.03 Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

23.03 Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса

23.03 Украина закрыла пропускные пункты через линию разграничения на Донбассе

23.03 Для большинства киевлян с 23 марта закроют общественный транспорт: кто сможет пользоваться спецмаршрутами

19.03 Киев стал вторым в мире по росту стоимости жизни - рейтинг The Economist

19.03 Во избежание скопления людей на вокзалах: срок возврата билетов продлили до 90 и 180 суток

19.03 Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

19.03 Кличко исключил возобновление работы столичного метро до окончания карантина

19.03 В Украине подтверждены уже 16 случаев коронавируса

• дальше…

19:47 Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

17:05 Торги за чрезвычайное положение: Кто и почему давит на Зеленского угрозой коронавируса

16:08 Украинские аналитические центры выступают против создания Консультационного совета с «представителями ОРДЛО»

11:47 Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ

10:07 Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин

23.03 Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами

23.03 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

23.03 Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников

23.03 Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

23.03 «Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»

23.03 Борьба за паству. Почему УПЦ МП зовет своих прихожан в храмы во время карантина

23.03 Позитив недели. Наши ученые разработали собственную тест-систему на коронавирус

23.03 Чотири загрози «нового Мінська»: чому в «Слузі народу» є спротив домовленостям про ОРДЛО

23.03 Коронавирус за Коломойского. Что происходит вокруг Центрэнерго и причем тут Зеленский

20.03 Зеленые демократы. В чем главная ошибка патриотов из «Слуги народа»

• дальше…

16:51 Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865

12:55 Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель

09:31 В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности

23.03 Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов

23.03 OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету

23.03 Появилось первое изображение нового логотипа Nissan

23.03 Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay

23.03 Intel представила самый мощный нейроморфный процессор

23.03 Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ

20.03 США успешно испытали гиперзвуковую ракету

20.03 Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9

20.03 Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером

20.03 YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса

20.03 Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество

19.03 SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС

• дальше…

18:38 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно