Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ

Антон Коломойцев / Depo.ua

Вокруг кресла главы МОЗ происходят невидимые, но очень мощные столкновения. И все это во время пандемии коронавируса.

История о якобы отставке министра здравоохранения Ильи Емца с элементами коронавируса и "алкогольной интоксикации", которую вчера в своем видеоблоге рассказал нардеп Александр Дубинский, может иметь два объяснения. Или это действительно что-то близкое к истине, или новый министр чем-то не угодил олигарху Игорю Коломойскому, и Емца начали сбивать откровенной ложью.

Трогательная история Дубинского

Рассказанная Дубинским история в лицах вызвала веселое оживление в хмурых околополитических кругах, ведь в ней есть все необходимые элементы политической трагикомедии: и невероятный абсурд, и политическая конспирология и даже элементы медицинского детектива.

Осторожно, ненормативная лексика!





Если сократить повесть до ее фактического содержания, то, по словам Дубинского, якобы падкий до наживы бывший министр из правительства Януковича с помощью руководителя медицинского комитета ВР Радуцкого попал на должность во второй раз.

Но когда осмотрелся, то понял, что якобы поживиться нечем, ведь полномочия министра стали значительно меньшими, а тут еще и неожиданная эпидемия... И министр решил "соскочить". Но, мол, писать прямое заявление об отставке смелости не хватало, и, "опрокинув пару рюмок", в минувшие выходные разослал всему государственному руководству сообщение, что якобы у него - коронавирус. Чем вызвал нешуточную панику в высших эшелонах и необходимость повального тестирования всех высокопоставленных контактеров. Напомним, это все Дубинский рассказывает, а не мы утверждаем.

Ну а когда выяснилось, что коронавирус - фейк, министру-неудачнику якобы указали на дверь и на ближайшем заседании правительства удовлетворят его заявление об отставке.

Сюжет действительно феерический. И, благодаря своей абсурдности, у многих наблюдателей вызвал сомнения: а может и впрямь это правда?

В таком случае, это - приговор не только самому Емцу, но и его начальнику - Шмыгалю. И, главное - президенту. Ведь это уже дуплет факапов по одной и той же кадровой позиции. Причем позиции - которая стала ключевой в условиях ползучей пандемии. Ведь можно простить неопытному президенту эксперименты и хиханьки с Гончаруком, Нефедовым и другими "миловановыми". Но второй раз обгадиться с тем, от кого в прямом смысле будет зависеть процент потенциально спасенных? Народ такого может не понять...

Вторая армия

Но можно посмотреть на эту историю под другим углом.

Министерство здравоохранения из второстепенного ведомства, авторитет которого системно опускали в течение многих лет, вдруг превращается в главную сферу общественного интереса с соответствующей накачкой деньгами, вниманием и статусом. Сейчас происходит процесс, очень похожий на тот, что переживала украинская армия после российского вторжения в 2014 году. Когда огромные бюджеты, которые направлялись на развитие вооруженных сил, привлекли к себе сонмы "свинарчуков". И помогли сколотить баснословные состояния и управленцам, и некоторым генералам, и липовым волонтерам с активистами.

Теперь пришло время медицины. Коронавирус открывает новые, невиданные до этого возможности распилов на поставках медицинской продукции, построении новых клиник и отделений, развитии санитарно-эпидемиологической службы. Есть множество аспектов, где каждый шприц может стать источником невероятного обогащения на долгие годы. Ведь военные, дорожные, образовательные и другие "ненужные" бюджеты вскоре будут располовинены в пользу медицины. Плюс добавьте еще от 5 до 10 миллиардов долларов от МВФ, которые мы надеемся получить в качестве помощи на борьбу с коронавирусом и спасение экономики, и станет ясно, что военные мародеры и дорожники от зависти и неизъяснимого уважения будут нервно курить в углу. И все это неопределенно долгое время будет происходить под покровом карантина или чрезвычайного положения.

Естественно, что в таких условиях должность министра становится ключевой, поскольку именно от главы ведомства будет зависеть то, куда и как будут направляться расходы.

Сейчас пророчат, что место Емца может занять главный санврач Ляшко, но скорее всего это будет первая заместительница пока еще главы МОЗ Ирина Микичак.

Среди других причин возможного увольнения Емца можно назвать отказ властей вводить чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса, на чем настаивал министр. И здесь, мол, не хотите объявлять ЧП - тогда я не буду брать на себя ответственность.

Треугольник олигархов

Когда бы мы ни анализировали масштабные финансовые схемы, всегда в этих раскладах упираемся в, кажется, вечный треугольник, который составляют фамилии Ахметова, Коломойского и Пинчука. Меняются президенты, правительства, приоритеты и геополитические расклады, а постоянство этой геометрической фигуры остается стабильным, хотя внутри и происходят определенные временные союзы и перетягивания канатов.

Поэтому, если рассматривать выпад Дубинского не только с точки зрения сути рассказанной им истории, но и оценивать сам факт выступления с последующими атаками на Емца, можем констатировать заинтересованность в потенциальном участии в процессе Игоря Коломойского, мысли которого часто произносятся его медийным санчопансой.

Более того, экспрессивность "кейса Емца", как ее подал Дубинский, может свидетельствовать о том, что на других концах олигархического треугольника таки сговорились против бывшего владельца Приватбанка и, затянув в свои сети президента и исполнительную власть, пытаются разрушить извечный баланс и оставить третьего игрока наедине с ненужной никому теперь нефтью и другими токсичными "ништяками".

А на другой планете в это время...

Тем временем, напомним, Украина в публичном пространстве продолжает готовиться к встрече с волной выявленных заболевших. И в телевизионных новостях мы, со своей карантинной галерки, напряженно наблюдаем за титанической борьбой нардепа Мотовиловца с трема ящиками китайских тестов и победными реляциями президента, которого Ермак не пустил на аэродром, чтобы лично принять участие в разгрузке самолета.

Со всеми этими раскладами войну с коронавирусом мы, конечно, не выиграем. Но согреемся знатно, да.

И это внушает оптимизм, ведь жизнь - продолжается.