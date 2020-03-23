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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников

 Галина Остаповец / OBOZREVATEL

Серьезный экономический и социальный кризис начался бы в ближайшее время в Украине и без мировой пандемии коронавируса. Эпидемия только ускорила и усилила его, потому что у власти в Украине находятся не новые лица, а непрофессиональные политики - сказал в интервью OBOZREVATEL украинский публицист и журналист Виталий Портников.

- Коронавирус оказался черным лебедем для всего мира. Премьер Шмыгаль уже заявил, что Украина входит в экономический кризис, вызванный вирусом. Как переживем?

- Никто в целом мире не может предсказать последствия пандемии - так что и я не буду пророком апокалипсиса. Но то, что слабые зависимые экономики имеют меньший запас выносливости, думаю, и объяснять не нужно. Как и то, что в Украине серьезный экономический и социальный кризис начался бы в ближайшее время и без эпидемии. Она его только ускорила и усилила.

- За неделю до масштабной мировой изоляции президент Зеленский перезагрузил власть, поменяв правительство и генпрокурора. Зачем?

- Мы не имеем дело с классической конституционной процедурой формирования украинского правительства. Мы живем в президентско-парламентской республике, где ответственность за формирование правительства должна брать на себя правящая партия или коалиция большинства в парламенте. Эта правящая партия для начала должна иметь достаточное количество квалифицированных депутатов, которые могут заслушать кандидатов на должности министров, кандидатов на должность премьер-министра, на должности других руководителей правительства, вице-премьеров, заслушать их программы действий на той или иной должности, утвердить их на должностях для последующего утверждения президентом страны.

Президент может включаться в этот процесс только тогда, когда он категорически не согласен с какой-то кандидатурой. Также депутаты имеют полное право заслушать тех руководителей, которые предлагаются самим президентом - министра иностранных дел и министра обороны. И в случае несогласия с их программой или личностями, отказаться от их утверждения. Если президент страны является представителем правящей партии - это более легкая задача.

Однако в украинских условиях ничего подобного не происходит. Во-первых, у нас нет компетентных депутатов, которые могли бы понять, каковы программы действий министров. И-за катастрофических для Украины президентских и парламентских выборов 2019 года было сформировано непрофессиональное парламентское большинство. Оно далеко от понимания процедуры и самой логики парламентаризма, еще и связано с непрофессиональным руководителем.

- То есть в 2019 году на президентских и парламентских выборах украинцы на самом деле проголосовали не за новые лица в политике, а за непрофессионализм?

- Да, и таким образом выразили свое презрение к самой сути демократических процедур в управлении государством. Депутаты украинского парламента не заслушивали премьер-министра и министров ни в прошлом году, ни в этом. Они голосуют за список кандидатур, о котором узнают за несколько часов до его назначения.

Более того, в нынешней ситуации дошло до того, что большинство кандидатов, предложенных Зеленским на заседании фракции правящего большинства, отказалась от участия в правительстве. Но это никого не остановило от дальнейшего голосования. Ни один из депутатов правящего большинства даже не задал вопрос президенту про управленческий стыд, к которому он призывал. Не было никакого обсуждения кандидатуры министров, не было никаких вопросов о намерениях действий министров, не было никакого понимания, кто эти люди и способны ли они выполнять свои обязанности на этих должностях. Не было даже никаких вопросов к президенту, который взял на себя несвойственные функции назначения министров, фактически подменяя собой парламентское большинство.

- Почему же он сам предлагал кандидатуры в правительство?

- В 2019-му и в 2020 годах депутаты от виртуальной политической партии "Слуга народа" (о программе которой не знает ни один украинский гражданин и которая является по сути декорацией) проголосовали за неизвестных им людей, которые являются декорацией правительства. В такой ситуации можно, конечно, обсуждать качество декораций и смысл ее замены. Граждане Украины должны осознать простую вещь, что никакого правительства в стране после избрания Зеленского президентом нет. И это та реальность, в которой мы сейчас живем. Так же не существует и законодательной власти. Есть узурпация власти небольшой группой лиц, самим президентом Украины, который постоянно берет на себя функции не прописанные в Конституции, его ближайшим окружением, которое работает в Офисе президента и которое, вероятно, не имеет никаких утвержденных должностей на сегодняшний день, а является представителями олигархических кланов.

В других странах такое правление имело четкое название - управление мафии, которая подчинила себе государство с участием избирателей и освятила этот процесс консолидации мафии вокруг государственных ресурсов и самой системы управления. Такие примеры были в политической истории многих стран. Наиболее ярким является пример Италии, где в определенной мере это правление удалось прервать только после знаменитой операции "Чистые руки". Это был реальный пример деградации государственных институтов, когда не удается справиться с управлением и заменой политического процесса, процессами кланового управления под любыми лозунгами.

Что удивительно в этой истории - декорация правительства Алексея Гончарука была задействована для того, чтобы создать имидж реформаторского правительства, способного создать изменения в стране перед западными кредиторами. На это было потрачено столько ресурсов, в том числе и личных самого президента страны. Теперь эта декорация была изменена на другую с такой скоростью, что те же западные инвесторы могут заподозрить, они имеют дело не с настоящей властью, а с декорацией власти. Это серьезный просчет людей, которые придумали политический проект "Владимир Зеленский".

В захваченной стране правительство может иметь исключительно косметический характер. Там могут находиться разные люди, более компетентные и менее компетентные, могут быть представители олигархических кланов, а могут быть и технократы. Для последних участие в таком правительстве позволит в будущем занимать какие-то новые должности в компаниях, корпорациях и даже в исполнительной власти. Но возможности компетенции такого правительства и принятия решений являются очень ограниченными. В любом случае все реальные решения, которые принимаются на таком уровне, должны утверждаться реальными руководителями страны в Офисе президента, самим Владимиром Зеленским. Они должны обслуживать интересы олигархических кланов, которые являются авторами победы Зеленского на выборах.

- Почему вы считаете Зеленского ставленником украинских олигархов?

- У всех предшественников Зеленского был свой реальный ресурс, который позволял им играть с олигархическими кланами и олигархами в свою игру. Такой ресурс был у Петра Порошенко в виде его собственных активов и кадровых ресурсов. То же самое можно сказать о Викторе Януковиче, со своей фракцией, лидером которой был и которая защищала определенные клановые интересы на партийном уровне. Она не всегда соответствовала интересам олигархов, а имела определенную связь с партией, или, если хотите, с собственной мафиозной организацией.

Так можно продлить до начала президентства Леонида Кравчука.

У Владимира Зеленского этого нет и не может быть в принципе. Он никогда не занимался политической деятельностью. Его профессия - телевизионный актер. Он никогда не управлял никакой корпорацией и не имеет никаких управленческих кадров в принципе. Он даже не имеет представления, что такое управленческие кадры, чем компетенция одного человека отличается от другой. Единственное, что есть у Зеленского - это доверие граждан, основанное на их наивной вере в чудо и на ненависти к политическим процессам, предложенное олигархическим телевидением. Чем меньше будет электоральная поддержка у президента, тем меньше будет у него ресурса и тем больше будет его зависимость от олигархических кланов и силовых структур в Украине.

Поэтому, если говорить о различии правительств, то это в первую очередь различие рейтингов. С первым правительством Зеленский мог позволить себе экспериментировать в том направлении, в котором видел государственное управление. Но новое правительство демонстрирует снижение рейтинга Зеленского, экономика будет ухудшаться и очевидно, что будет третье правительство. Его сформируют в ближайшие месяцы.

- И кто будет новым премьером?

- Существует только два варианта. Первый - это то, что во главе третьего правительства Зеленского будет уже не техническое лицо вроде Гончарука или Шмыгаля, а будет достаточно сильный премьер из политически-олигархического лагеря. Он замкнет на себя всю вертикаль власти, начнет восстанавливать страну в условиях экономического кризиса и социального хаоса. Сам президент при этом станет номинальной фигурой, которая будет выполнять свои обязанности даже не в пределах конституционных полномочий, он и будет полностью лишен каких-либо реальных рычагов власти. Более того, будет готов от этих рычагов отказаться, как от непосильных.

Его единственным желанием будет досидеть время в президентском офисе, надеясь, что премьер-политик спасет от разочарования большинство его сторонников.

Есть другой вариант, более вероятный. С углублением социального и политического кризиса будет отправлен в отставку действующий спикер ВР, на его место выберут нового руководителя, который после отставки президента станет на время исполняющим обязанности главы государства.

Он подготовит оформление нового правительства национального спасения или кризисного правительства и подготовит ситуацию по досрочным президентским и парламентским выборам. Они станут для Украины первым шагом для выхода из этого тяжелого политического и экономического кризиса, в который мы погружаемся.

Этот второй вариант я считаю вполне вероятным. Новый спикер может выйти из новой коалиции между партиями "Слуга народа" и ОПЗЖ. Но вместо стабилизации ситуации это может привести к ее обострению.

- Из-за угрозы, что такой кандидат будет полностью пророссийским?

- Да, это может быть Виктор Медведчук. На сегодняшний день это может выглядеть политической фантастикой. Мы с вами не говорим о ситуации на март месяц, а о ситуации, когда станет ясно, что новое правительство Украины не способно исправить ситуацию в экономике, когда начнутся задержки с выплатами зарплат и пенсий, когда может случиться дефолт украинской экономики и будут все более и более противоречивые заявления в диалоге между Москвой и Киевом.

И самое главное, могут возникнуть условия, при которых проукраинская, более сознательная часть фракции "Слуги народа", перестанет голосовать за наиболее одиозные и опасные для будущего страны решения власти, которые станут спускаться за подписью Владимира Зеленского.

Возникнет абсолютно естественная коалиция пророссийских сил, ориентированных на президента Зеленского без всякого интереса к содержанию предложений ОПЗЖ. Они будут надеяться на улучшение взаимоотношений с Россией для увеличения собственных доходов. Территория Украины интересует их исключительно как место получения этих доходов, без мыслей о ее дальнейшей судьбе.

Так что такая ситуация является абсолютно реальной. Но я думаю, что избрание Медведчука возможно в случае определенных гарантий от Зеленского о его скорой отставке. Медведчук в этой ситуации появится как спаситель нового президента от неминуемого краха. Так он предстал перед 2004 годом в качестве нового руководителя администрации Кучмы. Он был человеком, который должен был обеспечить пророссийский крен президента Украины и спасти его от политического краха, наметившегося после ситуации с Гонгадзе и делом с "Кольчугами".

Результат появления Медведчука мы знаем, это Майдан 2004 года, а также глубокий политический и экономический кризис в стране.

Второе его появление приведет к таким же результатам, только к этому добавится еще потеря Украиной новых территорий на востоке и юго-востоке страны. Это и есть основной целью российского политического руководства во главе с Путиным.
 

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