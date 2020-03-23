«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»

Андрій Коваленко / Depo.ua

Новый «мерседес» Андрея Ермака - это продолжение катастрофы власти, которую набрали по принципу доверия, а не профессионализма.

Председатель ОП Андрей Ермак приобрел себе "Мерседес" за 3,2 млн гривен. И внес его в декларацию. Оказалось, что дорогую тачку он купил 11 марта, в разгар пандемии коронавируса. А также в тот самый день, когда в Минске был подписан договор о создании Консультативного совета, в рамках которого Украина и ОРДЛО будут говорить о мире. Этот шаг окрестили Минским предательством. Далее будет акция протеста в карантинном Киеве, публичное выступление десятков "слуг" против этого, оправдание Ермака, избиение Сивохо и ожидание 25 марта, когда в Минске снова могут до чего-то договориться. Вот только в Украине уже жесткий карантин и запрет массовых собраний...

Важно говорить не про дорогую машину Ермака, на которую он мог заработать. А немного о другом. Дело в том, что Зеленского очень подставляет ближайшее окружение.

"Слугу" Радуцкого обвиняли в продаже масок за границу как раз тогда, когда в Украину уже приходил коронавирус. И хотя тот все отрицает, Зеленский медийно получил собственную "торговлю на крови", которую имел Порошенко. Только теперь вместо армии - медицина.

Председатель ОП Андрей Ермак купил "мерс" на фоне встречи Зеленского с олигархами и просьбой помочь в преодолении коронавируса. А также на фоне тотальной нехватки систем ИВЛ в стране, масок, защиты врачей.

Это произошло тогда, когда бизнес просят поддержать медицинских работников. Кто-то это делает бесплатной перевозкой, другие сплачиваются и помогают закупить необходимое оборудование для больниц. Шмыгаль призывает быть стойкими, а также анонсирует создание Стабилизационного фонда и хвастается, что с МВФ и международными партнерами ведутся переговоры о помощи Украине в преодолении эпидемии. Проще говоря, правительство банально просит денег.

"Мерседес" у Ермака появился на фоне того, что людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, останавливаются предприятия, растет безработица, а Зеленский и его команда игнорируют индексацию пенсий. Тем временем коронавирус распространяется, и мы находимся на пути к итальянскому сценарию со страхами, что 25 марта будет очередная "минская измена".

Ермак попытался отбиться постиком о том, как ОП днями и ночами работает совместно с правительством над преодолением коронавируса. Но выглядело это очень смешно.

Благодаря Ермаку президент Зеленский получил свою "липецкую фабрику" и "мальдивы". В сумме с "торговлей на крови" - это идеальный коктейль, который будет убивать его рейтинги. И хотя далеко не все антикоррупционеры заметили "мерс" Ермака, потому что многие из них уже давно в спайке с властью (тот же Лещенко в "Укрзализныце"), общество это запомнит.

А об уровне Ермака можно теперь смело говорить. Поскольку из-за "Мерседеса" к его Минским договорнякам будет приковано еще большее внимание. Он подставил еще и себя. Ибо не понимать последствия таких покупок в нынешних условиях, не чувствовать рисков для рейтингов власти, не уметь предвидеть ситуацию на шаг вперед - это элементарная профессиональная непригодность. Если она настолько заметна в откровенно детских вещах, то стратегические дела решать этот деятель не имеет никакого права.

Такой человек не может вести серьезных переговоров о мире, поскольку следствием этих переговоров станет капитуляция. Только Ермак этого на финише, скорее всего, не поймет.

Виноват в том, что Ермак является серьезным деятелем, исключительно Зеленский. Очевидно, побоялся окружать себя профессионалами. И теперь пожинает плоды.