Позитив недели. Наши ученые разработали собственную тест-систему на коронавирус

Кроме того: в Украине презентовали портативные ружья для борьбы с БПЛА, провели тренировочные полеты беспилотников Bayraktar и ракетные стрельбы с катеров "Кентавр".

На базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины разработана и готовится к выпуску отечественная тест-система для диагностики коронавируса SARSr-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

В сообщении сказано, что еще в январе после появления информации об эпидемии нового коронавируса в Китае, ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины по заданию СНБО начали работу над созданием отечественных тест-систем. За это время осуществлена ​​подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем. В настоящее время тест-система готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины.

В НАНУ напоминают, что постановлением Президиума Академии наук создана рабочая группа по проблемам (последствиям) распространения коронавируса в Украине, в которую вошли ведущие отечественные ученые. Рабочую группу возглавляет председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Украины академик Сергей Комисаренко. Также напомним, что в Украине есть первый пациент, излечившийся от коронавируса. Это житель Черновцов. Ему сделали повторный тест, и он оказался отрицательным.

"Кентавры" провели ракетные стрельбы по береговым целям

Первые десантно-штурмовые катера проекта 58503 "Кентавр-ЛК" в ходе очередного этапа ходовых испытаний стреляли из реактивных систем залпового огня неуправляемыми ракетами С-8. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.





Первые два катера "Кентавр-ЛК" - L450 "Станислав" и L451 "Малин" были заложены в 2016 г. и спущены на воду 14 и 20 сентября 2018 г. 8 февраля 2019-го на "Кузні на Рибальському" заложили третий катер.

Благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способны разгоняться до 30 узлов и проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу до 36 человек. Издание также напоминает, что адмирал Игорь Воронченко сообщил в феврале 2020 г. о планах Военно-Морских Сил вскоре начать строительство нового неназванного типа катеров отечественного проекта, причем часть агрегатов уже есть в металле.

Компания "Квертус" презентовала портативные ружья для борьбы с БПЛА

Киевская компания "Квертус", специализирующаяся на разработке систем РЭБ и комплексной дезактивации беспилотных аппаратов, представила свои антидроновые ружья "KVS ANTIDRON-M" и "KVS ANTIDRON-H". Об этом сообщает АрмияИnform.

Компанию создали в 2016 году демобилизовавшиеся участники АТО. Основное направление работы предприятия - создание систем борьбы с беспилотниками, противодействие радиоуправляемым взрывным устройствам, охрана важных стратегических объектов. Работники предприятия с боевым опытом имеют четкое понимание, чего не хватает на фронте. Они уже разработали и изготовили ружье для нейтрализации БПЛА.

Нынешняя четвертая модификация имеет улучшенные технические характеристики. Для того чтобы полностью научиться пользоваться ружьем, достаточно полтора часа. Комплексы выпускают в двух вариантах. Первый рассчитан на гуманитарные миссии - полицейские, для охраны общественного порядка. Такие ружья использовали в период проведения Лиги Чемпионов по футболу в Киеве, во время парада, посвященного Дню Независимости, в финале Евровидения тому подобное. Второй вариант комплекса - военный. Имеет расширенный частотный диапазон, характерный для военных БПЛА. Предназначен для использования в подразделениях ротных и взводных звеньев для защиты опорных пунктов, мест постоянной или временной дислокации.

Антидроновыми ружьями интересуются представители других стран, но продавать их за границу, пока идет война в Украине, предприятие не планирует. До того времени, пока наши подразделения полностью не оснастят портативными комплексами противодействия БПЛА, экспортный вариант разрабатывать не будут.

Ударные БПЛА Bayraktar ТВ2 провели первые тренировочные полеты в нашем небе

На днях состоялась первая летная смена турецких БПЛА Bayraktar, которые поставили на вооружение Вооруженных сил Украины. Операторы этих современных машин провели первые тренировочные полеты в украинском небе, сообщает АрмияInform.

"С момента получения на вооружение беспилотных комплексов Bayraktar к первому полету в украинском небе прошло неполных три месяца. Технику мы получили в декабре", - рассказал полковник Сергей Голубцов, начальник авиации - начальник управления подготовки авиации командования Воздушных Сил.

По его словам, полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, похожих на пилотируемых самолетов. В командовании Воздушных Сил также отметили, что после событий в Сирии под другим углом посмотрели на возможности нового для нашего войска комплекса.

НИИ "Квант" разработал систему разведки "Селена-Х"

Специалисты государственного предприятия "Научно-исследовательский институт "Квант" разработали современную инфракрасную систему наблюдения и разведки (ИКСНР) "Селена-Х". Это пассивный инфракрасный локатор кругового обзора, предназначенный для освещения воздушной, наземной или надводной обстановки путем регистрации собственного теплового излучения объектов и фонов.

Как отмечает АрмияInform, морские комплексы инфракрасных систем наблюдения и разведки уже установлены на кораблях ВМС ведущих государств мира. Морские ИКСНР особенно актуальны для выявления противокорабельных ракет, летящих на низких и сверхнизких высотах, а сухопутные - для выявления БПЛА.

Пассивный режим делает систему незаметной для противника. Поэтому на нее возложены задачи, которые либо не решают, или плохо решают радиолокационные средства. Она способна работать в условиях радиоэлектронного противодействия и в режиме радиомолчания, что обеспечивает скрытность ее действий.