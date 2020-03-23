Коронавирус за Коломойского. Что происходит вокруг Центрэнерго и причем тут Зеленский

"Чистка Зеленского" в государственных компаниях застопорилась. С начала марта Фонд госимущества (ФГИ) безуспешно пытается сменить топ-менеджмент в Центрэнерго - одного из крупнейших производителей электроэнергии в стране. Нынешнее руководство компании не без оснований считают лояльным к Игорю Коломойскому.

Основная задача , которую декларирует ФГИ - ускорить подготовку к приватизации. Но эти планы срывает череда непредвиденных обстоятельств - сначала суд запретил Фонду менять топ-менеджмент в обход наблюдательного совета по решению Кабинета министров, а после - случилась серия "минирований" здания ФГИ, из-за которой отменяются заседания набсовета. С тех пор ротация застопорилась.

Что происходит вокруг энергокомпании и стоит ли ждать изменений условиях коронавирусного карантина?

Передел власти

В июне 2019 года на энергорынке заговорили о новом переделе: вместо Игоря Кононенко угольный сектор якобы начали контролировать люди, близкие к Игорю Коломойскому. По информации ЭП, новым "смотрящим" за Центрэнерго стал Виталий Беляков, вытеснив с этой неформальной должности Виталия Кропачева.

Собеседники LIGA.net говорят, что так продолжалось недолго. С конца июня компанию возглавляет Александр Потапенко.

Со сменой менеджмента Центрэнерго отказалась от публичных закупок угля, начав без тендера закупать сырье у государственных шахт, энергохолдинга ДТЭК и трейдерских компаний из группы Приват, рассказали LIGA.net два собеседника среди депутатского корпуса Верховной Рады.

"Цены угля в Роттердаме сейчас около 1100 грн. ДТЭК же свой уголь продает на Центрэнерго по цене 2000 грн за тонну" - написал в Facebook глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Уголь - лишь один из элементов. С лета Центрэнерго работает в основном "на рынке двусторонних договоров", где со "скидкой" продает электричество нескольким заводам Коломойского. Среди них - Днипроазот, а также Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, где электроэнергия занимает около 40% в себестоимости готовой продукции.

Например, в декабре, по данным профильного сайта еxpro, Центрэнерго продавало электроэнергию предприятиям олигарха по 56,7 коп/кВт-ч. Хотя для ТЭС приемлемая цена должна быть в три раза больше - 1,55 грн/кВт-ч, сообщили LIGA.net в пресс-службе ДТЭК, куда входит три крупных тепловых энергокомпании.

С приходом Потапенко в госкомпанию главным по закупкам Центрэнерго стал Александр Уваров. С июля 2019 он возглавляет направление материально-технического и топливного обеспечения, указано на сайте предприятия в разделе "дирекция".

Смена менеджмента не улучшила работу компании. Согласно ее финансовой отчетности, за первые 9 месяцев 2019 года предприятие получило 1,49 млрд грн убытка. Это на 300 млн грн больше, чем за 6 месяцев этого же года. Хотя еще год назад - с января по сентябрь 2018-го - Центрэнерго получило 489,5 млн грн прибыли.

Страдают и контрагенты. Госшахте Селидуголь Центрэнерго должна за поставленный уголь 240 млн грн, а ГП Держуглепостач - почти 1 млрд грн, говорит председатель профсоюза горняков и депутат от Батькивщины Михаил Волынець. Еще $25 млн госкомпания задолжала эстонскому трейдеру NT Marine, связанному с белорусским бизнесменом Николаем Воробьевым, добавил он.

Сделка с олигархом

По большему счету Коломойский и сам никогда не скрывал своего влияния на Центрэнерго. В августе в интервью Цензор.нет, олигарх назвал Александра Потапенко "понятным ему человеком".

В сентябре в кулуарах форума YES он рассказывал на примере предприятия, сколько на самом деле должна стоить электроэнергия, признав, что его компании - крупный потребитель Центрэнерго.

"Президент в ходе предвыборной кампании поставил задачу, что тарифы должны понижаться, в том числе - и на электроэнергию. Потапенко работает на эту задачу, - заявил Коломойский в интервью Цензору. - Я помогаю выполнять стратегию, определенную президентом".

В сентябре в медиа всколыхнула новость: в Офис президента приезжал Игорь Коломойский на официальную встречу с Владимиром Зеленским. Тема встречи - "тарифы на коммуналку, монополии и судьба Центрэнерго", рассказывал глава государства.

"Все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе и для Коломойского. И действительно [встречались], чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались", - сказал Зеленский в кулуарах форума YES, отвечая на вопрос, что он обсуждал с олигархом на Банковой.

Но дьявол кроется в деталях. По информации БизнесЦензора, в ходе разговора, Зеленский потребовал у бизнесмена, чтобы Центрэнерго вышло на "рынок на сутки вперед", вынудив его отказаться от поставок электроэнергии на свои предприятия по льготным ценам. Взамен олигарху якобы предложили дешевую альтернативу - возможность импортировать электричество из России и Беларуси, отмечает еxpro.

Совпадение? Но уже 18 сентября Верховная Рада приняла так называемую "правку Геруса", разрешив импортировать электроэнергию по прямым договорам из стран, не входящих в Энергетическое сообщество (страны Евросоюза). Эта норма позволила трейдерам перепродавать электроэнергию из России и Беларуси "на рынке прямых договоров" Украины. Одной из первых, кто воспользовалась этой возможностью, стала компания Юнайтед Энерджи - поставщик газа для Центрэнерго и предприятия Днипроазот Коломойского.

Если сделка и имела место, то олигарх свою честь так и не выполнил. 11 октября Центрэнерго официально объявила о планах продавать 90% своей электроэнергии на "рынке на сутки вперед". Но уже через месяц госкомпания снова вышла на "двусторонний рынок", удалив со своего сайта предыдущее обещание.

Центрэнерго продолжает сотрудничать с предприятиями Коломойского, говорит собеседник LIGA.net, знакомый с результатами торгов госкомпании. Но из-за падения цен на других сегмента энергорынка, ее торги не пользуются большим спросом, уточнил он.

К моменту публикации в Центрэнерго не ответили на запрос LIGA.net об особенностях работы и возможной связи топ-менеджмента с Игорем Коломойским.

Новая смена на Центрэнерго

Смена руководства в Центрэнерго - вопрос времени, уверял бывший премьер-министр Алексей Гончарук в ноябре. "У нас в энергетике до сих пор полно групп влияния, которые контролируют те или иные части системы. Но задача правительства №1 - подготовить страну к отопительному сезону, - заявлял Гончарук, отвечая на вопрос журналистов о руководстве Центрэнерго на одном из форумов. - [Сейчас] не самое лучшее время воевать с монополиями".

Вскоре ситуация изменилась. В конце декабря Фонд госимущества обновил наблюдательный совет госкомпании, а уже в феврале - Гончарук поддержал планы ФГИ уволить Потапенко с должности и.о. гендиректора Центрэнерго. На эту должность его назначил наблюдательный совет предприятия 26 июня, приняв отставку Петра Кравца, который проруководил Центрэнерго всего 19 дней.

Вместо Потапенко Кабмин планировал назначить на эту должность Александра Корчинского - бывшего гендиректора компании Тех-Нова Анатолия Шкрибляка. Он должен был "ускорить подготовку к приватизации" предприятия, к которой ФГИ приступил еще в январе и планирует завершить уже в этом году. Но что-то пошло не так.

Креатив от ФГИ

В любом случае ротацию в Центрэнерго уже не остановить, утверждал Гончарук. "По моей информации, решение принято, оно будет выполнено", - заявил он на брифинге 2 марта.

По иронии судьбы, история с Центрэнерго стала одной из причин его отставки, заявили близкие к Гончаруку собеседники УП и LIGA.net. По информации ZN, после объявления о планах уволить Потапенко, между президентом и Гончаруком произошел конфликт: Зеленский якобы принял сторону Коломойского, заявив, что бизнесмен был крайне недоволен ротацией на предприятии.

Завершится ли в этой связи смена в Центрэнерго? В ФГИ настроены решительно. По словам Сенниченко, история с запретом менять Потапенко - далеко не первый опыт Фонда в борьбе за смену руководства в госкомпаниях. Поэтому ФГИ продолжит добиваться своих прав, как мажоритарного акционера, добавил он.

Чтобы снять вопросы о законности смены директора, Фонду достаточно провести заседние Набсовета и принять новое решение. Оснований для его оспаривания быть не должно.

13 марта Сенниченко говорил корреспонденту LIGA.net, что новое заседание Фонд госимущества планирует созвать уже на этой неделе. "[Следующее заседание] планируем на предстоящей неделе. Есть креативные идеи", - сообщил он, отказавшись уточнять детали.

Что произошло за неделю? Несмотря на карантин, ФГИ работает сообщили в пресс-службе 20 марта. На этом все.

"У меня нет информации относительно заседания наблюдательного совета [Центрэнерго]", - сообщила прес-секретарь ФГИ Инга Иоанно. Сенниченко не нашел возможности ответить на вопросы LIGA.net.

Хронология событий:

- 27 февраля аналитик из Dragon Capital Сергей Фурса сообщил в Facebook, что "люди Коломойского" заблокировали офис Центрэнерго. По его данным, неизвестные не пускали новый менеджмент в здание офиса госкомпании, пытаясь сжечь ее документацию.

Частично, эту информацию в тот же день подтвердили LIGA.net два источника: бывший топ-менеджер Центрэнерго и участник рынка, знакомый с ситуацией вокруг госкомпании.

"Офис заблокирован с 15:00. Но что происходит внутри здания я могу лишь предположить", - заявил один из бывший топ-менеджеров госкомпании.

Сам Коломойский свою причастность к этому отрицает, как и связь с действующим менеджментом Центрэнерго.

- 28 февраля Окружной административный суд Киева отменил смену менеджмента в Центрэнерго, запретив ФГИУ менять руководителя госкомпании в реестре Министерства юстиции. С этим требование в суд обратился один из членов набсовета предприятия Михаил Столетний - он же действующий юрист национализированного ПриватБанка, за который Коломойский продолжает судиться с государством. Столетний утверждал, что увольнение Потапенко, согласно статуту Центрэнерго - исключительное право наблюдательного совета, а не Кабинета министров. И суд его доводы поддержал.

- 5 марта пресс-секретарь ФГИУ Инга Иоанно сообщила в Facebook, что в офис ФГИ позвонил аноним, заявив о "минировании" здания. В этот же день, как сообщает Энергореформа, Дмитрий Сенниченко, обещал созвать наблюдательный совет Центрэнерго, подняв вопрос о смене руководства предприятия. "Приезжала полиция. Мы оформили заявление", - сообщила она LIGA.net.

- Эта же история повторилась и 12 марта, когда Фонд госимущества снова планировал открыть заседание набсовета. "Сегодня в Фонде госимущества открыли заседание наблюдательного совета Центрэнерго. В повестке дня - смена директора во исполнение предыдущего решения правительства. И вот неожиданно поступил анонимный звонок о минировании здания Фонда. Совпадение? Не думаю", - написал Сенниченко в Facebook.