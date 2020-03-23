В этом году Украину ждет падение ВВП на 4−9% и курс 30−35 грн/$ — гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала

Инвесткомпания Dragon Capital пересмотрела свой прогноз на 2020 год. Базовый сценарий предусматривает сокращение ВВП на 4% и девальвацию гривни до 30 грн/$.

Об этом основатель и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала сказал 20 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы уже где-то месяц назад, когда эта эпидемия начала расширяться в Италии, поняли, что надо существенно пересматривать все наши бизнес-планы. Здесь мы исходим из того, что происходит в мире... Думаю, что в лучшем случае повторится кризис, который был в мире в 2009 году. Это в лучшем случае, если карантин в основных странах, в том числе в Украине, Евросоюзе, Америке, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия. Если у нас пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1-2%. Это большее сокращение, чем было в 2009-м. В Украине в таком случае сокращение ВВП будет на 4%. Это значит, что курс будет 30 грн/$, инфляция - 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета», - заявил Фиала (владелец издательского дома Медиа ДК, куда входит еженедельник НВ, сайт NV.ua и Радио НВ).

Он добавил, что этот прогноз базовый, но то, как развивается ситуация сейчас, свидетельствует, что он может оказаться оптимистическим. По мнению Фиалы, бизнесу не стоит требовать от властей снижения налогов или каких-то поблажек, так как украинский госбюджет себе этого не может позволить.

Отвечая на вопрос об анонсированной властями налоговой реформе, гендиректор Dragon Capital отметил, что «существенное снижение налогов бюджет себе позволить не может, потому что потом бюджет не сможет инвестировать в то капитальное строительство, которое в него заложено, в социальные платежи, пенсии и так дальше».

«Ну и безработица у нас действительно вырастет. Например, Канада - страна, сравнимая с Украиной по количеству населения - объявила, что за эту неделю там было 500 тысяч обращений за пособиями по безработице. В США на следующей неделе тоже ожидается рекордная цифра - до 3 млн новых безработных. Там данные каждую неделю публикуются», - подчеркнул Фиала.

Он добавил, что ВВП Украины может упасть в этом году на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/$. «Падение на 9% - это такое же падение, как у нас было в 2015 году», - напомнил Фиала.

По его мнению, парламенту, правительству и Офису президента необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнить условия Фонда для получения денег.

«Осталось принять два закона. Мы очень надеемся, что в начале следующей неделе парламент соберется, и они будут проголосованы. Первый касается введения рынка земли. Второй более контроверсионный (речь идет о законопроекте, который запрещает возврат обанкротившихся или национализированных банков экс-собственникам. - ред.). Его блокирует один человек, бывшие акционеры ПриватБанка [Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов]. Он выгоден всей стране, но он не выгоден одному или двум людям, которые не хотят рассчитываться по тем затратам, которые понесло украинское правительство. Оказывается, бывшие акционеры ПриватБанка имеют достаточно большое влияние на депутатов, но это влияние всей стране обходится в сумасшедшие деньги», - заявил Фиала.





Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ очень важно для Украины, потому что сейчас «нет других источников, чтобы профинансировать дефицит бюджета».

«Оба прогноза, которые я озвучил, предполагают сотрудничество с МВФ. Без этого сотрудничества нам нельзя вообще думать о каких-то поблажках, о повышении пенсий, об увеличении дефицита бюджета. Нам придется его еще больше зажимать и сокращать», - сказал гендиректор Dragon Capital.

Ранее сообщалось, что курс гривни к доллару падал последние две недели в связи с ухудшением настроений участников рынка из-за эпидемии коронавируса. За последние две недели официальный курс гривни к доллару снизился на 13,4%.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов прогнозирует, что от 170 до 500 тыс. украинцев потеряют работу из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.