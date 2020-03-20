Зеленые демократы. В чем главная ошибка патриотов из «Слуги народа»

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В «Слуге народа» формируется «Демократическая платформа», несогласная с капитуляцией перед Россией, но ее участники зря надеются на президента, взгляды которого - вполне завершенный продукт «русского мира».

Заявление более чем полусотни народных депутатов из "Слуги народа" о несогласии с подписанным в Минске Андреем Ермаком протоколом по созданию Консультативного совета, который де-факто легализует боевиков на переговорах, обозначило "фронду" в монобольшинстве. Часть подписавшихся потом удалили свои фамилии из файла, распространенного в сети, либо написали комментарии в "примирительном" духе. При этом вторая группа сделала следующий шаг, призвав уволить советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, демонстрируя "либерализм" взглядов среди слуг и пытаясь подсказать Зеленскому "правильный путь".

Еще в понедельник, 16 марта, оппозиционно настроенные "слуги" провели закрытое совещание, на которое народный депутат Никита Потураев принес декларацию, которую "оппозиционеры" превратили в официальное заявление внутрифракционного объединения "Демократическая платформа".

Депутаты, объединившиеся в эту группу, обязались "неуклонно и последовательно содействовать политике президента". К этой политике "демократы" отнесли перечень из 10 направлений, в которых, по их мнению, нужно поддерживать Зеленского. Достаточно процитировать несколько пунктов, а именно "стремление к миру и возврат временно оккупированных территорий", "очищение власти от коррупционного и олигархического влияния" и даже "решительное противодействие популизму". В итоге весь перечень "мартовских статей" оппозиционеров - "слуг" вполне укладывается в стандартные реляции о том, что "экономика должна быть экономной, "за мир во всем мире" и тому подобных бессмысленных вещей, которых украинцы наелись за 29 лет предостаточно.

Сам факт написания декларации и заявка на межфракционнное объединение говорят о том, что "слуги" не хотят лишиться своего мандата, выйдя из фракции. Кроме того, примечательна и разница настроений на самом совещании, о которой сообщали СМИ, и в появившемся в итоге документе. В частности, присутствовавшие нардепы не стеснялись фраз вроде "Офис Президента ломает фракцию через колено", "была надежда, что во фракции начнутся демократические процессы, но этого не произошло. Стало еще хуже", "парламента, по сути, нет", "похоже, что сформировалась коалиция с ОПЗЖ. Это - недопустимо!".

Подписавшие декларацию люди - достаточно разношерстная публика, как и вся фракция "слуг". Это и прагматики, заточенные на деньги, конформисты, люди Игоря Коломойского, есть и просто обиженные главой Офиса президента Андреем Ермаком, либо самим Зеленским. Президент уже отреагировал на "Демплатформу" и поднял вопрос, правильно ли депутаты выбрали метод борьбы за "соблюдение курса", при этом заявив, что готов разговаривать, но позже, когда "разрулит" ситуацию, сложившуюся вокруг коронавируса.

Конечно, вся история с "демплатформой" в "Слуге народа" - в целом позитивный момент, который доказывает, что некоторые члены монобольшинства все-таки не согласны с нивелированием роли парламента в политике и сведении Нормандской и Минской переговорных площадок к "договорнякам" с Россией.

Видимо, на волне откровенности во фракции, один из подписантов декларации, Гео Лерос, дал весьма откровенное интервью журналисту Юрию Бутусову, которого многие коллеги Лероса по фракции называют не иначе, как "упоротым порохоботом". В нем Лерос абсолютно откровенно, без лишней дипломатичности, которая присутствовала в официальных заявлениях "оппозиционеров", обрисовал ситуацию такой, как он ее видит. То есть мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле или амнистия убийц, которые вместе с русскими военными убивали украинцев, - абсолютно неприемлем.

Коллега Лероса Богдан Яременко, единственный по-настоящему авторитетный дипломат среди "слуг", подтвердил, что высказанная в интервью позиция его коллеги поддерживается и другими нардепами из "демплатформы". Кроме того, он правильно расставил акценты в реакции Офиса президента на происходящее. По словам Яременко, там вместо диалога с нардепами сразу же начали искать, кто проплатил и организовал заявление против капитуляции в Минске, из-за которого так расстроился Ермак.

Видимо, не найдя организаторов и спонсоров, у президента решили ударить по спикеру группы. Буквально на следующий день после интервью Лероса вышел указ президента о его увольнении с поста советника главы государства. Должность, конечно, малозначительная, да и фактов, которые бы говорили о том, что Зеленский прислушивался к каким-то идеям Лероса, нет, но символично само увольнение. Таким шагом президент, по сути, показал, что его обещание поговорить с обеспокоенными Минским курсом Ермака депутатами, о котором упоминал в интервью его уже бывший советник, ничего не стоит, и слышать точку зрения, альтернативную мейнстриму "зеленой" власти, хозяин Банковой не хочет.

Никто, конечно, не спорит, что Зеленский как глава государства должен слышать не только Андрея Ермака с Сергеем Шефиром, которые, по сути, узурпировали доступ к президенту. Но ритуальные упоминания о демократичности Зеленского вряд ли помогут "слугам-оппозиционерам", которые хотят представить начавшуюся сдачу национальных интересов в классическом виде "бояре плохие - царь хороший". То есть президент-то мудрый, а вот нехороший глава ОП норовит его подставить, поэтому не все потеряно, надо лишь разоблачить вредные замысли Ермака, после чего президент, конечно, разберется с виновными, а ситуацию отыграет назад. К вящему сожалению Лероса, Яременко и других, все не так просто.

Дело в том, что президент не только прислушивается к советам главы своей канцелярии, специалиста по дипломатии "договорняков". Зеленский и в самом деле до сих пор верит, что нужно "просто перестать стрелять", отношения с Россией все равно следует возобновить, ведь россияне, мол, не хотят украинцам ничего плохого, а Консультационный совет в Минске с боевиками реально может приблизить конец войны.

Все эти взгляды у главы государства сформировались не сегодня и не вчера, это результат многолетней жизни в парадигме "русского мира", для которого "кварталовцы" Зеленского почти два десятка лет создавали свой продукт. Основная проблема бывшего комика, а с весны прошлого года и всех украинцев, что Владимир Александрович таки не вышел из этой совково-российской повестки, из-за которой украинская армия поначалу не могла дать отпор России. Весной 2014-го нашим солдатам было тяжело воевать против тех, кто, кажется, для Зеленского и по сегодня остается "братьями"...