Подвинуть Россию на Азове: Какой будет база ВМС в Бердянске

Руслан Рудомський / Depo.ua

Создание военно-морских баз на Азове является для Украины вопросом национальной безопасности, ведь Россия фактически закрыла Азовское море и в любой момент может совершить акт агрессии.

Разговоры о создании на Азовском побережье Украины баз Военно-морских сил ВСУ ведутся уже много лет. Но более-менее предметно об этом начали говорить после решения СНБО от 6 сентября 2018 года, которое предусматривает усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

В конце 2019 года командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко заявил о созданном в Азовском море дивизионе надводных кораблей, пунктами базирования которого должны стать Мариуполь и Бердянск.

Сейчас в состав дивизиона входят:

- поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500);

- морской буксир "Корец" (A830);

- малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";

- малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".

Также в него должны входить рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", но они до Азовского моря так и не добрались.

Таким образом, база ВМС в Бердянске должна стать местом постоянной дислокации для многих подразделений береговой артиллерии и одного-двух дивизионов артиллерийских катеров.

Сам вопрос создания данной базы обсуждается на самом высоком военном уровне уже давно, но малорезультатно. Очередную попытку реанимировать этот проект озвучили позавчера, 18 марта, когда бердянский порт посетили начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, Министр обороны Андрей Таран и командующий ВМС Игорь Воронченко.

Сообщается, что главной целью визита высокой делегации в город Бердянск было осмотреть территорию порта и ознакомиться с его мощностями - именно в контексте строительства там военно-морской базы.

Министр обороны Украины Андрей Таран во время визита заявил, что Бердянский порт и в дальнейшем рассматривается в качестве потенциального места для размещения базы ВМС. Ее главной задачей должна стать гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, по словам министра, военная база не будет мешать работе торгового порта и не уменьшит его мощностей.

Что же касается возведения самой базы, то ранее была озвучена информация, для этой цели в собственность Министерства обороны Украины должен быть передан земельный участок для жилой застройки и комплекс сооружений бывшего профессионально-технического училища.

В сооружениях, которые планируется передать на баланс Военно-морских сил, планируется оборудовать общежитие для военнослужащих-контрактников, административные корпуса и учебно-материальную базу.

Кроме реконструкции комплекса сооружений, за средства Министерства обороны в спальном районе города планируется построить несколько многоэтажек для семей военнослужащих. А на базе Бердянского государственного педагогического университета планируется открыть военную кафедру для подготовки офицерского состава для национального флота.

Как бы там ни было, а база ВМС на Азове действительно необходима, тем более, что сейчас Украина имеет только две военно-морские базы, и обе на Черном море: Западная военно-морская база и Южная военно-морская база. Была еще третья, Главная база ВМС Украины, но она осталась под оккупантами в Севастополе.

Западная военно-морская база, сейчас - основная военно-морская база Вооруженных сил Украины, расположенная в Одессе. Она была создана 10 апреля 1994 года в ответ на провокационные действия Черноморского Флота РФ и попытки незаконного вывоза военного имущества с демонстрацией угрозы применения оружия.

Южная военно-морская база до захвата Россией Крыма в марте 2014 года базировалась в пгт. Новоозерное в заливе Донузлав. В 1995 году после раздела Черноморского флота база перешла к Украине. 19 марта 2014 года штаб Южной военно-морской базы Украины перешел под контроль РФ. 24 марта 2014 года СНБО Украины поручил Министерству обороны Украины провести передислокацию воинских частей, которые находятся в Автономной Республике Крым, на материковую Украину. Таким образом, базу перенесли в Николаев.

Соответственно, в настоящее время Азовская морская операционная зона остается открытой и в любой момент может подвергнуться атаке со стороны России. Поэтому задача украинских военных моряков - ограничить господство Черноморского флота на Азове, чтобы жители Бердянска и других прибрежных населенных пунктов чувствовали безопасность и надежную оборону со стороны государства и его армии.