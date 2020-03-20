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Зернотрейдеры уходят на карантин
09:50 20.03.2020 |
У правительства есть два месяца, чтобы разработать антикризисный план для аграрного сектора - основного поставщика валюты в страну. Запаса прочности фермерам хватит ненадолго.
Обвал на мировых финансовых рынках разрушительно ударил по крупнейшим транснациональным аграрным трейдерам.
Акции Glencore и Bunge по сравнению с осенью прошлого года обвалились почти в два раза.
При этом текущие котировки пшеницы, кукурузы и других аграрных культур не показывают настолько же резкого снижения, как у нефтепродуктов. Но спрос на будущие поставки нового урожая находится на очень низком уровне.
Зерновые гиганты слишком интегрированы в современную финансовую систему. Взяв на себя обязательство поставить определенный объем продукции, они сразу же хеджируют риски, покупая против зерновой позиции фьючерсы.
В результате мировые агропромышленные компании сейчас фиксируют колоссальные убытки.
Не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями громких банкротств и поглощений слабых игроков более сильными.
Котировки акций украинских агрохолдингов также обвалились. С прошлого года "Кернел" потерял более 30%.
Средний украинский фермер оказался лучше подготовлен к кризису в мировой экономике. Из-за постоянных потрясений у него уже выработался иммунитет к волатильности рынков.
Уже давно не доверяя никому - ни трейдерам, ни правительству, ни гривне, ни доллару - фермер держит свободные ресурсы в продукции.
Обязательствами перед трейдерами он не обременен. Нужно купить топливо, выплатить зарплату - продаем часть продукции и дальше продолжаем "сидеть" на зерне.
Поэтому обвалы на фондовых рынках не сказываются на фермерах так же болезненно, как на крупнейших трейдерах.
По оценкам Центра логистики и транспортной инфраструктуры, в Украине на элеваторах еще остается 6 млн тонн кукурузы, 1,5 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн подсолнечника.
Разберемся, что происходит с каждой из наших экспортных позиций.
Кукуруза. Исторически с января по апрель спрос на кукурузу находится на самом низком уровне. 2020 год не исключение.
Последние полтора месяца фермер придерживает товар, понимая, что спрос к лету восстановится из-за физической потребности основных потребителей.
Сказывается и фактор посевной, когда торговля готовой продукцией естественным образом замирает.
Ценовой индикатив по кукурузе сегодня находится на уровне 157-162 доллара за тонну, что на 10-15% ниже обычных цен.
Но гривневая цена не особо просела в ожидании возможной девальвации и находится в диапазоне 4700-5050 грн за тонну.
В целом ситуация по кукурузе обычна - фермер три последних года работает в условии низких цен на эту культуру.
Пшеница. Экспорт в период с января по июнь не носит спотовый характер, обычно продажи трейдерами делаются заранее по относительно высоким ценовым уровням в ожидании проседания на украинском заготовительном рынке.
Фермер, зная это, сейчас придерживает продукцию, выжидая "честную" цену от трейдера.
В целом же, несмотря на падение биржевых котировок на пшеницу с 200-213 долларов за тонну до 180-190 долларов за тонну, цены на украинском рынке не показывают заметного снижения, так как, повторимся, трейдерам нужно закрывать свои торговые позиции, даже покупая себе в убыток.
Добавим, что рынок пшеницы весной поддерживается и за счёт переработчиков-мукомолов, которые пополняют свои запасы для производства муки.
Как и в случае с кукурузой, проседание цен на пшеницу носит временный характер. На экспортном рынке возможен всплеск в течение июня-июля до момента уборки нового урожая.
Сработает отложенный спрос. Даже при дальнейшем проседании цен на внутреннем рынке оставшиеся у фермера запасы пшеницы прошлогоднего урожая могут быть востребованы летом.
Подсолнечник. Наиболее сложная ситуация с маслом, на котировки которого оказывают давление рекордно упавшие цены на нефтепродукты.
Стоимость масла снизилась до минимальных значений в 650 долларов за тонну против обычных 700-740 долларов за тонну.
Как следствие, переработчики активно давят вниз цены на подсолнечник для получения большей маржи по существующим продажам, а также по планам на новые продажи масла.
Значит ли это, что переработка встанет или начнет работать в минус? Абсолютно нет.
Масличная переработка в последние несколько лет даёт очень хорошую маржу, запас семечки у переработчиков в этом сезоне на три месяца работы, спрос и цены на шрот даже на украинском рынке остаются на высоком уровне.
В плюс производителям может играть девальвация, благодаря которой разрыв между ценами семечки и готовой продукции будет не настолько ощутимым.
Резюмируя, можно сказать, что с продажей остатков прошлогоднего урожая не должно возникнуть проблем, ситуация не носит экстраординарного характера.
Главный риск сегодня - цены на будущий урожай, так как они полностью зависят от биржевых котировок.
Сегодня международные потребители ждут максимально низких цен и не спешат обеспечивать спрос и давать рынку ликвидность.
Цены по форвардным контрактам для фермеров абсолютно убыточны и не покрывают себестоимость производства.
Драйвером для роста цен могли бы стать негативные новости о неблагоприятных климатических условиях и, соответственно, сокращение объемов производства.
Но пока мировой рынок замер в оцепенении. До момента уборки урожая фермеры пересидят с продукцией прошлого года, но что делать дальше, никто пока не понимает.
Не исключаю, что в этом году мы увидим очень сильную волатильность.
Долгое выжидание, а затем резкие ценовые скачки, что вынужденно приведет к неравномерности поставок и колоссальной нагрузке на логистическую инфраструктуру.
К такому развитию событий необходимо начинать готовиться уже сейчас...
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