Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского

Юрій Васильченко / Depo.ua

В воображении то ли Зеленского, то ли отдельных лиц из его окружения, похоже, вызревает желание предоставить президенту диктаторские полномочия. Ничем хорошим для его предшественников подобные вещи не заканчивались.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции совместно с парламентом и Офисом президента разработать законопроект о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение без Верховной Рады в случае невозможности ее работы. Потребность в таком законе главный чиновник мотивировал эпидемией коронавируса: органы государственной власти смогут делегировать свои полномочия другому органу власти для принятия критически необходимых для жизнедеятельности страны решений.

Однако за этими, на первый взгляд, благими намерениями четко видно нарушение Конституции. Согласно ей, ВР утверждает по обращению президента его указы о введении чрезвычайного положения в стране или в отдельных ее местностях. То есть нельзя принимать закон, который противоречит Конституции. Так зачем Шмыгаль вообще поднял эту тему, когда подобный документ парламент не имеет права рассматривать? Если его, конечно, не оформят как изменения в Основной закон. Однако в таком случае другой будет и процедура рассмотрения, и принятия. Более того - до окончания карантина, а тем более после выявления коронавируса у нардепа Шахова и "новые", и "старые" лица будут сторониться сессионного зала. А после карантинных мероприятий станет сомнительной сама необходимость такого закона.

Похоже, предложение Шмыгаля, а вряд ли он является его вдохновителем, скорее ретранслятором чьей-то мысли, - это очередная диагностика и общества, и политических элит на готовность согласиться на усиление полномочий президента. Ведь принятие им на себя функций введения чрезвычайного положения без согласия парламента - очень спорная идея. Украинский парламент даже в самые сложные этапы нашей истории был способен собираться на заседания, как, к примеру, собрался после Майдана и бегства Януковича. Тогда Верховная Рада осталась единственным органом власти, способным принимать решения. И фактически своими быстрыми действиями остановила падение страны в пропасть безвластия.

Второй момент - действительно, часть депутатов может попасть в статистику заболевших уханским коронавирусом, но не все. Кроме того, где сказано, что коронавирус не угрожает президентам? Они же не слеплены из другого теста. Поэтому инициатива, озвученная Шмыгалем, выглядит, мягко говоря, странной. Ее критикуют и совершенно правильно делают.

Впрочем, это уже не первый случай, когда нынешняя властная команда понемногу "откусывает" полномочия для президента. Можно вспомнить, к примеру, пиар вокруг отмены депутатской неприкосновенности и на этом фоне - закон об импичменте президента, по которому выразить недоверие главе государства невозможно.

А еще законопроект №1014, которым президенту предоставляется право создавать НАБУ, увольнять директоров ГБР и НАБУ, создаввать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять их членов. Властные спикеры утверждали: этот документ просто нормирует то, что есть сейчас. Впрочем, эксперты-юристы усматривают в этих законодательных новеллах попытку создать параллельную властную вертикаль, которая будет подчиняться именно главе государства.

Третий пример - сокращение количества депутатов до 300. По убеждению экспертов, подобное изменение в Конституцию имеет право на существование, однако, во-первых, сначала следовало провести его широкое обсуждение в экспертной среде, а, во-вторых, почему именно президент выступил с такой инициативой, похожей на пиар ради роста рейтинга?

Можно вспомнить и законопроект о подчинении Нацгвардии президенту. Этот документ был резко раскритикован юристами и политиками, в нем видели намерения создания для президента собственных силовиков. В конце концов законопроект в профильном комитете рекомендовали снять с рассмотрения парламента.

Поэтому и не удивительно, что изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации, также вызвали критику со стороны экспертов и политиков. Потому что уже есть подкрепленные предыдущими случаями подозрения в попытках усилить полномочия президента, поэтому остается отслеживать, чтобы такие попытки не пролезли в какой-то закон.

Кстати, в последнее время в самой фракции "слуг" начались разговоры о "демократической платформе" - ее инициаторы на словах (потому что еще ничего не создано) выступают против, как они считают, негативного влияния на президента отдельных лиц из его окружения, в частности главы ОП Андрея Ермака. Вот эта инициатива Шмыгаля и станет для фрондистов тестом на их искренность - если промолчат, значит нет и не будет никакой "демплатформы" среди "слуг".