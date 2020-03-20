Зе-ленинские принципы. Зачем президенту «Демократическая платформа» внутри его партии

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Маленький и осторожный протест, который организовала часть фракции "Слуги народа" из-за договоренности главы Офиса президента Андрея Ермака о прямых переговорах с ОРДЛО, вылился в итоге в создание внутри президентской фракции некоего образования.

"Демократическую платформу" можно было бы назвать внутренней оппозицией во власти, но в позиции группы нардепов, чья точная численность так и остается неизвестной, слишком мало оппозиционности.

Все началось с того, что вечером 11 марта, после того как в СМИ разлетелась новость о подписанных в Минске документах, около 50-60 нардепов от "Слуги народа" разместили в индивидуальном порядке на своих страницах в "Фейсбуке" пост с призывом к президенту Владимиру Зеленскому поручить переговорщикам от имени Украины в Трехсторонней контактной группе "вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по созданию Консультативной группы способом и в форме, которые не находят поддержки народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам".

Группа подписантов обращения убеждена, что реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения о признании субъектности ОРДЛО в рамках Консультативного совета "закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях".

Ну и еще подписанты потребовали от участников переговоров в Минске "проводить консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".

За несколько часов в "Слуге народа" набралось что-то около 60 подписантов этого обращения, среди которых оказались достаточно известные депутаты от президентской партии: Гео Лерос, Александр Ткаченко, Анастасия Красносельская, Богдан Яременко, Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Лиза Богуцкая и многие другие. Дело запахло потенциальным расколом правящей партии, поэтому Ермак срочно организовал встречу с "бунтовщиками", после которой протестный пыл депутатов заметно охладел. Некоторые из них удалили свои протестные посты, остальные же позицию подкорректировали, дескать, Ермак в очередной раз заверил, что красные линии перейдены не будут, но они и дальше будут внимательно следить за происходящим, чтобы не допустить сдачи национальных интересов.

И вот через несколько дней после этой скромной попытки взбунтоваться в СМИ попала "Политическая декларация" группы депутатов от "Слуги народа" о создании внутри фракции "Демократической платформы", члены которой консолидировались из-за системных попыток "дестабилизации социально-политической ситуации в Украине как извне, так и изнутри страны", попыток "дискредитировать политический курс на реформы, очищение страны от коррупции, освобождение экономики, обуздание олигархов, укрепление обороноспособности, защиту национальных интересов и восстановление территориальной целостности".

Депутаты, объединившиеся в эту группу, обязуются "неуклонно и последовательно содействовать политике президента", а далее идет перечень из 10 конкретных направлений, в которых члены "платформы" и намерены особенно активно поддерживать президента. Тут и "стремление к миру и возврат временно оккупированных территорий", и "очищение власти от коррупционного и олигархического влияния" и даже "решительное противодействие популизму". В общем, обширный перечень "разумного, доброго и вечного", под которым подпишется любой украинский политик.

Итак, что в итоге получается? Внутри правящей партии создается некое политическое объединение, которое самим фактом своего появления декларирует несколько иную позицию, чем большая часть фракции. При этом "Демократическая платформа" в первых же строках своего обращения апеллирует к авторитету и популярности президента, не называя при этом пофамильно себя. Это выглядит достаточно наивно, поскольку поднимает на уровень элит народный миф о добром царе и плохих боярах.

Однако ни точный состав, ни имена этих самых "хороших бояр" пока неизвестны, кроме того, что это по большей части подписанты заявления против Ермака.

Все это очень сильно напоминает СССР, а "Слуга народа" - КПСС, и не только потому, что "Демократическая платформа" - это дословное повторение названия крыла в Компартии СССР в последние годы существования советской империи. Тогда и в тех условиях, когда никаких других партий, кроме КПСС, не могло существовать по определению, дробление единственной партии Союза по политическим взглядам было естественным и, по сути, переходным этапом к формированию многопартийности. Сейчас все выглядит так, будто Украина на переходном этапе к однопартийности. Ведь в обычном демократическом обществе депутаты, если их взгляды начинают расходиться со взглядами их партии, просто выходят из нее и либо вступают в другие партии, либо создают свои.

Понятно, что императивный мандат несколько урезает возможности нардепов-списочников, ведь выход из фракции означает для них потерю мандата. Но и здесь всегда есть возможность прямо заявить об оппозиционности, не подавая заявления о выходе из фракции. Многие в Раде прошлого созыва этим пользовались.

Вот и получается, что появление внутри "Слуги народа" "демократического" крыла - это скорее плюс Зеленскому, чем минус. Пока ни на одном из голосований отдельная позиция "раскольников" не получила практической реализации, а выступления со скромной критикой минского сговора Ермака никак на реализацию этого сговора практически не влияют.

Оформление же "Демократической платформы" в том виде, в котором это происходит, во-первых, сохраняет фигуру Зеленского в центре всей политической конфигурации в образе "доброго царя", во-вторых, закрепляет за "Слугой народа" имидж единой и направляющей политической силы, выйти из которой - значит потерять все политические перспективы. И в-третьих, что самое важное, продолжает излюбленную политическую игру Зеленского, суть которой в том, чтобы нравиться всем. И хотя мотивы подписантов заявления против Ермака могут быть очень разными, и далеко не всегда это патриотизм, а публика там крайне неоднородная, ориентирующаяся кто на Богдана, кто на Коломойского, а кто и на других игроков, теперь в партии Зеленского есть "платформы" на любой политический вкус. Есть и радикально пророссийское и антимайданное в лице Бужанского, Дубинского и их товарищей, есть и национал-патриотическое в лице "Демократической платформы", а есть и условная группа "Какая разница" - борцы за освещенные улицы и асфальтированные дороги, но все эти группы все равно свято чтут "ленинские принципы" партийной дисциплины. То есть избирателю всегда есть за кого проголосовать, не выходя за рамки партии "Слуга народа" и не изменяя президенту Зеленскому, у которого все равно останется монополия на власть.