Карантинный популизм: Как меры против коронавируса ударят по власти Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Президент Зеленский и его молодая команда пришли к власти на волне высмеивания "предшественников" под одну гребенку. Но то, что происходит со страной сегодня, играет злую шутку с бывшим комиком и делает смешным уже его.

Часть украинцев начинает подозревать: остановить распространение коронавируса, накопление в стране экономических и социальных проблем с помощью одних только обращений власти к народу не выйдет, даже если с экранов звучат эмоциональные и формально правильные вещи. Односторонняя коммуникация Зеленского и его команды напоминает новые серии "Слуги народа" и вызывает худшую из эмоций, которую власть может вызвать у своих граждан: смех. Пророчески звучат сегодня слова бывшего спикера парламента, который подвел итог инаугурации новоизбранного президента Зеленского исторической фразой: "Было весело". Изменилось только время - с прошлого на будущее.

Правда, у разумных избирателей этот смех - сквозь слезы. И это негативно отразится на рейтингах власти "молодых лиц". Точнее, так бы случилось, если бы социологические опросы проводились. Но учитывая карантинные мероприятия, которые, похоже, в дальнейшем будут становиться только более жесткими, социологи точно не будут беспокоить граждан вопросами, по крайней мере до середины весны, а то и до лета. Если же сами исследователи не поймут, что беспокоить испуганное население вопросами сейчас лишнее, то им по-дружески подскажут из кабинетов власти: мол, не время, друзья, страна в опасности... Поэтому пока не стоит ждать объективной информации, которая бы в цифровом выражении продемонстрировала изменения в отношении граждан к действующей власти.

А жаль, потому что картина вырисовывается непривлекательная для Банковой. Значительно больше людей нервирует нелогичность движений государства в вещах, понятных обывателю. Вот тот же карантин и методы, которыми он внедрен и реализуется. Вокруг этой темы растет волна раздражения, которую невозможно не заметить и которую умные руководители государства должны были срочно сбивать. Потому что наши люди воспринимают карантин не как необходимую профилактическую меру, а как некую прихоть власти или дополнительные "каникулы". И смеются над тем, что происходит: над неисполнением предписаний чиновников, общей неготовностью органов власти к подобным ситуациям. Да, это не совсем вина именно этой власти, а результат накопления непрофессионализма всех "предшественников", который сказался в этой сложной ситуации. Но именно в таких "стресс-тестах" и проверяются государства на способность выживать. И нации, кстати, тоже проходят проверку на право самостоятельно избирать путь своего развития.

Киев и коммуникация

Если послушать киевлян, которым приходится добираться наземным транспортом через полгорода, или людей, которые не могут доехать в больницу или до места работы при отсутствии электричек и автобусов, то и социологии не надо. А стоило лишь проанализировать целесообразность и эффективность таких шагов, как, к примеру, полное закрытие метро.

Плюс правильная коммуникация с обществом. Видео от первых лиц государства должны быть не о том, какая власть хорошая (вот какой я гуманный: тысячи украинцев из-за границы возвращаю - ну и что, что без надлежащего контроля за состоянием их здоровья), а об обыденных вещах, важность которых часто недооценивают:

- почему именно для тебя важно оставаться дома,

- какими конкретно шагами власть обеспечит тебе и твоей семье выживание на время карантина, и не только пенсионерам, но и экономически активным гражданам, которые сейчас растерянно сидят без работы,

- какую поддержку получат десятки тысяч вчерашних (если эпидемия не закончится быстро) работников сфер туризма, развлечений, отелей, кафе, ресторанов и др,

- что будет сделано для малого и среднего (слышите, именно для малых и средних, а не для предприятий олигархов!) бизнеса,

- что будет с курсом гривны, как именно государство эффективно будет противодействовать мародерам, которые пользуются ситуацией и завышают курс.

Этот перечень далеко не исчерпывающий. Сейчас как никогда остро нужен откровенный разговор о том, как планируется выходить из экономической ямы, если карантин затянется. Если нужные слова будут сказаны, то "не те" субтитры под выступлениями государственных деятелей большинство воспримет как невинную шутку, а не как повод для жесткого троллинга.

Реальность вызывает сомнение относительно не просто готовности, а и способности нынешних руководителей вести профессиональный диалог с обществом в нужной тональности, не сбиваясь на нотки популизма. Пока слышим именно последнее, и это откровенно пугает и заставляет задуматься о шансах нашей страны на выживание.

Уже прозвучали слова о "тысяче Зеленского" - обещание президента докинуть пенсионерам к пенсиям, которые ниже 5 тысяч гривен. Однако из уст государственного лидера должно звучать другое: призыв к тем же пенсионерам посидеть дома, отказаться от походов по магазинам, скупки традиционного набора постсоветского человека, стояния в очередях в отделениях банков для "неотложной" оплаты коммуналки. Зеленский должен был бы дать слово активизировать социальные службы, которые должны организовать доставку пожилым людям, прежде всего одиноким, продуктов, воды, лекарств. Вторит президенту премьер Денис Шмыгаль, который говорит о намерении властей компенсировать коммунальные платежи.

Все эти заявления - популизм, который подменяет реальные шаги. И нет ничего удивительного, что Банковая избрала именно такую тему для монолога со своими подданными. Ведь как раз популизм и является той питательной средой, которая вырастила электорат Зеленского и "слуг". Не менее важным источником феномена этой власти стал злой смех "Квартала 95" над "старыми" политиками. Но уже в первый год на должностях смешными стали сами "слуги" со своими многочисленными скандалами и зашкварами. И чем дальше, тем будут становиться более смешными.