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Рада пала первой. Как Шахов утянул на карантин нардепов и Кабмин
18:02 18.03.2020 |
То, что одним из первых коронавирус в Украине подхватил народный депутат, символично и показательно сразу в нескольких отношениях.
Тут тебе и ирония по поводу отправления всей страны на карантин, кроме парламентариев, тут и наказание за типичную украинскую беспечность, тут и упредительный удар по возможной попытке под завесой паники протолкнуть в Раде все неудобные для власти решения, и шанс увидеть, отличается ли элита нации от обывателей тех же Новых Санжар.
Небезызвестный народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, после того как в СМИ появились стойкие слухи о его инфицировании и который сначала все отрицал, утверждая, что у него ОРВИ, признался сегодня, что его текст на коронавирус оказался положительным. Депутат даже записал видеообращение, где был бодр и визуально вполне здоров. По его словам, еще вчера у него была температура 38, но сегодня все хорошо, он как сознательный гражданин попросил врачей сделать анализы, лечится дома в самоизоляции и под контролем врачей. Все, дескать, не так страшно, как это изображают, и, даст бог, все будет хорошо.
Шахов недаром заговорил о сознательности, но вспомнил о ней как-то немного поздно. Если верна информация о том, что он подхватил вирус во Франции, где был с 8 по 11 марта, то возникает резонный вопрос, а не было ли проявлением низкой сознательности устраивать себе подобную романтическую поездку. Тем более что к 8 марта во Франции было достаточно случаев заражения вирусом, и ответственным поступком по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих было бы воздержаться от поездок в эту страну. Но тогда Шахов почему-то не думал о риске для себя и своих сограждан.
По причине болезни Шахов пропустил коронавирусное внеочередное заседание парламента 16 марта, но успел после поездки во Францию, будучи уже инфицированным, поработать на заседании комитета по экологии 12 марта, где контактировал с достаточно большим числом коллег и других людей. И теперь всех этих депутатов нужно отправлять на обсервацию. Поговаривают, что Шахов успел достаточно близко пообщаться с премьер-министром Денисом Шмыгалем (чему уже появилось фотоподтверждение) и коллегой Александром Дубинским. Да и в принципе любой депутат сейчас должен лихорадочно вспоминать, когда он последний раз видел Шахова, здоровался ли с ним за руку, не обнимался ли случаем и не сидел ли где-то совсем близко от него.
Да и в целом после того, как коронавирус появился в Раде, единственным правильным решением было бы не просто отменить из-за карантина заседания, но отменить всякую другую парламентскую работу - комитеты, встречи с избирателями, да и любую политическую активность. Перед депутатами замаячила отличная перспектива делать все то, к чему они призывают всех украинцев, - сидеть дома, не выходя вообще никуда, ни с кем не общаться и работать удаленно, насколько это возможно. И, конечно же, сохранять спокойствие и не паниковать.
Да и Кабмин, после того как Шмыгаль общался с Шаховым, должен переходить на дистанционную работу, как это сделали канадские коллеги во главе с Джастином Трюдо. В общем получается, что французский вояж Шахова подрубил под корень и парламент, и правительство.
В целом же в том, что коронавирус так быстро прорвался в украинский парламент, ничего удивительного нет. Ведь Верховная Рада - это идеальное место для появления и распространения любого вируса. Депутаты очень много путешествуют по миру, работают в условиях высокой скученности в одном помещении, да и помимо сессионного зала крайне интенсивно общаются друг с другом и другими людьми. Так что надеяться на то, что китайский недуг обойдет стороной главный законодательный орган страны, было бы странно.
Но есть во всей этой истории вполне положительный момент: после того как первый нардеп подхватил вирус, вопрос возможного продолжения карантинного турборежима отпадает сам собой. Собрать депутатов еще раз в одном зале, зная, что у кого-то из них может оказаться шаховский коронавирус, будет очень непросто, как непросто будет и объяснить обществу, зачем власть идет на нарушения ими же инициированного карантина в стране. А значит, все подозрительные инициативы власти вроде подготовки к "реинтеграции" оккупированного Донбасса на условиях Путина, которые можно было бы быстренько провести в условиях паники и карантина, придется отложить до лучших времен.
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