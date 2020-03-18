Что получат Ахметов, Коломойский и китайцы от Зеленского за борьбу с коронавирусом

Антон Коломойцев / Depo.ua

Помощь, которую принимает у олигархов президент Зеленский, имеет свою цену. И ее придется платить рано или поздно.

Владимир Зеленский не чурается получать поддержку от олигархов с самого первого дня своей каденции. Первым публичным фактом такого сотрудничества была покупка Ринатом Ахметовым 200 "скорых". Потом была непродолжительная эра любви с Пинчуком, которая завершилась сливом правительства, где было немало людей, которых ассоциировали с интересами олигарха. Рядом с президентом все время маячит тень Игоря Коломойского, который любит больше получать, чем давать.

И вот сейчас, когда страна оказалась в пандемической затруднении и перед вызовами экономического кризиса, Зеленский снова призвал бизнес и олигархов, которые, оказывается, финансируют закупку критически необходимых товаров. Чем будет рассчитываться президент и страна за эту помощь?

Совещание с бизнесом

На днях президент собирал у себя нескольких самых богатых украинских предпринимателей, с которыми обсуждал их посильное участие в борьбе с коронавирусом. Об этом сначала сообщили журналисты "Схем", которые зафиксировали 16 марта въезд на Банковую автомобилей, которыми пользуются самые влиятельные люди страны.

В тот день около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова. Впоследствии съемочная группа зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского. Также увидели здесь машину Игоря Коломойского.

После сообщения об этой встрече и информационных запросов к ОП пресс-служба главы государства признала факт такой встречи. Зеленский и правда встречался с олигархами и предпринимателями. Целью было получение помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украиной COVID-19", - сообщила пресс-служба.

Речь шла, в частности, о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств. По сведениям представителей президента он доводил до олигархов уже неоднократно озвученный им тезис, что лидеры украинского бизнеса должны помогать стране деньгами. Особенно в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов.

В тот же день, на одном из телеканалов в ток-шоу Владимир Зеленский проговорился, что получает помощь не только от отечественных олигархов, но и даже от китайских крупных предпринимателей. Например от учредителя коропорации Alibaba Group Джека Ма, который ранее уже демонстрировал заинтересованность Украиной и даже приезжал к нам, чтобы оценить потенциальные выгоды нашей территории.

Со слов Зеленского вытекает, что самый богатый китаец якобы просто так поделился несколькими десятками миллионов долларов с обнищавшей Украиной. "Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма - он нам помог, профинансировав 80 миллионов долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому - тоже хотим его поблагодарить - в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", - заявил Зеленский во время эфира.

Эти факты - лишь видимая часть отношений нашего президента с самыми обеспеченными людьми Украины и, как получается, и мира. О чем они договариваются, что просят взамен своей "помощи" и как за нее расплачивается страна - нам, к сожалению, не видно. Но обществу ну очень трудно представить, что Игорь Коломойский что-то будет делать для оскорбляемых им простых людей не имея на уме определенного своего корыстного интереса. Ровно так же трудно поверить и в то, что Ахметов, Ярославский и даже Джек Ма будут тратить свои кровные неизвестно на какие "капризы" президента из альтруистических побуждений.

Напротив, имея богатый опыт наблюдения за использованием страны ради личного обогащения, украинское общество вряд ли готово верить в благородные намерения олигархов. И за каждым благотворительным траншем пытается разглядеть корыстные намерения.

План Зеленского

Кем в этих раскладах выступает украинский президент? Или умелым манипулятором, который стрижет купоны с доверчивых олигархов? Или наоборот - человеком, которого используют в собственных интересах?

Чтобы получить честный ответ на этот вопрос нам полезно было бы знать о конкретных договоренностях, которые вытекают из кулуарных встреч президента с олигархами. Без этого общество вполне имеет право подозревать власть в самых худших договорняках, которые происходят под покровом якобы благих намерений.

И действительно, основания для таких подозрений есть. Ведь мы помним, как вдруг оказалось, что список "Слуги народа" набит стипендиатами пинчуковско-соросовских грантовых программ. А потом и все "технократическое" правительство было уличено в направленности на интересы этой группы влияния.

По составу нынешнего, уже второго кабмина Зеленского, мы видим, как на первые роли выходят интересы уже других олигархов. Ахметова, Фирташа, Коломойского. И опять все это напоминает междусобойчик, в который забыли посвятить украинское общество.

Ахметову нужна энергетика. Коломойскому, как минимум, НБУ и смена руководства ПриватБанка на своих. Китайцам - земля. Почему нет.

Теперь же, в критический для страны момент, мы становимся свидетелями очередного заговора, когда под одеялом заботы о народе и его здоровье происходят непонятные гешефты и гипотетический размен украинских интересов. На который, будем справедливы, даже избранного подавляющим большинством людей президента никто не уполномочивал.

Поэтому, даже несмотря на форсмажор в виде коронавируса и пандемии, власти и прежде всего главе государства стоило бы публично задекларировать параметры его договоренностей с олигархатом. И продемонстрировать, что в его рукаве нет крапленых карт.