«Москитный флот»: Что за патрульные катера Mark VI получит Украина от США

Руслан Рудомський / Depo.ua

Помимо новейших катеров отечественного производства, "москитный флот" украинских военно-морских сил пополняет также "гуманитарная помощь" от западных партнеров.

Флот всегда был болезненной темой для независимой Украины. Если к 2014 году армия финансировалась по остаточному принципу, то флот финансировался по остаточному принципу в армии. Это привело к тому, что на момент начала "крымского кризиса" 2014 года ВМС Украины имели устаревшие лодки, которые вряд ли смогли бы вести серьезные боевые действия на море.

В соответствии с Белой книгой 2013 года, ВМСУ к началу войны насчитывали 22 боевых корабля и катера, кроме вспомогательных судов, количество которых в этом издании не указывалось.

Летом 2015 года первый заместитель начальника штаба командования ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран сообщил, что в Крыму Украина потеряла 75% своего Военно-морского флота, сохранив лишь 40 кораблей и судов, половина из которых морально устарели и требуют ремонта.

Одним из вариантов быстрого наращивания численного состава ВМС ВСУ был избран вариант получения на льготных условиях подержаных кораблей и катеров иностранных государств. Так в 2019 году украинский "москитный флот" пополнился двумя патрульными катерами типа Island ("Айленд").

Кроме этого, в 2020 году Украина планирует получить еще три катера этого типа, а также патрульные катера типа Mark VI.

Так как с "Айлендами" вы уже знакомы, Depo.ua предлагает ближе ознакомиться с катерами типа Mark VI.

История проекта

Mark VI (также встречается сокращенное название - Mk VI) - это патрульный катер, который находится на вооружении ВМС США и предназначен для патрулирования в речных и прибрежных водах. Первые лодки Mark VI были приняты на вооружение в сентябре 2015 года.

Патрульный катер Mark VI построен фирмой SAFE Boats International и является первым патрульным катером, полученным ВМС США с 1980-х годов. Дело в том, что после завершения "холодной войны" американцы пересмотрели концепцию развития флота, сместив акцент с глубоководных малых боевых катеров на прибрежные патрульные.

В сравнении со старыми судами, которые использовались в США, Марк VI является большим, более жизнеспособным и лучше оснащенным модернизированным оружием, связью, разведывательной и локационной системами.

Два первых катера были перемещены в Персидский залив для поддержки операций 5-го флота США из Бахрейна в апреле 2016 года.

Конструкционные особенности

Основной материал корпуса - алюминий. Катер имеет длину 25,8 метров, что несколько отличается от длины предыдущих классов патрульных катеров ВМС США (для сравнения: американский "Айленд" имеет 33,53 метра, а украинская "Гюрза-М" - 23 метра).

Силовая установка Mark VI состоит из двух дизельных двигателей MTU 16V2000M94 с водометами и обеспечивает катеру максимальную скорость для длительного применения - 35 узлов, и максимальную скорость для кратковременного применения - 41 узел. При этом дальность хода нового катера на крейсерской скорости в 30 узлов - около 600 миль.

Кабина может содержать различные полезные нагрузки, такие как командный пункт или медицинское учреждение. Задняя палуба и корма способны принимать и запускать небольшие катера, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и беспилотные подводные аппараты (БПА).

Катера полностью синхронизированы с командованием управлением, связью и вычислениями, наблюдением и разведкой. Также в Mark VI присутствует набор для усиления осведомленности о ситуации, жизнеспособность и поддержании многих миссий.

Кроме этого, катера имеют большой запас для модернизации и установки специального оборудования, подводных и надводных аппаратов, размещения раненых при выполнении эвакуации и транспортировки, гражданских и военных при выполнении разных заданий и многое другое.

Вооружение и защита

Стандартное вооружение состоит из двух дистанционных управляемых артустановок Mk 38 Mod 25-мм и шести экипажных пулеметов М2 0,5 дюймового калибра.

При этом, в зависимости от потребностей миссии, вооружение может состоять из пулеметов M240, мини - пулеметов M134 и гранатометов Mk 19.

Mark VI оснащен системой вооружения MK50 GWS - корабельной версией дистанционного башенного пулемета M153 CROWS, установленного на транспортном средстве, что позволяет экипажу использовать камеру и пистолет со станции оператора под палубой.

Также планируется монтировать управляемые ракеты типа Griffin BGM-176B.

А вокруг ключевых элементов, таких как двигатели и топливный бак, расположена броневая обшивка, способная противостоять огню стрелкового оружия. Рубка Mark VI обеспечена конструктивной защитой, в которой личный состав будет размещаться в противоударных спецкреслах.

Применение

Судно может выполнять миссии, включая патрулирование неглубоких районов, поисково-захватывающие операции, сопровождение высокоценных подразделений судоходства и флота в иностранных портах, а также поддерживать силы специальных операций.

Обслуживает Mark VI экипаж из 10 матросов, плюс катер может перевозить 8 дополнительных человек.

Осталось добавить, что стоимость единицы Mark VI составляет 15 млн долларов и теперь эти катера не находятся на вооружении ни у одного другого государства, кроме США. Украина получит эти катера в рамках военной помощи от США, первая часть из которой составляет 125 млн долларов. Однако точное количество катеров, а также то, будут ли они новыми или бывшими в употреблении, пока неизвестно.

Да и все еще может "переиграться", ведь первое, что сделал новоназначенный министр обороны Андрей Таран - это уволил ответственного за направление Черноморской безопасности, капитана первого ранга Андрея Рыженко, который был автором концепции "москитного флота" и быстрого наращивания численного состава ВМС за счет получения плавсостава от иностранных государств.