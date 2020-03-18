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«Москитный флот»: Что за патрульные катера Mark VI получит Украина от США
09:51 18.03.2020 |
Помимо новейших катеров отечественного производства, "москитный флот" украинских военно-морских сил пополняет также "гуманитарная помощь" от западных партнеров.
Флот всегда был болезненной темой для независимой Украины. Если к 2014 году армия финансировалась по остаточному принципу, то флот финансировался по остаточному принципу в армии. Это привело к тому, что на момент начала "крымского кризиса" 2014 года ВМС Украины имели устаревшие лодки, которые вряд ли смогли бы вести серьезные боевые действия на море.
В соответствии с Белой книгой 2013 года, ВМСУ к началу войны насчитывали 22 боевых корабля и катера, кроме вспомогательных судов, количество которых в этом издании не указывалось.
Летом 2015 года первый заместитель начальника штаба командования ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран сообщил, что в Крыму Украина потеряла 75% своего Военно-морского флота, сохранив лишь 40 кораблей и судов, половина из которых морально устарели и требуют ремонта.
Одним из вариантов быстрого наращивания численного состава ВМС ВСУ был избран вариант получения на льготных условиях подержаных кораблей и катеров иностранных государств. Так в 2019 году украинский "москитный флот" пополнился двумя патрульными катерами типа Island ("Айленд").
Кроме этого, в 2020 году Украина планирует получить еще три катера этого типа, а также патрульные катера типа Mark VI.
Так как с "Айлендами" вы уже знакомы, Depo.ua предлагает ближе ознакомиться с катерами типа Mark VI.
История проекта
Mark VI (также встречается сокращенное название - Mk VI) - это патрульный катер, который находится на вооружении ВМС США и предназначен для патрулирования в речных и прибрежных водах. Первые лодки Mark VI были приняты на вооружение в сентябре 2015 года.
Патрульный катер Mark VI построен фирмой SAFE Boats International и является первым патрульным катером, полученным ВМС США с 1980-х годов. Дело в том, что после завершения "холодной войны" американцы пересмотрели концепцию развития флота, сместив акцент с глубоководных малых боевых катеров на прибрежные патрульные.
В сравнении со старыми судами, которые использовались в США, Марк VI является большим, более жизнеспособным и лучше оснащенным модернизированным оружием, связью, разведывательной и локационной системами.
Два первых катера были перемещены в Персидский залив для поддержки операций 5-го флота США из Бахрейна в апреле 2016 года.
Конструкционные особенности
Основной материал корпуса - алюминий. Катер имеет длину 25,8 метров, что несколько отличается от длины предыдущих классов патрульных катеров ВМС США (для сравнения: американский "Айленд" имеет 33,53 метра, а украинская "Гюрза-М" - 23 метра).
Силовая установка Mark VI состоит из двух дизельных двигателей MTU 16V2000M94 с водометами и обеспечивает катеру максимальную скорость для длительного применения - 35 узлов, и максимальную скорость для кратковременного применения - 41 узел. При этом дальность хода нового катера на крейсерской скорости в 30 узлов - около 600 миль.
Кабина может содержать различные полезные нагрузки, такие как командный пункт или медицинское учреждение. Задняя палуба и корма способны принимать и запускать небольшие катера, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и беспилотные подводные аппараты (БПА).
Катера полностью синхронизированы с командованием управлением, связью и вычислениями, наблюдением и разведкой. Также в Mark VI присутствует набор для усиления осведомленности о ситуации, жизнеспособность и поддержании многих миссий.
Кроме этого, катера имеют большой запас для модернизации и установки специального оборудования, подводных и надводных аппаратов, размещения раненых при выполнении эвакуации и транспортировки, гражданских и военных при выполнении разных заданий и многое другое.
Вооружение и защита
Стандартное вооружение состоит из двух дистанционных управляемых артустановок Mk 38 Mod 25-мм и шести экипажных пулеметов М2 0,5 дюймового калибра.
При этом, в зависимости от потребностей миссии, вооружение может состоять из пулеметов M240, мини - пулеметов M134 и гранатометов Mk 19.
Mark VI оснащен системой вооружения MK50 GWS - корабельной версией дистанционного башенного пулемета M153 CROWS, установленного на транспортном средстве, что позволяет экипажу использовать камеру и пистолет со станции оператора под палубой.
Также планируется монтировать управляемые ракеты типа Griffin BGM-176B.
А вокруг ключевых элементов, таких как двигатели и топливный бак, расположена броневая обшивка, способная противостоять огню стрелкового оружия. Рубка Mark VI обеспечена конструктивной защитой, в которой личный состав будет размещаться в противоударных спецкреслах.
Применение
Судно может выполнять миссии, включая патрулирование неглубоких районов, поисково-захватывающие операции, сопровождение высокоценных подразделений судоходства и флота в иностранных портах, а также поддерживать силы специальных операций.
Обслуживает Mark VI экипаж из 10 матросов, плюс катер может перевозить 8 дополнительных человек.
Осталось добавить, что стоимость единицы Mark VI составляет 15 млн долларов и теперь эти катера не находятся на вооружении ни у одного другого государства, кроме США. Украина получит эти катера в рамках военной помощи от США, первая часть из которой составляет 125 млн долларов. Однако точное количество катеров, а также то, будут ли они новыми или бывшими в употреблении, пока неизвестно.
Да и все еще может "переиграться", ведь первое, что сделал новоназначенный министр обороны Андрей Таран - это уволил ответственного за направление Черноморской безопасности, капитана первого ранга Андрея Рыженко, который был автором концепции "москитного флота" и быстрого наращивания численного состава ВМС за счет получения плавсостава от иностранных государств.
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