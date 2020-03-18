Система слежки за украинцами. С подачи СБУ интернет может подорожать на 50%

Денис Вергун / UBR.ua

Правоохранителям хотят разрешить отслеживать трафик пользователей без постановлений суда.

Службе безопасности Украины предлагают установить интернет-провайдерам специальные отслеживающие системы - анализаторы трафика (DPI-системы). Причем закупить такое оборудование должны будут сами участники рынка.

Такая новация прописана в поданном в Верховную Раду законопроекте № 3080 "О Службе безопасности Украины". Документ под купол подал пул депутатов от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ.

В проекте закона отмечается, что СБУ будет определять порядок и контроль над присоединением сетей операторов к точкам обмена трафиком, осуществлять ограничение и блокировку доступа к объектам и ресурсам, в том числе с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

При этом блокировать интернет-ресурсы смогут без санкций суда.

VPN могут запретить

Инициативу нардепов участники рынка называют "попыткой скопировать российское законодательство", где сфера интернет услуг зарегулирована куда больше, чем в Украине.

Такие системы сохраняют информацию о том, к каким ресурсам пользователь обращался, могут анализировать трафик и сохранять или блокировать доступ по ключевым словам или сигнатурам. Это, якобы, позволит правоохранителям бороться с порно, наркотиками и терроризмом.

На практике же, говорят провайдеры, такие меры не в состоянии противодействовать действиям реальных злоумышленников, не видят содержимого зашифрованного трафика и годятся только для цензуры легального контента.

"При желании систему можно обойти с помощью VPN или даже включением DOH (DNS over HTTPS) в браузере. То есть в ближайшем будущем такое оборудование не сможет ограничивать доступ кроме как по IP. Возможность досудебной блокировки еще раз подтверждает предположение о цензуре", - отметил в беседе с UBR.ua совладелец Alfa-Inet Александр Телятников.

По сути, останется только одна возможность - это VPN, но если будет запрет и на него, то такие спецсистемы смогут распознать даже скрытые тоннели, и не будут работать. Так происходит, например, в Китае и той же России.

VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) - это защищенный канал между вашим устройством и мнтернетом. VPN используется для защиты интернет-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.

ExpressVPN также может выступать в функции прокси-сервиса, позволяя анонимно просматривать веб-страницы, где бы вы ни находились.

"Сейчас оператор выступает некоторым предохранителем от незаконных "хотелок" спецслужб. Например, наша компания отклоняет больше половины запросов таких служб по причине отсутствия на это правовых оснований. Чаще всего нет санкции суда там, где она необходима по закону. Если управлять системой будет спецслужба, то этого предохранителя больше не будет. Она на свое усмотрение сможет не только просматривать трафик абонентов, но и ограничивать доступ к любым ресурсам, или вообще отключить клиенту или группе клиентов (скажем, городу) доступ. Оператор ничего с этим не сможет сделать и даже узнать об этом", - рассказал нам владелец компании-провайдера NetAssist Максим Тульев.

Позволить себе сможет не каждый

Помимо прочего, установка дорогостоящего оборудования за счет операторов будет способствовать монополизации рынка одним или несколькими игроками, считают провайдеры, и потенциально имеет коррупционную составляющую в виде фирмы-поставщика, под которую пишутся требования к самому оборудованию.

Поскольку указывать какую именно DPI-систему устанавливать будут сами спецслужбы, то скорее всего это будет касаться и того, в какой именно компании ее покупать. Как итог, говорят провайдеры, за счет монополии цены на это оборудование будут в разы больше среднерыночных.

Стоимость систем слежения за трафиком во многом зависит от производителя и типа DPI-системы. Но в среднем они стоят десятки тысяч долларов за каждый 10 гигабитный порт.

"Эти системы стоят "космических" денег и для отрасли это будет сильный удар. Только крупный бизнес сможет позволить себе нечто подобное. К примеру, у некоторых крупных игроков уже такое оборудование есть, но я не уверен, что оно охватывает 100% трафика, возможно часть. Как правило, это мобильщики", - заметил в разговоре с UBR.ua руководитель провайдера Паутина.Net Александр Арутюнян.

Ценники у провайдеров взлетят

Если провайдеров заставят потратиться на отслеживающие системы для СБУ, то цена на домашний интернет не просто подорожает, а взлетит вверх, сокрушаются участники рынка.

К тому же ряд небольших игроков не смогут себе этого позволить даже если поднимут сильно цены.

"Минимум на 50% цена может скакнуть, возможно и больше. Дело ведь не только в покупке, нужен персонал, настройка. Причем чем больше клиентов, тем больше трафика, тем дороже оборудование. Поэтому, как вариант, и тарифы у провайдеров могут стать менее скоростными, чтоб как-то это вытянуть", - говорит Александр Арутюнян.